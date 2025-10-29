طريقة IKEA Hack السهلة والميسورة التكلفة التي تمنحك تخزينًا مخصصًا أنيقًا بتكلفة أقل

هل أنت مهووس بأي شيء يعدك بمساعدتك في جعل منزلك أكثر تنظيمًا؟ نظرًا لأن الحياة المتعمدة تجتذب المزيد والمزيد من أصحاب المنازل، فإن السلال اللطيفة ولكن غير العملية والسلال البلاستيكية الفعالة ولكن القبيحة يمكن أن تتراكم بسرعة. وسرعان ما يتحول ما جاء إلى منزلك كحل للتخزين إلى فوضى في حد ذاته. ولكن هناك في الواقع طريقة مبتكرة للجمع بين المظهر العضوي للأعشاب الطبيعية والوظيفة الموثوقة للبلاستيك في حرفة بسيطة مقدمة من Instagram @withbrushandpaper. لإكمال هذا المشروع، قامت بعناية بفك مفرش أطباق SOARÉ البسيط قبل لفه حول صندوق UPPDATERA، باستخدام خطوط رفيعة من الغراء الساخن لتثبيته في مكانه. والنتيجة النهائية هي حل تخزين أنيق يبدو مخصصًا على الرغم من كونه واحدًا من أسهل الحلول المتوفرة في ايكيا وأقلها تكلفة.
لا تحتاج إلى أي خبرة في الصياغة لتنفيذ هذا المشروع كالمحترفين. الخطوة الأكثر تعقيدًا هي قطع مفرش الأطباق وتفكيكه بعناية دون إتلاف حبل ورد الماء المجفف الذي ستحتاج إلى لفه حول الصندوق. لصنع واحدة، ستحتاج إلى شراء صناديق UPPDATERA بقيمة 4 دولارات بأي لون تفضله ومفرش أطباق SOARÉ بقيمة 5 دولارات لكل صندوق ستقوم بتخصيصه. ستحتاج أيضًا إلى مقص ومسدس الغراء الموثوق به، والذي يعد أحد أهم الأدوات التي يحتاج كل شخص يعمل في مجال الأعمال اليدوية إلى امتلاكها. يجب أن يستغرق صنع كل صندوق أقل من 30 دقيقة، على الرغم من أنك قد ترغب في إعطائه بضع دقائق إضافية حتى يجف الغراء تمامًا قبل ملئه بالمواد الغذائية أو مستلزمات الحمام ووضعه على رف الخزانة.
قم بفك مفرش الأطباق SOARÉ من ايكيا بلطف قبل لصقه على الصندوق
مفارش الأطباق SOARÉ منسوجة على شكل دائرة حول حبل رفيع ولكن قوي من ياقوتية الماء، والتي ستتمكن من التعرف عليها بسهولة إذا نظرت إلى الحافة الخارجية. استخدم مقصك بعناية لقطع هذا السلك دون إتلاف مادة صفير الماء المنسوجة بشكل فضفاض والتي تشكل الجزء الأكبر من تحديد الموقع. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة وتفكيك المادة بالكامل، تصبح بقية العملية في غاية السهولة.
بدءًا من الجزء السفلي من صندوق UPPDATERA، ضع خطًا رفيعًا من الغراء الساخن على طول الحافة قبل إضافة مادة صفير الماء المنسوجة فوقه ببطء، مع الضغط بقوة حتى تلتصق. من خلال العمل في أقسام صغيرة، أضف القليل من الغراء والمزيد من المواد، وقم بتدوير الصندوق أثناء التقدم. عندما تصل إلى نهاية مادة تحديد الموقع، ضع في اعتبارك دس الطرف المهترئ تحت نفسه وتثبيته باستخدام غراء إضافي للحصول على مظهر أكثر تشطيبًا. لن يكون لديك ما يكفي من المواد لتغطية صندوق UPPDATERA بالكامل، مما يتيح إمكانية الوصول إلى المقابض.
مثل العديد من الاختراقات الموجودة في ايكيا، يعد هذا النهج مجرد نقطة بداية. قد تفضل لون أو ملمس مفارش الأطباق الأخرى من ايكيا، مثل الجوت المضفر من OMBONAD، أو حتى IHÅLLIG، المصنوع من الأعشاب البحرية. ضع في اعتبارك أنه كلما كان مفرش الأطباق أكثر صلابة، كلما كان من الصعب لف مادته حول الصندوق الخاص بك دون كسره. اختر واحدة توفر بعض المرونة للحصول على أفضل النتائج.