طلبات الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول لن تلحق الضرر بقلبك

إذا أخبرك طبيبك أن لديك نسبة عالية من الكوليسترول، فستحتاج إلى القيام ببعض الأشياء للمساعدة في خفضه. قد يوصون بممارسة التمارين الرياضية للمساعدة في تعزيز نسبة الكوليسترول الحميد (HDL)، وهو النوع “الجيد” الذي يساعد على إزالة الكوليسترول من الدم. نظرًا لأن التدخين يخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، فقد يكون من الجيد الإقلاع عن التدخين أيضًا.

ربما سيتعين عليك أيضًا إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، وتحديدًا تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والتخلص من الدهون المتحولة. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحفاظ على تناول الدهون المشبعة بنسبة 6% من السعرات الحرارية اليومية، أو حوالي 13 جرامًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

يمكن أن تتسبب العديد من طلبات الوجبات السريعة في تجاوز حد الدهون المشبعة بسهولة إذا لم تكن حذرًا. بعض أصناف الوجبات السريعة غير صحية لدرجة أن الموظفين لن يأكلوها. تحتوي كاساديا دجاج كانتينا على 16 جرامًا من الدهون المشبعة و90 ملليجرامًا من الكوليسترول. الخيار الأفضل (لكنه ليس رائعًا) هو طبق دجاج كانتينا لأنه يحتوي على 7 جرامات من الدهون المشبعة و75 ملليجرامًا من الكوليسترول. كما أنه يوفر 11 جرامًا من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول. عناصر قائمة الوجبات السريعة الأخرى لن تلحق الضرر بقلبك إذا نظرت عن كثب إلى محتواها الغذائي.