طريقة سهلة وبأسعار معقولة لحماية الأشجار الصغيرة من أضرار الصقيع وقضم الغزلان

في بداية الخريف من كل عام، يبدأ العديد من البستانيين في التفكير في كيفية الحفاظ على نباتاتهم آمنة خلال الأشهر الباردة. هناك الكثير مما يمكنك فعله لإعداد منزلك للطقس البارد، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية أشجارك الصغيرة. الأشجار الصغيرة معرضة بشكل خاص لدرجات الحرارة الباردة لأنها لا تحتوي على لحاء سميك بما فيه الكفاية، والذي يعمل بمثابة عازل. ويمكن أيضًا أن تتضرر بسبب الثلوج الكثيفة والجليد والرياح. وفوق كل ذلك، تسعى الغزلان والحيوانات الأخرى إلى تناول وجبة خفيفة منها. من المرجح أن يأخذوا قضمة من أشجارك عندما يكون الطعام نادرًا في الطقس البارد، لذلك من الضروري الحفاظ على أشجارك آمنة من أضرار الحيوانات في الشتاء. ومع ذلك، يمكن التخفيف من هذه المخاطر ببساطة عن طريق تغليف أشجارك الصغيرة بمادة واقية محددة: الخيش.

إلى جانب حماية أشجارك الصغيرة من الصقيع والغزلان، فإن تغطيتها بأكياس الخيش أو الغلاف يمكن أن يمنع النباتات من التعرض لأشعة الشمس، والذي يحدث عندما تعمل أشعة الشمس الشتوية الشديدة على تدفئة لحاءها أثناء النهار. وهذا يخبر الشجرة بالخروج من فترة السكون، مما يسبب النشاط الخلوي. ثم، في المساء، عندما تغرب الشمس ويبدأ الجو بالبرودة مرة أخرى، تموت هذه الخلايا النشطة، مما يؤدي إلى تغير لون اللحاء. الأشجار الموجودة على الجانب الجنوبي من المباني معرضة بشكل خاص لهذا الأمر. لحماية أشجارك في الشتاء من الصقيع والغزلان وحروق الشمس، تعرف على كيفية وضع الخيش حولها.