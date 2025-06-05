طلب الإخراج الخاص بك ليس آمنًا لتناول الطعام إذا بدا الأمر كذلك

بقدر ما هو خيار سهل ولذيذ عندما آخر شيء تريد القيام به هو الطهي ، فهي ليست دائمًا أفضل فكرة. بالنسبة للمبتدئين ، لا تعرف أبدًا ما يجري في مطبخ المطعم. حتى أنظف المطابخ في العالم ليست خالية من المخلوقات الصغيرة الفضولية التي ترغب في التحقق من الأشياء. هناك أيضًا مسألة ما قد تكون فيه الأيدي ودودًا جدًا مع طعامك أثناء التحضير ، وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فمن الوقت الذي تتم فيه وجبتك حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمه إليك ، فقد يكون هناك بعض المشكلات غير الصحية. بمعنى آخر ، إذا كانت وجبتك التي كان من المفترض أن تكون ساخنة تصل إلى أي شيء سوى ذلك ، فربما يكون من الآمن تناول الطعام.
وقال عالم الطعام برايان كوك لو لانكليتيفوست: “مع دخول الطعام إلى منطقة درجة الحرارة في درجة حرارة الغرفة أو بالقرب منه ، فإن الكائنات الحية الدقيقة التي تلوثت الطعام ستتكاثر بسرعة” ، مضيفًا أن المعدل الذي تتكاثر به البكتيريا يختلف بناءً على محتوى الملح والسكر ، بالإضافة إلى مستويات الرطوبة والضمان. وقال لو: “إذا وصل عدد مسببات الأمراض في الطعام إلى عدد حرج ، فقد يتسبب في مرض ينقله الأغذية في المستهلك”.
ولكن هل هذا يعني أنه يجب عليك حذف جميع تطبيقات توصيل الطعام على الفور والبدء في طهي كل وجبة ستأكلها؟ ليس تماما. إذا كنت على دراية بإمكانية التسمم الغذائي الذي يمكن أن ينتج عن التسليم أو تناول الطعام في الخارج ، فيمكنك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ذلك.
لا تعطي وقت الاستيلاء الخاص بك لتنمية البكتيريا
بمجرد وصول التسليم الخاص بك ، تريد أن تأكله على الفور. هذا يعني أنه إذا كنت تعاني من ليلة صينية وليلة فيلم ، فتأكد من معرفة الفيلم الذي ستشاهده وإعداده وجاهز للذهاب. لا ترغب في الحصول على التسليم الخاص بك وتركه على المنضدة أثناء ضغوطك مع وضع الحالة المزاجية للمساء.
إذا ظهر شيء ما ولا يمكنك الغوص في كيس التسليم اللذيذ ، فضعه في الثلاجة حتى تتمكن من استهلاكه. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، عندما يتم ترك الطعام ما بين 40 و 140 درجة فهرنهايت – يُطلق عليه أيضًا “منطقة الخطر” – يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة بحيث يمكن أن تتضاعف في 20 دقيقة. في الواقع ، في نطاق درجة الحرارة هذا ، فإن Bacillus cereus و Staphylococcus aureus و E. coli و Clostridium perfringens وسلالات السالمونيلا تظهر للحزب لفعل أسوأ حالاتها. لا ينبغي أن يذهب الطعام مطلقًا غير مهندس لأكثر من ساعة ، وإذا كنت تتعامل مع الطقس الحار ، مثل 90 درجة فهرنهايت أو أكثر ، مما يترك الطعام لمدة أقل من ساعة يمكن أن يثبت مشكلة.
على الرغم من أن حشرة المعدة قد لا تبدو وكأنها نهاية العالم ، إلا أنها قد تكون خطرة للغاية. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، من بين 48 مليون شخص يتلقون التسمم الغذائي كل عام ، مقابل 128000 منهم ، فإن أعراضهم سيئة للغاية لدرجة أنهم بحاجة إلى دخول المستشفى ، و 3000 لا تنجو.
كيف تبقى آمنة ومنع التسمم الغذائي
بالإضافة إلى تناول الولادة دائمًا في أسرع وقت ممكن ، فأنت تريد أيضًا الاعتماد على حواسك. على سبيل المثال ، إذا كنت قد طلبت نفس الشيء عدة مرات من نفس المكان ، وهذه المرة تنبعث منها رائحة أو ، والأسوأ من ذلك ، لا تتذوق بشكل صحيح ، فلا تأكله. بقدر ما يكون من المقلق التخلص من الطعام ، فهو أفضل من المرض. تريد أيضًا أن تطلب من الأماكن ذات السمعة الطيبة التي ، من الناحية المثالية ، وضع قدمها من قبل.
عند وضع أمر توصيل ، كن ذكيًا في اختياراتك. إذا كان فورنهايت 95 درجة فهرنهايت ، تخطي طلبًا لأشياء مثل منتجات السوشي أو منتجات الألبان التي يمكن أن تفسد بسهولة وسرعة. حتى إذا كنت لا تقدم طلبًا في منتصف يوليو ، فأنت تريد التأكد من أن اللحوم والدواجن ، وخاصة ، يتم طهي الأسماك دائمًا بشكل صحيح ، وفقًا لكلية UConn للزراعة والصحة والموارد الطبيعية.
إذا انتهى بك الأمر إلى إعادة تسخين طعامك ، فتأكد من قيامك بذلك على درجة حرارة 165 درجة فهرنهايت للتخلص من أي بكتيريا محتملة وجدت منزلاً في وجبتك. (أيضًا ، لا تقم مطلقًا بالميكروويف الغذائي في البلاستيك لتجنب التعرض الكيميائي) أفضل درجة حرارة للحفاظ على طعامك عند 40 درجة فهرنهايت أو أقل ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
منحت ، لا شيء يمكن أن يكون دائمًا آمنًا بنسبة 100 ٪ عند الحصول على تناول الطعام أو حتى إعداد الطعام في المنزل. في بعض الأحيان يصبح الطعام ملوثًا من خلال أي خطأ من جانبنا. لذلك إذا بدأت تشعر بالمرض بعد تناول شيء ما ، فلا تتردد في الاتصال بطبيبك.