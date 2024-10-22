طريقة صنع كرتونة البيض السهلة والفريدة من نوعها والتي تستمر في العطاء

يحب معظم الحرفيين تقديم أعمالهم اليدوية كهدايا، لكن الكثير من المشاريع تستغرق أيامًا أو أسابيع أو أطول لتكتمل. إذا كنت بحاجة إلى هدية سريعة تظهر الكثير من المشاعر، فقد وجدنا طريقة جديدة لتحويل كرتون البيض إلى ديكور منزلي أنيق يمكنك صنعه بنفسك. ما عليك سوى إحضار علبة بيض فارغة وفتح علبة من الطين المجفف بالهواء. يعمل هذا المشروع بشكل أفضل مع صينية بيض واحدة، ولكن الإصدارات الأكبر أو الأصغر يمكن أن تكون لطيفة ومفيدة تمامًا.

مع القليل من التشذيب، وفرد الطين، والقولبة، سيكون لديك بدايات قطعة تخزين رائعة تستحق الهدية. سواء كنت تريد صينية بيض سيراميكية غير قابلة للاستخدام مرة واحدة أو تريد تعديل هذا المنتج بنفسك إلى شيء مختلف قليلاً، فإن الخطوات بسيطة. لتصنع بنفسك، أحضر كرتونة بيض، وبعض الطين الجاف في الهواء، ومود بودج، والورنيش، والعديد من فرش الرسم، وقم بالطلاء بعدة ألوان مختلفة.. تعتبر الدهانات الأكريليكية والطلاءات الحرارية من أفضل الخيارات لطلاء الطين الجاف بالهواء.

قم بقطع الغطاء والأجزاء الأكثر مدببة من فواصل كوب البيض. افردي قطعة مستطيلة من الطين يبلغ سمكها حوالي نصف بوصة. تأكد من أن حواف المستطيل تمتد على الأقل بمقدار بوصة واحدة خلف الحواف الخارجية لعلبة البيض. قم بقص الطين الزائد بسكين بحيث يكون لديك هوامش متساوية حول الدرج. ضعي الطين على صينية البيض المواجهة للأعلى. باستخدام فرشاة الرسم أو إصبعك المغمس في الماء، اضغط بلطف على الطين في أكواب الصينية باستخدام حركة دائرية.