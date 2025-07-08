طريقة Surefire لإخراج الأعشاب من الحصى إلى الأبد

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عندما تفكر في جميع الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الحصى في فناءك لإنشاء مناظر طبيعية مذهلة ، ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدمر كل شيء؟ الحشائش! هؤلاء الغزاة مستمرون ، ويصعب التخلص منه ، ويمكنهم تدمير النداء البصري لحديقتك المزروعة بعناية. على الرغم من أن الحل المتنقل للتخلص من الحشائش هو الاستيلاء على قاتل الأعشاب الكيميائية والحصول على الرش ، فإن ملح الصخور هو بديل طبيعي فعال للغاية.
على الرغم من أنه يبدو من الجيد جدًا أن يكون صحيحًا ، إلا أن هذا العنصر المنزلي المشترك يعمل عن طريق رسم الرطوبة من الأعشاب الضارة وتعطيل عمليات المياه الداخلية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. نعلم جميعًا أنه إذا فقدت في البحر وعطشًا ، فلن تساعد مياه البحر ولكنها ستؤذيك بسبب ارتفاع محتوى الملح. نفس المبدأ ينطبق على الأعشاب. الجفاف الملح يتجف عليهم ، وتجفيف هيكلهم الداخلي ويتسبب في وفاة النبات.
الملح الصخري ، مثل ملح الصخور المؤيد للأوراق ، أرخص من المواد الكيميائية باهظة الثمن وسهل الحصول على يديك. يبدأ الملح في العمل في اللحظة التي يتم تطبيقها ، على الرغم من أنك قد تبدأ فقط في رؤية علامات واضحة على عملها بعد 24 إلى 48 ساعة من ذلك. خلال الأسبوعين المقبلين ، ستلاحظ أن معظم الأعشاب يجب أن تكون ميتة أو تموت. الملح هو حل رائع للحصى ، خاصة إذا كنت لا تنوي زراعة أي شيء قريب في أي وقت قريب. يمكن أن تتسبب مستويات عالية من الملوحة في الجريان السطحي في بنية التربة المحيطة وتؤثر على نمو كل الحياة النباتية.
كيفية استخدام ملح الصخور لقتل الأعشاب التي تنمو في الحصى الخاص بك
يستخدم الملح لنكهة الطعام ، وزيادة فعالية بعض علاجات التجميل ، والممرات الصافية للثلج والثلوج. من بين جميع طرق العبقرية لاستخدام الملح حول المنزل ، فإن قتل الأعشاب هو أبسط. تتضمن الطريقة الأساسية وضع عدد قليل من بلورات الملح حول قاعدة الأعشاب التي ترغب في التخلص منها. ضع في اعتبارك أن القليل يقطع شوطًا طويلاً. يتيح لك استخدام البلورات بهذه الطريقة استهداف الأعشاب المحددة مباشرة.
لعلاج المسارات الطويلة ، حل الملح في الماء ، لأن استخدام محلول مالح يجعل التوزيع على نطاق واسع أسهل. ستحتاج إلى حوالي 1 كوب من الملح لكل جالون من الماء الساخن. يعد استخدام السائل الساخن مفيدًا لأنه يسرع من عملية الذوبان. بمجرد إذابة جميع الملح ، صب المحلول في علبة سقي مع صفة طية ، مثل سقي Qilebi للنباتات الخارجية ، لأن هذا يساعد في الهدف الدقيق. يمكنك أيضًا استخدام زجاجة رذاذ ، ويفضل أن تكون زجاجة ذات عرض رذاذ قابل للتعديل لتضيق.
يمكن أن تستفيد مساحات كبيرة من الحصى من طبقة رقيقة من الملح التي يتم رشها بالتساوي في المنطقة بأكملها. يتيح استخدام الملح الصخري أن يذوب الملح ببطء مع مرور الوقت ويبقيه يعمل بنشاط على مدار فترات أطول. للحصول على انتشار متساو من الملح ، فكر في استخدام Scotts Elite Spreader ، على الرغم من أن الرش يدويًا يقوم بالمهمة. ارتداء القفازات إذا كان الملح يزعج بشرتك.
أسباب للحذر عند استخدام الملح الصخري كقاتل للأعشاب
على الرغم من أن الملح قاتل كبير للأعشاب ، إلا أن هناك أسبابًا للحذر من كيفية تطبيقها. ضع في اعتبارك أنه ليس انتقائيًا وسيقتل أي نبات يتواصل معه. بينما يتم إنشاء أدوات الأعشاب الكيميائية لاستهداف الأنواع المحددة ، فإن الملح لا يميز. هناك حقيقة أخرى يجب مراعاتها وهي أن الملح سوف يتسرب إلى الأرض ويمنع أي شيء من النمو لفترة طويلة ، لأنه يغير التربة ، ويعقيمها وإزالة جميع العناصر التي تدعم نمو النبات.
لتقليل آثار الجريان السطحي ، انتظر الطقس المشمس والجاف بدون المطر في الأفق للحفاظ على بلورات الملح أو محلول المالح بالقرب من الأعشاب الضارة. يميل المطر إلى غسل الملح في التربة ونشره ، وتخفيف التركيز ويقلل من تأثيره على الأعشاب الضارة. تتمثل إحدى طرق منع حل الأعشاب المالحة من التأثير على أزهارك في خلق حاجز بين الحصى والنباتات باستخدام نسيج المناظر الطبيعية للحشائش الشاقة في Waenlir.
بعد تمليك الحصى ، قم بميس الأسرة والنباتات المحيطة بها تمامًا لتغسل أو تخفيف أي ملوحة قد تكون قد وصلت إليها. إذا كنت ترغب في التأكد من أنها ليست في خطر ، فإليك ما تحتاجه لقياس درجة الحموضة في التربة. راقب مستويات الرقم الهيدروجيني ، وتحدث مع مركز الحدائق المحلي لتصحيح أي اختلالات للحفاظ على نباتاتك مزدهرة.