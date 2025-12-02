ظل الطلاء المعتمد من جوانا جاينز والذي يعمل على تدفئة الخزانة الباهتة على الفور

إذا سبق لك أن تابعت تجديدات جوانا جاينز، فمن المحتمل أنك تدرك جيدًا كيف يمكن لقرار التصميم الأكثر دقة أن يغير الغرفة بشكل جذري. في الواقع، لقد قامت بدورها في جعل المساحة التي يتم التغاضي عنها في المنزل، مثل الخزانات أو مخزن الخدم، تبدو أكثر جاذبية ومصممة لتناسب شخصية مالك المنزل في برامجها التلفزيونية المختلفة. تعتبر نجمة “Fixer Upper” رائدة في الترويج لديكور المزرعة الريفية على HGTV وشبكة Magnolia الخاصة بها، وهي خبيرة في كيفية استخدام الألوان لتدفئة الغرفة وخلق جو مريح. على سبيل المثال، مجموعة طلاء Magnolia Home الخاصة بها مليئة بالظلال الرائعة التي يمكن أن تساعد في تحويل غرفة مملة إلى غرفة أنت متحمس لدخولها. على وجه التحديد، يعد Magnolia Home Shade Silos White، وهو طلاء أبيض ساحر مع نغمات بيج دافئة، خيارًا بسيطًا يضيء على الفور خزانة لطيفة.

إن Silos White من Magnolia Home’s هو بالشراكة مع Kilz، وهو خط طلاء فاخر، وتركيبته المتقدمة تجمع بين الطلاء والبرايمر لتغطية طويلة الأمد ومقاومة للبقع. ظل الطلاء الداخلي الأكريليكي المتميز Silos White معروض للبيع مقابل 33.74 دولارًا في الوقت الحالي، وهو محايد دافئ يمكن أن يكون مكملاً في مجموعة متنوعة من مجموعات الألوان المختلفة. يمكن استخدام الظل كخلفية بسيطة ومريحة للخزائن من أي حجم ونوع. يمكن أن تكمل ألوانها الكريمية الدافئة حجرات الملابس الكبيرة أو الخزانات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها من أجل الدفء والسطوع.