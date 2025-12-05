طريقتان بسيطتان لاختبار التربة قبل الزراعة

لا يمكن أن يكون اختبار التربة أكثر أهمية من المهام السابقة مثل إنشاء حديقة جديدة، وتشخيص مشاكل النباتات، وتحديد احتياجات الأسمدة – وأكثر من ذلك بكثير. لكن بعض المواقف لا تتطلب جهدًا ونفقات اختبار كامل يتم فيه إرسال العينات إلى معمل تربة متخصص. تتوفر لك طريقتان بسيطتان يمكنك صنعهما بنفسك وغير مكلفتين لاختبار تربتك قبل الزراعة، أحدهما يركز على قوام التربة والآخر على تصريف التربة.

ويرتبط هذان الاختباران لأن قوام التربة له تأثير مباشر على الصرف. هل سبق لك أن رأيت علامة نباتية أو تعليمات زراعة لا توصي بالتربة جيدة التصريف؟ تحتاج معظم النباتات إليه لأنها تحتاج إلى أن تجف جذورها بين فترات الري حتى تتمكن من امتصاص الأكسجين.

يعد فهم نسيج التربة في حد ذاته أمرًا بالغ الأهمية لأن تعليمات الزراعة تصف أفضل أنواع التربة التي ستزدهر فيها نباتاتك – الرملية والطينية والطميية على المستوى الأساسي والطينية، والتي تتكون من قوام التربة الثلاثة. ويكشف نسيج التربة أيضًا عن معلومات حول التهوية، وإطلاق العناصر الغذائية، وتخزين العناصر الغذائية. تعرف على المزيد حول كيفية تحديد أنواع الجزيئات المختلفة لنوع تربة حديقتك، وكيفية إجراء هذين الاختبارين السهلين للغاية للتربة.