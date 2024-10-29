طلبات الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول لن تلحق الضرر بقلبك

إذا أخبرك طبيبك أن لديك نسبة عالية من الكوليسترول، فستحتاج إلى القيام ببعض الأشياء للمساعدة في خفضه. قد يوصون بممارسة التمارين الرياضية للمساعدة في تعزيز نسبة الكوليسترول الحميد (HDL)، وهو النوع “الجيد” الذي يساعد على إزالة الكوليسترول من الدم. نظرًا لأن التدخين يخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، فقد يكون من الجيد الإقلاع عن التدخين أيضًا.
ربما سيتعين عليك أيضًا إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، وتحديدًا تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والتخلص من الدهون المتحولة. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحفاظ على تناول الدهون المشبعة بنسبة 6% من السعرات الحرارية اليومية، أو حوالي 13 جرامًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.
يمكن أن تتسبب العديد من طلبات الوجبات السريعة في تجاوز حد الدهون المشبعة بسهولة إذا لم تكن حذرًا. بعض أصناف الوجبات السريعة غير صحية لدرجة أن الموظفين لن يأكلوها. تحتوي كاساديا دجاج كانتينا على 16 جرامًا من الدهون المشبعة و90 ملليجرامًا من الكوليسترول. الخيار الأفضل (لكنه ليس رائعًا) هو طبق دجاج كانتينا لأنه يحتوي على 7 جرامات من الدهون المشبعة و75 ملليجرامًا من الكوليسترول. كما أنه يوفر 11 جرامًا من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول. عناصر قائمة الوجبات السريعة الأخرى لن تلحق الضرر بقلبك إذا نظرت عن كثب إلى محتواها الغذائي.
طلبات الوجبات السريعة تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة
تشتهر الوجبات السريعة بعناصر القائمة الغنية بالدهون والمعالجة. واحدة من أكثر أنواع البرغر غير الصحية في أمريكا تأتي من Five Guys؛ حيث تحتوي على 27 جرامًا من الدهون المشبعة و165 ملليجرامًا من الكوليسترول. يحتوي برجر الجبن من ماكدونالدز على 5.3 جرام من الدهون المشبعة و14 ملليجرام من الكوليسترول. ليس سيئًا للغاية، ولكن قد يكون من الأفضل اختيار سلطة الجنوب الغربي مع الدجاج المشوي. يحتوي هذا الخيار على 4.5 جرام من الدهون المشبعة، و110 ملليجرام من الكوليسترول، و6 جرام من الألياف.
إذا وجدت نفسك في مطعم Chick-fil-A، فإن شطيرة الدجاج المقلي ستكون مغرية. يعد ساندويتش الدجاج المشوي خيارًا أفضل حيث يحتوي على جرام واحد فقط من الدهون المشبعة و70 ملليجرام من الكوليسترول. كما أنها تحتوي على 4 جرامات من الألياف لدرء آلام الجوع.
قد يكون لاتيه اليقطين من ستاربكس هو المفضل لديك في فصل الخريف، ولكن 48 جرامًا من السكر و6 جرامات من الدهون المشبعة يمكن أن تكون كثيرة جدًا بالنسبة لعنصر قائمة ليس وجبة. إذا كان عليك أن تعالج نفسك، اطلب PSL الخاص بك مع الحليب الخالي من الدسم لإزالة الدهون المشبعة. ومع ذلك، سيظل لديك نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى رفع مستوى الدهون الثلاثية لديك. تقدم ستاربكس أيضًا لحم الديك الرومي والبروفولون والبيستو على سياباتا الذي يحتوي على 6 جرامات من الدهون المشبعة و70 ملليجرامًا من الكوليسترول و3 جرامات من الألياف. يحتوي على 3 جرام فقط من السكر.
بعض النصائح لتناول الطعام في سلسلة الوجبات السريعة
قد يعني خفض نسبة الكولسترول في الدم التخلي عن الوجبات السريعة المفضلة لديك، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تناول وجبة سريعة عندما لا يكون لديك الكثير من الوقت. من المفيد دائمًا التحقق من المعلومات الغذائية لمطعم الوجبات السريعة المفضل لديك مسبقًا، ومعظم مطاعم الوجبات السريعة لديها معلومات التغذية الخاصة بها متاحة على مواقعها الإلكترونية. العديد من تطبيقات تتبع السعرات الحرارية مثل MyFitnessPal أو Lose It! لديهم بالفعل معظم العناصر من سلاسل الوجبات السريعة في قواعد بياناتهم. CalorieKing.com هو موقع مجاني يوفر معلومات غذائية من مطاعمك المفضلة. ابحث عن مطاعم الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الخيارات الصحية حتى لا تقتصر على البرغر والبطاطس المقلية والمخفوق فقط. ولحماية قلبك، قلل زياراتك لمطاعم الوجبات السريعة إلى مرة أو مرتين في الشهر. (اقرأ ماذا يحدث عندما تتناول الوجبات السريعة كل يوم.)
إذا وجدت نفسك تتطلع بالفعل على قائمة الطعام، فتخطى الإصدارات الكبيرة من البطاطس المقلية والمقبلات. أثناء قيامك بذلك، ربما تختار طلبًا جانبيًا مختلفًا مثل السلطة الجانبية أو الفاكهة بدلاً من البطاطس المقلية للحفاظ على الدهون المشبعة ضمن الحد اليومي. يميل الدجاج والأسماك إلى أن تكون أقل في الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء، ولكن ليس عندما تكون مقلية. ابحث عن الإصدارات المشوية أو المشوية من مصادر البروتين الخاصة بك.