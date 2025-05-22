طريقة واحدة مدعومة بالعلوم لتقليل الانتفاخ بعد وجبة ثقيلة

لقد كنا جميعًا هناك. أنت تستمتع بوجبةك المفضلة حيث يتذوق كل شيء مدهشًا ، ولا يمكنك مقاومة الحصول على مساعدة أخرى فقط. سواء أكنت تضحك على العشاء مع الأصدقاء أو تنطلق من Nachos خلال ماراثون Netflix ، فمن السهل تجاهل تلك الإشارات الدقيقة “أنا ممتلئة” حتى يتم فوات الأوان. في وقت لاحق ، بدأ الواقع ، وتشعر معدتك وكأنها مضاعفة في الحجم. أنت تناقش ما إذا كنت تريد فك سروالك أو الاستسلام والتغيير في سروال العرق. (معرفة ما إذا كان هذا المكون يمنحك الغاز.)
يمكن أن تجعلك الانتفاخ بعد الوثب تشعر بالبهجة والثقيلة والأسف قليلاً على تلك اللدغات القليلة الماضية. لكن الخبر السار هو أنك لست مضطرًا إلى الاستلقاء هناك تشعر بالتعس. في حين أن العلاجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل Gas-X يمكن أن تساعد ، فإن إحدى الطرق الأكثر فاعلية (وسهلة بشكل مدهش) للتغلب على الانتفاخ هي تحريك جسمك. لا ، ليس عليك التوجه إلى مربع CrossFit أو البحث عن أقرب فئة تدور. عليك فقط وضع بعض الأحذية المريحة ووضع قدم واحدة أمام الآخر.
كيف يمكن للمشي تقليل الانتفاخ
بقدر ما قد يضر بالتحرك بعد وجبة ثقيلة ، قد تفاجأ بمدى شعورك بعد المشي ببطء لبضع دقائق فقط. تم نشر دراسة عام 2021 في أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد من السرير إلى مقاعد البدلاء التي تم اختبارها ضد الأدوية كوسيلة لعلاج انتفاخ ما بعد الوجبة. استمرت الدراسة أربعة أسابيع وشاركت في كثير من الأحيان الذين عانوا من الانتفاخ. تناولت مجموعة واحدة الأدوية قبل 10 دقائق من الوجبات ، بينما تم توجيه مجموعة أخرى للمشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام. (اكتشف سبب انتفاخك طوال الوقت.)
ولكن هذا لم يكن متوسط المشي. كان على المشاركين في مجموعة المشي أن يمشي ببطء وأيديهم شبثوا بشكل فضفاض خلف ظهورهم ورؤوسهم عازمة حتى لمست ذقنهم صدورهم تقريبًا. قيل لهم أيضا عدم التحدث أثناء المشي. بينما استخدموا الهواتف الذكية لتتبع خطواتهم ، لم يتمكنوا من إرسال الرسائل النصية أو التمرير بأيديهم. يمكن أن يتوقفوا عن المشي بمجرد وصولهم إلى 1000 خطوة.
بعد أربعة أسابيع ، أبلغت كلتا المجموعتين عن انتفاخ أقل ، والغاز ، والجبل ، وعدم الراحة في المعدة. ومع ذلك ، كان المشي أكثر فعالية في تقليل الانتفاخ ومشاعر الامتلاء بعد الوجبات. يعتقد الباحثون أن المشي (أو أي نشاط بدني) ينشط عضلات البطن ويؤدي إلى رد فعل يسرع الهضم ، مما يساعد الطعام والغاز على التحرك عبر الأمعاء بسهولة أكبر. قد يكون وضع المشي المحدد مع الأيدي خلف الظهر قد أضاف ضغطًا إضافيًا إلى منطقة البطن ، مما يساعد على دفع الغاز عبر الأمعاء.
طرق أخرى لتقليل الانتفاخ
إذا كان هطول الأمطار أو هناك بضعة أقدام من الثلج على الأرض ، فقد لا يكون المشي خيارًا. في هذه الحالة ، جرب بعض التحولات اليوغا جالسة لتنشيط العضلات برفق في بطنك. لا تحتاج إلى تحريف بعمق كما قد تكون في فصل اليوغا الساخن. بدلاً من ذلك ، ركز الحركة حول قاعدة القفص الصدري الخاص بك ، وتجنب استخدام ذراعيك لفرض تطور أعمق. تحرك ببطء وامثل الموضع عندما تصل إلى نقطة التوقف الطبيعية. يمكنك أيضًا تجربة بعض هذه الحركات الأخرى لتخفيف الغاز المحاصر.
يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن أو وسادة التدفئة. قد يؤدي تطبيق الحرارة على بطنك إلى استرخاء العضلات ويخفف بعض الانزعاج الناجم عن الانتفاخ. قد يحفز الدفء أيضًا الجهاز العصبي المظلم الخاص بك ، وهو وضع “الراحة والهضم”.
بعد العشاء ، قد يكون من المغري الوصول إلى فنجان من القهوة. لكن القهوة (حتى DECAF) يمكن أن تسبب في بعض الأحيان عسر الهضم أو زيادة الانتفاخ. بدلاً من ذلك ، جرب كوب من الشاي العشبي. يساعد النعناع والزنجبيل في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، في حين أن البابونج قد يقلل من الالتهاب.
لمنع الانتفاخ في المستقبل ، حاول تحديد الأطعمة التي يبدو أنها تؤدي إلى هذا الشعور الغازي. يمكن أن يدعم شرب الكثير من الماء أثناء الوجبات الهضم ويساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام أو الأكل بسرعة كبيرة. في حين أن الأطعمة عالية الألياف يمكن أن تسبب الغاز في البداية ، فإن زيادة تناول الألياف الخاصة بك تدريجيا يمكن أن تساعد في منع الإمساك والانتفاخ الذي يأتي معه غالبًا.