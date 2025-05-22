طريقة واحدة مدعومة بالعلوم لتقليل الانتفاخ بعد وجبة ثقيلة

إذا كان هطول الأمطار أو هناك بضعة أقدام من الثلج على الأرض ، فقد لا يكون المشي خيارًا. في هذه الحالة ، جرب بعض التحولات اليوغا جالسة لتنشيط العضلات برفق في بطنك. لا تحتاج إلى تحريف بعمق كما قد تكون في فصل اليوغا الساخن. بدلاً من ذلك ، ركز الحركة حول قاعدة القفص الصدري الخاص بك ، وتجنب استخدام ذراعيك لفرض تطور أعمق. تحرك ببطء وامثل الموضع عندما تصل إلى نقطة التوقف الطبيعية. يمكنك أيضًا تجربة بعض هذه الحركات الأخرى لتخفيف الغاز المحاصر.

يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن أو وسادة التدفئة. قد يؤدي تطبيق الحرارة على بطنك إلى استرخاء العضلات ويخفف بعض الانزعاج الناجم عن الانتفاخ. قد يحفز الدفء أيضًا الجهاز العصبي المظلم الخاص بك ، وهو وضع “الراحة والهضم”.

بعد العشاء ، قد يكون من المغري الوصول إلى فنجان من القهوة. لكن القهوة (حتى DECAF) يمكن أن تسبب في بعض الأحيان عسر الهضم أو زيادة الانتفاخ. بدلاً من ذلك ، جرب كوب من الشاي العشبي. يساعد النعناع والزنجبيل في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، في حين أن البابونج قد يقلل من الالتهاب.

لمنع الانتفاخ في المستقبل ، حاول تحديد الأطعمة التي يبدو أنها تؤدي إلى هذا الشعور الغازي. يمكن أن يدعم شرب الكثير من الماء أثناء الوجبات الهضم ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام أو الأكل بسرعة كبيرة. في حين أن الأطعمة عالية الألياف يمكن أن تسبب الغاز في البداية ، فإن زيادة تناول الألياف الخاصة بك تدريجيا يمكن أن تساعد في منع الإمساك والانتفاخ الذي يأتي معه غالبًا.