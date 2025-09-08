طريقة عبقرية لإعادة عرض بكرة خرطوم الحديقة لمنظمة جراج أفضل

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

بكرات خرطوم الحديقة لها حياة قاسية. إنهم يجلسون في الشمس طوال اليوم في انتظار أن يكونوا مفيدين ، ويتعاملون مع كل التحولات العرضية والدرجة المتفرقة في درجة الحرارة بين الماء المغطى بالخرطوم والمياه الباردة التي تخرج من حنفيةك. لذلك ، بالطبع ، يكسرون في النهاية. ولكن بناءً على كيفية كسرها ، قد لا تزال مفيدة.

ما يمكنك فعله بسهولة مع بكرة خرطوم استبدلت (أو ربما كنت قد بدأت ببساطة في دفن خراطيم حديقتك لمنعها من تدمير جاذبية الحد) يعتمد إلى حد كبير على الخطأ في ذلك. إذا كان السكن تضرارًا أو قبيحًا للغاية بالنسبة لمزرعة العشب ، ولكن البكرة نفسها تستمر في التراجع ، فيمكنك الاستفادة من ذلك بسهولة عن طريق التخلص من السكن أو استخدامه كما هو. قد لا يكون أولئك الذين ليس لديهم عبوات مفيدة لخراطيم الحدائق-كل شيء يبدأ في التسرب عاجلاً أم آجلاً-ولكن طالما أنهم سيظلون على شكل خرطوم ، فهي تظل مفيدة. تأكد من إعطائها تنظيفًا وتزييتًا شاملين قبل رفعه.

إذا فقدت بكرة قابليتها للرياح ، فإن جسم البكر (الجزء ذو الحافة التي تمنع الخراطيم من الانزلاق من الجانبين) سيظل مفيدًا للتخزين بعد إزالة البتات الإضافية التي لم تعد تعمل. يمكن دائمًا استخدام بكرات الربيع والمحرك القابلة للسحب كبكرات تخزين بسيطة ، ولكن قد تتداخل آليات المتعرجة الخاصة بها. اعتمادًا على الخطأ فيك ، قد يكون من المنطقي إزالة آلية المتعرجة تمامًا. ولاحظ أنه يمكن أيضًا تطبيق العديد من هذه الأفكار على التخزين المؤقت الكابل المهملة ، مثل تلك المستخدمة عند تثبيت كابل متحد محوري.