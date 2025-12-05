طريقتان بسيطتان لاختبار التربة قبل الزراعة

لا يمكن أن يكون اختبار التربة أكثر أهمية من المهام السابقة مثل إنشاء حديقة جديدة، وتشخيص مشاكل النباتات، وتحديد احتياجات الأسمدة – وأكثر من ذلك بكثير. لكن بعض المواقف لا تتطلب جهدًا ونفقات اختبار كامل يتم فيه إرسال العينات إلى معمل تربة متخصص. تتوفر لك طريقتان بسيطتان يمكنك صنعهما بنفسك وغير مكلفتين لاختبار تربتك قبل الزراعة، أحدهما يركز على قوام التربة والآخر على تصريف التربة.
ويرتبط هذان الاختباران لأن قوام التربة له تأثير مباشر على الصرف. هل سبق لك أن رأيت علامة نباتية أو تعليمات زراعة لا توصي بالتربة جيدة التصريف؟ تحتاج معظم النباتات إليه لأنها تحتاج إلى أن تجف جذورها بين فترات الري حتى تتمكن من امتصاص الأكسجين.
يعد فهم نسيج التربة في حد ذاته أمرًا بالغ الأهمية لأن تعليمات الزراعة تصف أفضل أنواع التربة التي ستزدهر فيها نباتاتك – الرملية والطينية والطميية على المستوى الأساسي والطينية، والتي تتكون من قوام التربة الثلاثة. ويكشف نسيج التربة أيضًا عن معلومات حول التهوية، وإطلاق العناصر الغذائية، وتخزين العناصر الغذائية. تعرف على المزيد حول كيفية تحديد أنواع الجزيئات المختلفة لنوع تربة حديقتك، وكيفية إجراء هذين الاختبارين السهلين للغاية للتربة.
تعرف على نسيج تربتك باستخدام اختبار الإحساس
يمكّنك اختبار الملمس البسيط للغاية من معرفة نوع تربة حديقتك باستخدام يدك فقط. فكر في الأمر كاختبار مكون من ثلاثة أجزاء تشعر فيه بالتربة أولاً، ثم تضغط عليها، ثم تحاول تشكيل التربة إلى أشكال محددة. للبدء، قم بإعداد التربة – أمسك القليل من التربة في يدك، وأضف إليها بضع قطرات من الماء، واعجنها حتى تصبح معجونًا. بالنسبة للجزء الأول، ما عليك سوى تحسس التربة عن طريق فركها بين إصبعين. ثانيًا، اضغط على التربة عن طريق عمل قبضة حولها. أخيرًا، اضغط على التربة وشكلها على شكل شريط.
غالبًا ما تكون التربة الغنية بالطين لزجة أو ملساء عند اللمس. عندما تكون مبللة، يمكنك بسهولة تشكيلها على شكل كرة وحتى تمديدها إلى شريط رفيع. في المقابل، تبدو التربة الرملية خشنة، وفضفاضة، وحبيبية؛ إذا حاولت تشكيل كرة مبللة، فسوف تتفتت. يتميز الطمي بملمس ناعم يشبه الدقيق. عندما تكون رطبة، يمكن تشكيلها على شكل كرة، لكنها لن تتماسك معًا كشريط.
استخدم اختبار “الميزة” لتحديد مدى جودة تصريف التربة
يتطلب اختبار تصريف التربة، والذي يشار إليه عادة باسم الترشيح أو “اختبار الميزة”، المزيد من الجهد والمعدات. احفر حفرة بعمق 12 بوصة وعرضها يصل إلى 12 بوصة في التربة التي تريد اختبارها. يمكن أن تتضاعف الحفرة لاحقًا لتكون فتحة زرعك، لذا قد ترغب في تعديل حجم النبات. بعد ذلك، املأ الحفرة بالماء؛ السماح لها بالتصريف. بعد أن يتم تصريفه – الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى يوم – قم بإعادة ملئه على الفور.
أدخل مسطرة في الحفرة لقياس عمق الماء، ثم بعد 15 دقيقة، قم بقياس مدى سقوط الماء. ستتعرف على كمية المياه التي سيتم تصريفها خلال ساعة عن طريق ضرب قياس القطرة في أربعة. هدفك من الصرف الأمثل هو التربة التي تستنزف من 1 إلى 3 بوصات في الساعة. المياه التي تستنزف أكثر من 4 بوصات في الساعة تحتوي على نسبة عالية من الرمال. قد يشير الصرف الأبطأ من 1 بوصة في الساعة إلى تربة مضغوطة أو محتوى عالي من الطين ومن الواضح أن الصرف سيئ.
قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من اختبارات التربة بعد إجراء هذه الاختبارات البسيطة، ولكنك مسلح بالفعل بمعلومات حيوية حول نسيج التربة وقدرتها على الصرف. لقد اتخذت الخطوات الأولى لإعداد تربتك للزراعة الناجحة. إذا لم تكن النتائج مثالية، يمكنك البدء في التفكير في كيفية تعديل التربة لتلبية احتياجات نباتاتك أو تحديد النباتات المناسبة لنوع التربة لديك.