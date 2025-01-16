طلبت دانييل كولينز من المشجعين المزعجين أن “يصمتوا” ويقبلوا مؤخرتها في بطولة أستراليا المفتوحة

استمتعت الأمريكية دانييل كولينز بانتصارها في الدور الثاني يوم الخميس في بطولة أستراليا المفتوحة 2025، حيث فركتها في وجوه الجماهير المؤيدة لملبورن بعد فوزها على الأسترالية ديستاني أيافا في ثلاث مجموعات.

في أول منافسة لها في البطولات الأربع الكبرى منذ اعتزالها، طلبت كولينز، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022، من الجمهور أن “يصمتوا” بينما ملأت هتافات “ديستان” المكان.

وبعد التغلب على أيافا البالغة من العمر 24 عاما بنتيجة 7-6 (7-4)، 4-6، 6-2، رفعت كولينز يدها إلى أذنها بينما انهالت صيحات الاستهجان على الملعب قبل أن ترسل القبلات للجمهور وتطلق صافرات الاستهجان. ثم ربت على مؤخرتها بسخرية.

رد فعل دانييل كولينز على الجمهور بعد وصولها إلى بطولة أستراليا المفتوحة في الجولة الثالثة. وتضع يديها على أذنيها. قبلات تهب لإسكات الجمهور الأسترالي. يبدأ الحشد على الفور في إطلاق صيحات الاستهجان. هذه ذروة دانييل كولينز 💀 pic.twitter.com/3geLLIdkXd – رسالة التنس (@TheTennisLetter) 16 يناير 2025

وتحدثت كولينز البالغة من العمر 31 عاما، والتي من المقرر أن تواجه الآن مواطنتها ماديسون كيز في الجولة الثالثة، عن الألعاب النارية في مؤتمرها الصحفي بعد المباراة، موضحة كيف تحفزها الطاقة.

“لقد أحببته” ، وفقًا لما ذكرته The Tennis Letter. “لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي وأحب اللعب وسط جمهور يتمتع بالطاقة، بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه، وأنا شخص ما أيضًا، فهذا يحفزني أكثر نوعًا ما، لذا فهو هذا أمر جيد، خاصة عندما لا ألعب بشكل جيد. أعتقد أنها ساعدتني حقًا في النهاية، وساعدتني على التركيز أكثر وتحدتني في بعض الأحيان، ونعم، دفعتني نوعًا ما إلى خط النهاية.

ثم قدم كولينز، الذي ليس غريبًا على المواجهات الجماهيرية المشاكسة، وجهة نظر فريدة حول الفوائد المالية المترتبة على وجود الكارهين.

وقالت: “أحد أعظم الأشياء في كونك رياضية محترفة هو أن الأشخاص الذين لا يحبونك والأشخاص الذين يكرهونك، هم في الواقع يدفعون فواتيرك”. “إنه مفهوم رائع ومن الواضح أن مسيرتي المهنية لن تستمر إلى الأبد، ولذا، أذكّر نفسي كل يوم عندما يكون لدي هذا النوع من الأشياء، أنهم يدفعون فواتيري. كل شخص اشترى تذكرة ليأتي إلى هنا ويضايقني أو يفعل ما يفعله، كل ذلك يذهب إلى صندوق دانييل كولينز. احضرها، أنا أحبها.”

أعلنت كولينز في الأصل في يناير 2024 عن قرارها بالابتعاد عن اللعبة حتى تتمكن من التركيز على تكوين أسرة.

لقد عكست مسارها بعد أشهر، وتوسعت في التحديات الصحية التي تواجهها مع التهاب بطانة الرحم والخصوبة.

ونشر كولينز على إنستغرام في أكتوبر/تشرين الأول 2024: “بينما كنت متحمسة للغاية ومتشوقة لإنهاء مسيرتي في التنس بشكل جيد هذا العام والقفز برأسي إلى الفصل التالي من حياتي، فإن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها”.

“بالإضافة إلى إدارة بعض التحديات الصحية العالقة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد التقيت مؤخرًا بمجموعة من المتخصصين لفهم أفضل لطريقي للأمام هو تحقيق حلمي النهائي، وهو تكوين أسرة.

“يمثل التعامل مع التهاب بطانة الرحم والخصوبة تحديًا كبيرًا للعديد من النساء وهو أمر أواجهه بنشاط، لكنني واثقة تمامًا من الفريق الذي أعمل معه. سيستغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت أعتقد.”

واختتمت كولينز، المصنفة رقم 11 عالميًا حاليًا، تدوينتها قائلة: “على الرغم من عدم وجود ضمانات في الحياة، إلا أنني آمل أن أبني على زخمي لعام 2024 وأن أواصل اللعب حتى يكون هناك المزيد من اليقين حول رحلة الخصوبة الشخصية الخاصة بي. الضمان الوحيد في الوقت الحالي هو المزيد من المباريات الملحمية.

ومن المقرر أن تقام مباراتها المقبلة يوم الجمعة.