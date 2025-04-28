طلب المرحاض الياباني لـ Roki Sasaki إلى Dodgers الذي كان “عاملًا” في توقيعه

يمكن أن يكون اللاعبون بالكرات خاصًا بالأشياء التي يريدونها في النادي ، وبالنسبة إلى المتهربين ، لا يوجد اقتراح خارج الطاولة ، بما في ذلك تغيير تصميم بعض المراحيض من أجل جذب لاعب محتمل.

بعد أن اقترح Rōki Sasaki أن وجود مراحيض على الطراز الياباني سيساعد على التأثير على قراره بشأن مكان التوقيع ، خرج المتهربون وجعلوا التغيير وسط تجديد بقيمة 100 مليون دولار لنادي الفريق.

ظهر هذا الموضوع في اجتماع مع ساساكي ومسؤولي الفريق ، والتي شملت رئيس الفريق والمدير التنفيذي ستان كاستين.

وقال كاستين في سجل OC: “خلال اجتماعنا الأول مع Roki ، كنا نخبره بالمشروع الذي كان لدينا مستمر لترقية نادينا ومرافقنا”. “كنت أخبره عن كل وسائل الراحة التي نضيفها.” سنحصل على هذا وهذا وهذا. ” وسأل ، “هل ستحصل على مراحيض على الطراز الياباني؟”

غالبًا ما تشمل المراحيض اليابانية وظيفة بيديت ، والتحكم عن بعد ، ومقاعد ساخنة ، وغطاء تلقائي بين ميزات متقدمة أخرى.

اعترف ساساكي في وقت لاحق أن الاقتراح كان أكثر لسانًا في الخد ، لكن إبريق كان يحب أن الفريق كان على استعداد للاستماع إلى مدخلاته وأنه “كان بالتأكيد عاملاً” في انضمامه إلى فريق لوس أنجلوس.

“لقد انتهيت. لقد حصلت عليها” ، تذكر كاستين قيلًا لساساكي خلال الاجتماع. “لقد كانت فكرة جيدة حصلنا عليها من لاعب.”

قام ساساكي بالتوقيع مع المتهربين وفي موسمه الأول في بطولات الدوري الكبرى ، وقد نشر 3.55 عصر في ست بدايات مع لوس أنجلوس.

لقد قام بتسليم 20 تمرينًا على مدار 25 ⅓ أدوار ولديه 1.421 سوط.

خلال نزهة له الأخيرة ، قام ساساكي بإخراج أربعة بينما سمح بثلاث أشواط على خمس مرات في الفوز 8-4 على القراصنة يوم السبت.

وقع Dodgers Sasaki في يناير للحصول على مكافأة توقيع بقيمة 6.5 مليون دولار ، متغلبًا على Padres و Blue Jays لخدمات الإبريق الياباني. قام فريق Mets و Yankees أيضًا بتصميم الملاعب لكنهم لم يكونوا من بين المتسابقين النهائيين.