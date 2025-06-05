طلب الإخراج الخاص بك ليس آمنًا لتناول الطعام إذا بدا الأمر كذلك

بقدر ما هو خيار سهل ولذيذ عندما آخر شيء تريد القيام به هو الطهي ، فهي ليست دائمًا أفضل فكرة. بالنسبة للمبتدئين ، لا تعرف أبدًا ما يجري في مطبخ المطعم. حتى أنظف المطابخ في العالم ليست خالية من المخلوقات الصغيرة الفضولية التي ترغب في التحقق من الأشياء. هناك أيضًا مسألة ما قد تكون فيه الأيدي ودودًا جدًا مع طعامك أثناء التحضير ، وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فمن الوقت الذي تتم فيه وجبتك حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمه إليك ، فقد يكون هناك بعض المشكلات غير الصحية. بمعنى آخر ، إذا كانت وجبتك التي كان من المفترض أن تكون ساخنة تصل إلى أي شيء سوى ذلك ، فربما يكون من الآمن تناول الطعام.

وقال عالم الطعام برايان كوك لو لانكليتيفوست: “مع دخول الطعام إلى منطقة درجة الحرارة في درجة حرارة الغرفة أو بالقرب منه ، فإن الكائنات الحية الدقيقة التي تلوثت الطعام ستتكاثر بسرعة” ، مضيفًا أن المعدل الذي تتكاثر به البكتيريا يختلف بناءً على محتوى الملح والسكر ، بالإضافة إلى مستويات الرطوبة والضمان. وقال لو: “إذا وصل عدد مسببات الأمراض في الطعام إلى عدد حرج ، فقد يتسبب في مرض ينقله الأغذية في المستهلك”.

ولكن هل هذا يعني أنه يجب عليك حذف جميع تطبيقات توصيل الطعام على الفور والبدء في طهي كل وجبة ستأكلها؟ ليس تماما. إذا كنت على دراية بإمكانية التسمم الغذائي الذي يمكن أن ينتج عن التسليم أو تناول الطعام في الخارج ، فيمكنك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ذلك.