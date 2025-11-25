ظهرت أخيرًا مدن كارل أنتوني التي كان نيكس ينتظرها

ناشد مايك براون كارل أنتوني تاونز أن يتجاهل الركود ويستمر في إطلاق النار على 3s. لكن فريق نيكس أول ستار اتخذ نهجا مختلفا في التغلب على الشباك:

لقد فاز من خلال القيام بكل شيء آخر تقريبًا – من خلال التسجيل بكفاءة في العمق، من خلال القيادة، من خلال صناعة اللعب، من خلال التسجيل، من خلال التنمر على نيك كلاكستون.

وفي النهاية، قام بدفن بضعة ثلاثيات. أداء كامل.

قال تاونز: “الرماة يسددون الكرة بالطبع. أعلم أن الجميع يريدون مني أن أسدد الكرة الثلاثية. لكنني لاعب أكثر اكتمالًا من ذلك”. “وفي كثير من الأحيان، مسيرتي في التسديد على المرمى رقم 3 تسمح لي بالوصول إلى السلة وفتح اللعبة لنفسي وزملائي. وكانت الليلة ليلة جيدة حيث الهجوم على الطلاء، والحصول على بعض رميات الكرة، والرميات الصعبة، مهما كانت الحالة، فتحت السلة أمامي وجعلت الكرة الثلاثية أسهل بكثير.”