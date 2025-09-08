طريقة عبقرية لإعادة عرض بكرة خرطوم الحديقة لمنظمة جراج أفضل

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
بكرات خرطوم الحديقة لها حياة قاسية. إنهم يجلسون في الشمس طوال اليوم في انتظار أن يكونوا مفيدين ، ويتعاملون مع كل التحولات العرضية والدرجة المتفرقة في درجة الحرارة بين الماء المغطى بالخرطوم والمياه الباردة التي تخرج من حنفيةك. لذلك ، بالطبع ، يكسرون في النهاية. ولكن بناءً على كيفية كسرها ، قد لا تزال مفيدة.
ما يمكنك فعله بسهولة مع بكرة خرطوم استبدلت (أو ربما كنت قد بدأت ببساطة في دفن خراطيم حديقتك لمنعها من تدمير جاذبية الحد) يعتمد إلى حد كبير على الخطأ في ذلك. إذا كان السكن تضرارًا أو قبيحًا للغاية بالنسبة لمزرعة العشب ، ولكن البكرة نفسها تستمر في التراجع ، فيمكنك الاستفادة من ذلك بسهولة عن طريق التخلص من السكن أو استخدامه كما هو. قد لا يكون أولئك الذين ليس لديهم عبوات مفيدة لخراطيم الحدائق-كل شيء يبدأ في التسرب عاجلاً أم آجلاً-ولكن طالما أنهم سيظلون على شكل خرطوم ، فهي تظل مفيدة. تأكد من إعطائها تنظيفًا وتزييتًا شاملين قبل رفعه.
إذا فقدت بكرة قابليتها للرياح ، فإن جسم البكر (الجزء ذو الحافة التي تمنع الخراطيم من الانزلاق من الجانبين) سيظل مفيدًا للتخزين بعد إزالة البتات الإضافية التي لم تعد تعمل. يمكن دائمًا استخدام بكرات الربيع والمحرك القابلة للسحب كبكرات تخزين بسيطة ، ولكن قد تتداخل آليات المتعرجة الخاصة بها. اعتمادًا على الخطأ فيك ، قد يكون من المنطقي إزالة آلية المتعرجة تمامًا. ولاحظ أنه يمكن أيضًا تطبيق العديد من هذه الأفكار على التخزين المؤقت الكابل المهملة ، مثل تلك المستخدمة عند تثبيت كابل متحد محوري.
تدوير حل لتخزين الحبل والخرطوم الآخر
بالنسبة إلى بكرة لا تزال تعمل ، واحدة من أفضل الطرق لإعادة استخدامها هي الانتهاء من الحبال الكهربائية الضخمة الطويلة للتخزين وسهولة الوصول. يحب الكثيرون إرفاق مركز سلك طويل بكرب الخرطوم الفارغ ثم كرنك كامل طول الحبل عليه. عندما تكون جاهزًا لاستخدام الحبل ، اسحب كلا الطرفين في وقت واحد إلى Unspool. أو ، إذا قررت عدم القيام بالشيء من الرياح ، يمكنك فقط البدء في طرف واحد. ولكن ضع في اعتبارك أنه إذا لم تترك نهاية العلامة التي يمكن الوصول إليها ، فستحتاج إلى استرخاء الحبل بالكامل لاستخدامه. على الرغم من أن بكرات الحبل الكهربائي المتوفرة تجاريًا ، على غرار بكرة تخزين سلك Dewenwils ، غالبًا ما تأتي مع حلمة مركزية وجلبة حيث تخرج نهاية العلامة القصيرة للحبل ، ولن تتخلى عنك المرتجلة ، لذا احرص على عدم صفع الأشياء مع القابس الغني والمتساقط الذي ستعمل في كل مكان بمجرد أن تحصل على بعض السرعة.
هناك الكثير من الطرق الإبداعية لإعادة عرض بكرة خرطوم قديمة حول منزلك والمرآب. يمكن مواجهة خراطيم الهواء ، والحبال ، وأضواء العطلات الضخمة ، وخراطيم غسالة الضغط ، وكابلات اللحام غير العمق ، وغيرها من تحديات التخزين الطويلة ببكرة خرطوم لا تزال بكرات. يتمثل أحد أفضل الاستخدامات في بكرات الخرطوم المتسرب في تخزين خراطيم التفريغ المسطحة التي يبلغ طولها بوصات والتي تستخدمها بمضخة تعمل بالطاقة الغاز لإزالة المياه من الطابق السفلي أو العشب الذي يغمر أحيانًا. هذه الخراطيم ، التي تبدو وتشعر وكأنها نيران صغيرة ، ثقيلة للغاية ومحرجية للتعامل معها بدون بكرة.
فوائد تخزين الكابلات والخراطيم على بكرات
إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا النهج في تخزين الكابلات والخرطوم يستحق المشكلة ، فهناك الكثير من الأسباب الجيدة. تحمي بكرات الحبال والخراطيم والكابلات من الأضرار ، وحمايتك من عادة الكذب حول أرضية ورشة العمل الخاصة بك ، في انتظار تعثرها. عندما تكون هذه العناصر موجودة بدقة على بكرة ، فإنها ستشغل مساحة تخزين أقل ومنع الكابلات من أن تصبح متشابكة أثناء نقلها من مكان إلى آخر. في الواقع ، تجعل البكرات أكثر تبسيطًا لتخزين مجموعة منها ، مما يحسن مظهرهما عند تخزينه ويجعله أقل احتمالًا ستحتاج إلى تغييرها كثيرًا.
يمكن أن يؤدي تخزين الخراطيم والكابلات على بكرات أيضًا إلى زيادة عمرها ، حيث تخضع لتآكل أقل وأقل من الأشعة فوق البنفسجية ، وكلاهما يمكن أن يكسر الأغطية الخارجية البلاستيكية على العديد من أنواع الكابلات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لفها على التخزين المؤقت سوف يقلل من عدد المكورات الشديدة التي يمكن أن تلحق الضرر بالمكونات الداخلية ، مثل الأسلاك الكهربائية والخراطيم الهوائية. والكابل أو الخرطوم الذي يدوم لفترة أطول هو الكبل الذي لا يتعين عليك استبداله في كثير من الأحيان ، لذلك أنت توفر المال.
ربما يكون أفضل سبب للقيام بذلك ، على الرغم من سهولة الوصول. يمكن انتزاع سلك على بكرة وإلقاءه في سرير شاحنة بيك آب أو صندوق السيارة في ثوانٍ ، دون أي مفوض. لا يقتصر الأمر على المزيد من المحمولة ، بل إنها أسرع أيضًا في النشر عند تخزينها على بكرات. هذه فائدة قد لا تحصل عليها من بكرة خرطوم مفيدة باستخدام حافة إطارات قديمة ، على الرغم من أن هذا اختراق ورشة عمل رائعة أيضًا.