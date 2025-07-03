طريقة رائعة لتنظيف أسطح الطهي من الآثار البيضاء

ذات مساءٍ عائلي، وبينما كنت أحضّر طبقًا جديدًا على موقدي الزجاجي، لفت انتباهي هالاتٌ بيضاء باهتة تكسو السطح، فشعرتُ بأن لمعان المطبخ قد خَبَت دون أن أدرك السبب.

السياق وفهم المشكلة

تظهر البقع الكلسية عند انسكاب الماء المغلي أو عند تناثر قطرات الصلصة، فتترك وراءها رواسب كربونات الكالسيوم التي تلتحم بسطح الموقد الزجاجي أو الموقد الحثي. هذه الطبقات لا تقتصر على تشويه المظهر، بل قد تؤثر تدريجيًا على توزيع الحرارة وكفاءة الطهي.

منتجات طبيعية لتنظيف الأسطح

بدلًا من المنظفات الكيميائية القوية أو الأدوات الخشنة التي تخدش الزجاج، جربتُ في المطبخ موادًا بسيطة وعملية:

عصير الليمون : حمض الستريك الطبيعي يكسر الرواسب ويزيل بقايا الدهون بلطف.

: حمض الستريك الطبيعي يكسر الرواسب ويزيل بقايا الدهون بلطف. بيكربونات الصوديوم: تتحول إلى معجون لطيف عند مزجها بقليل من الماء، فتعمل كمقشِّط خالٍ من الخدوش.

قم برش القليل من بيكربونات الصوديوم على البقع، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة بـ عصير الليمون. سترى السطح يعود إلى مظهر لامع دون عناء.

خطوات متقدمة وحيل إضافية

تنظيف فوري: امسح البقع بمجرد انتهاء الطبخ، فالتراكم يجعل الإزالة أصعب. حجر الطين الأبيض: امزج مسحوق حجر الطين الأبيض (أو الأبيض الميدوني) مع فتات صابون المارسيل وقليل من الماء لصنع معجون. استخدم إسفنجة ناعمة لفرك السطح ثم اشطفه وجففه جيدًا. التنشيف الجيد: بعد الشطف، جفّف السطح بقطعة قماش جافة لتجنب ظهور بقع المياه العسرة مجددًا. التجربة مع الملح غير اليودي: في حال كان الماء ضعيف المعادن، أضف رشة بسيطة قبل الغسل لتعزيز تفاعل كربونات الكالسيوم مع البللورات.

باتباع هذه الخطوات بانتظام، يمكنك استعادة بريق أسطح الطهي والمحافظة على كفاءة مواقدك، مع توفير وقت وجهد وتجنّب المواد الضارة.