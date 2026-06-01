طلب مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول صفقات البث الخاصة بالدوري

طُلب من مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل يوم الاثنين الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول صفقات البث الخاصة بالدوري، وهي أحدث خطوة في واشنطن لإضفاء مزيد من التدقيق على التكاليف المرتفعة لمشاهدة المباراة.

طلب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، من جودل الإجابة على أسئلة حول قانون البث الرياضي لعام 1961 في جلسة استماع مقررة في 10 يونيو.

يحمي هذا القانون حاليًا اتحاد كرة القدم الأميركي والبطولات الأخرى من إجراءات مكافحة الاحتكار، مع السماح للفرق بتجميع حقوق الوسائط الخاصة بها معًا في حزم تلفزيونية ضخمة.

وكتب جوردان جودل أن جلسة الاستماع ستنظر في “مدى استخدام” القانون “من قبل الدوريات الرياضية المحترفة لإلحاق الضرر بالمستهلكين وما إذا كانت هناك حاجة إلى علاجات تشريعية محتملة لمعالجة هذا الضرر”.

طلبت صحيفة The Post تعليقًا من اتحاد كرة القدم الأميركي ومن مكتب جوردان.

شهدت الأشهر الأخيرة تدقيقًا متزايدًا في الدوريات الرياضية المحترفة – وخاصة اتحاد كرة القدم الأميركي – وسط مخاوف من أن الأمر أصبح باهظ الثمن ومعقدًا للغاية بالنسبة للجماهير لمشاهدة الألعاب في عصر البث المباشر.

في أبريل، أطلقت وزارة العدل تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في اتحاد كرة القدم الأميركي، حيث قال مسؤول حكومي سابقًا لصحيفة The Post: “يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين وخلق ساحة لعب متساوية لمقدمي الخدمات”.

وحذر رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار من أن اتحاد كرة القدم الأميركي قد يفقد إعفاءاته الخاصة بمكافحة الاحتكار إذا أبقى الكثير من الألعاب الحية وراء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

واقترح أن الأمر قد يتعلق بكيفية تصنيف البث.

“هناك سؤال حي في هذه المرحلة حول ما إذا كان وضع الألعاب على Netflix أو YouTube TV أو كيانات أخرى من هذا القبيل… هل هذا بث تلفزيوني مدعوم أم أنه شيء آخر؟” قال كار لصحيفة The Post في مارس.

وأضاف: “وإذا كان الأمر شيئًا آخر، فليس من الواضح ما إذا كان الإعفاء من مكافحة الاحتكار ينطبق”.

أشار ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في فبراير إلى أن ألعاب NFL تم بثها العام الماضي على Amazon Prime Video وPeacock وNetflix وYouTube وستة قنوات بث أخرى – من المحتمل أن تكلف ما يقدر بنحو 1500 دولار لمشاهدة كل مباراة كرة قدم احترافية.

كتب كار في منشور بتاريخ 25 فبراير على موقع X: “على مدى عقود، استمتع الأمريكيون بتشغيل أجهزة التلفاز الخاصة بهم والعثور بسرعة على اللعبة التي يريدون مشاهدتها. ومع ذلك، فإن مشاهدة فريقك المفضل وهو يلعب ليس بهذه السهولة هذه الأيام”.