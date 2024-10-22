طريقة سهلة وبأسعار معقولة لحماية الأشجار الصغيرة من أضرار الصقيع وقضم الغزلان

في بداية الخريف من كل عام، يبدأ العديد من البستانيين في التفكير في كيفية الحفاظ على نباتاتهم آمنة خلال الأشهر الباردة. هناك الكثير مما يمكنك فعله لإعداد منزلك للطقس البارد، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية أشجارك الصغيرة. الأشجار الصغيرة معرضة بشكل خاص لدرجات الحرارة الباردة لأنها لا تحتوي على لحاء سميك بما فيه الكفاية، والذي يعمل بمثابة عازل. ويمكن أيضًا أن تتضرر بسبب الثلوج الكثيفة والجليد والرياح. وفوق كل ذلك، تسعى الغزلان والحيوانات الأخرى إلى تناول وجبة خفيفة منها. من المرجح أن يأخذوا قضمة من أشجارك عندما يكون الطعام نادرًا في الطقس البارد، لذلك من الضروري الحفاظ على أشجارك آمنة من أضرار الحيوانات في الشتاء. ومع ذلك، يمكن التخفيف من هذه المخاطر ببساطة عن طريق تغليف أشجارك الصغيرة بمادة واقية محددة: الخيش.
إلى جانب حماية أشجارك الصغيرة من الصقيع والغزلان، فإن تغطيتها بأكياس الخيش أو الغلاف يمكن أن يمنع النباتات من التعرض لأشعة الشمس، والذي يحدث عندما تعمل أشعة الشمس الشتوية الشديدة على تدفئة لحاءها أثناء النهار. وهذا يخبر الشجرة بالخروج من فترة السكون، مما يسبب النشاط الخلوي. ثم، في المساء، عندما تغرب الشمس ويبدأ الجو بالبرودة مرة أخرى، تموت هذه الخلايا النشطة، مما يؤدي إلى تغير لون اللحاء. الأشجار الموجودة على الجانب الجنوبي من المباني معرضة بشكل خاص لهذا الأمر. لحماية أشجارك في الشتاء من الصقيع والغزلان وحروق الشمس، تعرف على كيفية وضع الخيش حولها.
تغطية الأشجار الصغيرة بأكياس الخيش
أفضل مادة لحماية الأشجار الصغيرة في الشتاء هي الخيش، لأنه مسامي وبالتالي يسمح بدخول الشمس والرطوبة. يعد الخيش أيضًا خيارًا صديقًا للبيئة أكثر من الأقمشة البلاستيكية أو غيرها من المواد لأنه مصنوع من ألياف طبيعية. للحصول على هذه المادة، تحقق من محمصة القهوة المحلية لديك لمعرفة ما إذا كان لديهم أي أكياس خيش إضافية. يمكنك أيضًا طلب لفات من الخيش من مواقع الويب مثل Amazon. على سبيل المثال، يمكنك شراء Burloptious مقاس 40 بوصة × 15 قدمًا من Gardening Burlap Roll مقابل 18 دولارًا تقريبًا.
هناك طريقتان لتغليف أشجارك بالخيش. تتضمن الطريقة الأولى لف الخيش بشكل غير محكم حول الشجرة بأكملها واستخدام خيوط لربط الجزء السفلي والوسط والأعلى. بدلًا من ذلك، يمكنك غرس أربعة أوتاد خشبية طويلة في الأرض حول الشجرة وربط الخيش حول الجزء الخارجي من الأوتاد بمسدس أساسي. كبديل، يمكنك لف سلك الدجاج حول الشجرة ثم ملئه بالقش لإضافة العزل. أيًا كانت الطريقة التي تختارها، تأكد من إزالتها بعد آخر موجة صقيع في الربيع لمنع الآفات من التسبب في تلف أشجارك. قد ترغب أيضًا في التحقق من طريقة سهلة لحماية جذور الأشجار الصغيرة في الشتاء أيضًا.