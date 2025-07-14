طريقة Surefire لمعرفة ما إذا كانت الجزر جاهزة للحصاد

دعنا نتحدث عن متى يجب أن تبدأ في التحقق من أكتاف الجزر. بعد كل شيء ، لا تريد الالتفاف على اكتشاف الجزر الخاص بك مبكرًا. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان يجب عليك البدء في التحقق من الكتفين هي حجم الجزرة الخضراء. تحقق من الجزر الخاص بك عندما تكون الخضر ممتلئة وريش وتصل إلى ارتفاع 10 إلى 12 بوصة. إقران تلك الفكرة البصرية مع المعلومات حول النضج على الجزء الخلفي من حزمة البذور الخاصة بك ؛ عادة ما يكون 60 إلى 80 يومًا ، اعتمادًا على التنوع. تعد الجزر من بين أسرع الخضروات التي ستحبها تمامًا لأنها مستعدة عمومًا للحصاد في غضون بضعة أشهر قصيرة.

عندما يحين وقت الحصاد ، هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها للتأكد من أنك لن تكافح مع إخراج الجزر الخاص بك من الأرض وإلى سلطتك التالية. بالنسبة للمبتدئين ، من الجيد سقي حديقتك بخفة في اليوم قبل الحصاد. سيساعد هذا في الحفاظ على رطوبة الجزر عند سحبها. عندما تذهب إلى الحصاد ، قم بفك التربة المحيطة بالجزرة ، والاستيلاء على الخضر حول القاعدة بالقرب من الجذر ، وقم بإعطاء الجرار اللطيف.

بالنسبة للجزر المزروعة بنابض ، سترغب في الحصاد قبل أن تطلق حرارة الصيف ، لأن هذا سيمنع الجزر الخاص بك من الحصول على خشبي للغاية. بالنسبة للجزر المزروعة بالخريف ، من الأفضل الحصاد بعد الصقيع ، مما يجعلها طعمًا أفضل. استخدم غطاء أرضي لحمايتهم أثناء نموهم. بعد الحصاد ، قم بإزالة الخضر ، وتخزينها في الثلاجة أو صندوقًا باردًا مظلمًا.