طريقة فعالة لتبييض الغسيل باستخدام مكونات منزلية

في فصول السنة المختلفة، تظل الملابس البيضاء عنصرًا أساسيًا في خزائننا. رغم حبنا لهذه الملابس، إلا أننا نلاحظ بمرور الوقت أن البياض يضعف، وتتحول الأقمشة البيضاء إلى اللون الرمادي أو الأصفر. كيف يمكننا استعادة البياض المشرق لهذه الملابس؟ إليك بعض الحيل الفعالة لتبييض الغسيل باستخدام مكونات منزلية بسيطة.

لماذا اصفرار الغسيل؟

قبل أن نكتشف طرق التبييض، من المهم أن نفهم سبب اصفرار الملابس البيضاء. السبب الرئيسي يعود إلى التعرق، إذ إن بعض الأشخاص يتعرضون لتغيرات أسرع في لون ملابسهم بسبب العرق. السبب الآخر هو الكلس في المياه، حيث يمكن أن يؤدي وجوده بكثرة في الماء إلى اصفرار الغسيل.

كيف نحافظ على بياض الغسيل؟

لتبقى ملابسك البيضاء ناصعة، من الضروري أن تتبعي بعض العادات البسيطة:

افصلي الغسيل الأبيض عن الغسيل الملون أثناء الغسيل لكي لا يمتص اللون.

أثناء الغسيل لكي لا يمتص اللون. استخدمي مسحوق الغسيل الذي يحتوي على مواد مبيضة ومواد ضوء مُزرق.

الذي يحتوي على مواد مبيضة ومواد ضوء مُزرق. تجنبي الإفراط في استخدام المسحوق .

. من الأفضل تعليق الغسيل في الهواء الطلق لكي يجف بشكل طبيعي.

إزالة البقع عن الغسيل الأبيض

قبل البدء في عملية التبييض، تأكدي من إزالة البقع. على سبيل المثال، للتخلص من بقع العرق، يمكنك وضع عصير الليمون على البقعة ورش الملح فوقها. ثم باستخدام قماش نظيف، امسحي البقعة حتى يتشبع الملابس بالخلطة، ثم اتركيها لتجف قبل غسلها.

التبييض اليدوي للغسيل

1. الماء المغلي وعصير الليمون

في إناء من الماء المغلي، أضيفي عصير الليمون واتركي الملابس البيضاء تنقع لمدة ساعة. ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

2. الماء المغلي ومسحوق الغسيل

كرري نفس الطريقة باستخدام مسحوق الغسيل في الماء المغلي لمدة ساعة، ثم فركي الملابس واشطفيها جيدًا.

3. بيكربونات الصودا

رشي بيكربونات الصودا على الملابس البيضاء واتركيها في إناء من الماء لمدة ساعة. بعد ذلك، افركيها واشطفيها جيدًا.

4. الماء الأوكسجيني

أضيفي الماء الأوكسجيني إلى الماء الدافئ واتركي الملابس تنقع لمدة ساعة، ثم اشطفيها جيدًا.

5. مسحوق غسيل الصحون

قد يكون مفاجئًا ولكن مسحوق غسيل الصحون يمكن أن يكون فعالًا في تبييض الملابس. قومي بنقع ملابسك في ماء دافئ مع مسحوق غسيل الصحون ثم اشطفيها جيدًا.

6. الحليب البارد

امزجي كوبًا من الماء مع كوبين من الحليب البارد، ثم انقعي الملابس فيه لمدة ساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

التبييض باستخدام الغسالة

7. بيكربونات الصودا

لإضافة لمسة من البياض إلى ملابسك في الغسالة، أضيفي بيكربونات الصودا في الدرج المخصص للمسحوق أو مباشرة في طبل الغسالة.

8. بلورات الصودا

قبل بدء الغسيل، أضيفي بلورات الصودا إلى دورة الغسيل للحصول على بياض ناصع.

9. الخل الأبيض

يعمل الخل الأبيض على إزالة الاصفرار وتحسين نعومة القماش. أضيفي الخل في دورة الغسيل للحصول على نتائج مبهرة.

10. البيكنج بودر

أضيفي البيكنج بودر إلى دورة الغسيل الخاصة بك للحصول على بياض مميز.

11. الليمون

عصير الليمون هو مبيض طبيعي فعال. أضيفيه مع المسحوق في الغسالة، وستحصلين على نتائج رائعة.

12. البيركاربونات

استخدمي البيركاربونات، وهو خليط من الماء الأوكسجيني وكربونات الصودا. أضيفي ملعقة كبيرة منه إلى الغسالة للحصول على بياض مشرق.

13. ملح الأوكساليك

ملح الأوكساليك هو مادة فعالة في تبييض الغسيل، ويمكنك إضافته إلى الغسالة للحصول على نتائج مميزة.

14. صابون مرسيليا

يعتبر صابون مرسيليا من أقدم وأكثر المواد فعالية في تنظيف وتبييض الغسيل. استخدميه للحصول على نتائج مذهلة.

هل الطرق البديلة فعالة؟

مبيض الكلور

رغم استخدامه في الماضي، مبيض الكلور قد يتسبب في اصفرار بعض الأقمشة، لذا من الأفضل تجنبه.

رغم استخدامه في الماضي، قد يتسبب في اصفرار بعض الأقمشة، لذا من الأفضل تجنبه. البلوز الأزرق

البلوز الأزرق قد يكون فعالًا في بعض الحالات، أضيفي بضع قطرات منه إلى درج معطر الغسالة.

قد يكون فعالًا في بعض الحالات، أضيفي بضع قطرات منه إلى درج معطر الغسالة. قشور البيض

قشور البيض في كيس شبكي داخل الغسالة قد تساهم في الحفاظ على بياض الملابس.

في كيس شبكي داخل الغسالة قد تساهم في الحفاظ على بياض الملابس. مشروب الكولا

لم يثبت بعد أن الكولا تحتوي على خصائص لتبييض الملابس، لذا من الأفضل تجنب استخدامها.

تجفيف الغسيل في الشمس

التعرض لأشعة الشمس يعد وسيلة طبيعية لزيادة بياض الملابس، حيث تساعد الأشعة على إزالة البقع.

الأسبرين

الأسبرين يمكن أن يكون فعالًا إذا أضفتيه إلى دورة الغسيل. اتركيه يعمل، وستلاحظين الفرق.

أوراق الغار

انقعي أوراق الغار في الماء المغلي ثم استخدميها لغسل ملابسك البيضاء.

كيف تبييض الصوف الأصفر؟

يمكنك تبييض الصوف باستخدام الماء الأوكسجيني. اغسلي الملابس في خليط من الماء الدافئ والماء الأوكسجيني للحصول على بياض مشرق.

خلاصة

رغم أن الغسيل الأبيض يتعرض لتحديات مثل العرق والماء الكلسي، إلا أن هناك العديد من الطرق والمنتجات الطبيعية التي يمكن أن تعيد له بريقه. حافظي على هذه النصائح وستتمكنين من استعادة بياض ملابسك بكل سهولة.