طريقة صنع كرتونة البيض السهلة والفريدة من نوعها والتي تستمر في العطاء

يحب معظم الحرفيين تقديم أعمالهم اليدوية كهدايا، لكن الكثير من المشاريع تستغرق أيامًا أو أسابيع أو أطول لتكتمل. إذا كنت بحاجة إلى هدية سريعة تظهر الكثير من المشاعر، فقد وجدنا طريقة جديدة لتحويل كرتون البيض إلى ديكور منزلي أنيق يمكنك صنعه بنفسك. ما عليك سوى إحضار علبة بيض فارغة وفتح علبة من الطين المجفف بالهواء. يعمل هذا المشروع بشكل أفضل مع صينية بيض واحدة، ولكن الإصدارات الأكبر أو الأصغر يمكن أن تكون لطيفة ومفيدة تمامًا.
مع القليل من التشذيب، وفرد الطين، والقولبة، سيكون لديك بدايات قطعة تخزين رائعة تستحق الهدية. سواء كنت تريد صينية بيض سيراميكية غير قابلة للاستخدام مرة واحدة أو تريد تعديل هذا المنتج بنفسك إلى شيء مختلف قليلاً، فإن الخطوات بسيطة. لتصنع بنفسك، أحضر كرتونة بيض، وبعض الطين الجاف في الهواء، ومود بودج، والورنيش، والعديد من فرش الرسم، وقم بالطلاء بعدة ألوان مختلفة.. تعتبر الدهانات الأكريليكية والطلاءات الحرارية من أفضل الخيارات لطلاء الطين الجاف بالهواء.
قم بقطع الغطاء والأجزاء الأكثر مدببة من فواصل كوب البيض. افردي قطعة مستطيلة من الطين يبلغ سمكها حوالي نصف بوصة. تأكد من أن حواف المستطيل تمتد على الأقل بمقدار بوصة واحدة خلف الحواف الخارجية لعلبة البيض. قم بقص الطين الزائد بسكين بحيث يكون لديك هوامش متساوية حول الدرج. ضعي الطين على صينية البيض المواجهة للأعلى. باستخدام فرشاة الرسم أو إصبعك المغمس في الماء، اضغط بلطف على الطين في أكواب الصينية باستخدام حركة دائرية.
قم بإنهاء الأمر وإضفاء لمسة جمالية عليه
اترك الطين يجف فوق القالب للمدة الموصى بها على عبوة الطين قبل فصله عن الدرج. قم بطلاء جانبي الدرج باللون الذي تختاره. تزيين صينية الخاص بك بالطريقة التي تريدها. اختارت TikToker Leah من @leahsgiftguide شكل التوت. يمكنك أيضًا اتباع طريقتك الخاصة باستخدام الأزهار أو الأشكال المجردة أو الصور لموضوع العطلة. قم بتغطية الطلاء الجاف بطبقة من Mod Podge، واتركه حتى يجف، ثم أنهيه بطبقة من الورنيش الآمن على الأغذية. يمكنك الجمع بين هاتين الخطوتين الأخيرتين مع Mod Podge الآمن لغسالة الأطباق. امنح الدرج بضع طبقات ووقتًا كافيًا حتى يجف قبل أن يحمل مخزون البيض الافتتاحي.
هناك عشرات الطرق لإعادة تدوير علب البيض لأغراض التنظيم، لكنها قد تكون الأفضل للتخزين بعيدًا عن الأنظار في المرآب أو لتنظيم ثلاجتك. إذا كنت ترغب في الاستفادة من تلك الأكواب الواسعة بطريقة تستحق العرض، استخدم نسختك الخزفية لتنظيم سطح الطاولة. سيكون هذا الإبداع رائعًا لصناعة أدوات مثل الخرز أو اللوازم المكتبية الصغيرة أو المجوهرات.
أنت لست مدينًا بالتصميم المكون من كوبين في ستة أكواب من كرتونة البيض النموذجية. قم بقطع قسم كوبين في اثنين لاستخدامه كقالب. يمكن أن يكون هذا الحجم رائعًا لوضع التوابل على طاولة العشاء. في بعض الأحيان، قد يكون الدرج الأطول والأضيق أكثر فائدة. قم بقص صينية البيض من المنتصف بحيث يكون هناك صفين من ستة أكواب، واستخدمهما لتشكيل شريطين منفصلين من ستة أكواب مثاليين لحمل قطع المجوهرات الصغيرة.