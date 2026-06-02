ظهرت أغنية كات ستيفنز هذه لأول مرة في شباك التذاكر، وأصبحت أغنية كلاسيكية محبوبة على أي حال

على الرغم من أن فيلم “Harold and Maude” كان في البداية قنبلة، إلا أنه أصبح فيلمًا كلاسيكيًا ثمينًا، وهو مسؤول عن تعريض العالم لقطعة إعلامية أكثر قيمة: “إذا كنت تريد الغناء، قم بالغناء” لكات ستيفنز. بالكاد تم عرض فيلم “Harold and Maude” في دور السينما في عام 1971، وحقق أقل من 2000 دولار في شباك التذاكر، ولكن تم عرضه في العديد من دور السينما التي أعيد إنتاجها للمرة الثانية، والتي تم إحياءها، حتى أنه بحلول عام 1983، كان فيلمًا مشهورًا ومعروفًا استعاد ميزانيته.
فيما يتعلق بالصداقة غير التقليدية التي تلتقي بالرومانسية بين شاب مهووس بالموت (بود كورت) وامرأة أكبر سنًا تحتضن الموت (روث جوردون) وتتعلم حقًا كيف تعيش، فقد ضم “هارولد ومود” مجموعة من الأغاني لكات ستيفنز. إلى جانب مقتطفات من بعض ألبوماته السابقة، يعد نشيد الإيجابية والتعبير عن الذات، “إذا كنت تريد الغناء، قم بالغناء”، أحد أفضل أغاني ستيفنز التي ليست “Wild World”، وهو النشيد الذي يعزز عام 1971 باعتباره أفضل عام في مسيرة ستيفنز المهنية.
إليكم كيف شقت نغمة لم يتم إصدارها سابقًا، والتي لم يسمعها سوى عدد قليل من الناس، طريقها إلى فيلم لم يشاهده أحد تقريبًا في المرة الأولى، فقط لتصبح أغنية مميزة ومفضلة لدى المعجبين لأحد أفضل المغنيين وكتاب الأغاني في السبعينيات، كات ستيفنز.
إذا كنت تريد الغناء، كان من الصعب جدًا العثور على Sing Out
سرعان ما ظهر فيلم “Harold and Maude” للمخرج هال أشبي وخرج من دور السينما الأمريكية في عام 1971، على الرغم من المساعدة التي قدمها أحد أشهر الموسيقيين في ذلك الوقت، وهو المغني وكاتب الأغاني كات ستيفنز. الموسيقى التصويرية مليئة بمختارات من ألبوماته “Mona Bone Jakon” و”Tea for the Tillerman”، بالإضافة إلى موسيقى جديدة، مثل أغنية “If You Want to Sing Out, Sing Out”، وهي مقطوعة موسيقية مؤكدة ومشجعة حول عيش الحقيقة الأصيلة للفرد. على الرغم من ارتباطها بفيلم تم تجاهله، إلا أنه كان من الممكن أن يكون تحطيمًا على مخطط البوب، ولكن “إذا كنت تريد الغناء، فغن” لم تكن ناجحة حتى خلال ذروة ستيفنز التجارية في النصف الأول من السبعينيات، وذلك ببساطة لأن الأغنية لم يتم إصدارها كأغنية فردية.
لم يتمكن الجمهور من شراء النسخة المنفردة من أغنية “If You Want to Sing Out, Sing Out” حتى عام 1984، والتي تم إصدارها مع مقطع فيديو موسيقي مصاحب لها. لم يتم إصدار حتى الموسيقى التصويرية الشاملة لـ “Harold and Maude” في السبعينيات أو الثمانينيات، على الأقل ليس في الولايات المتحدة. كان الإصدار الوحيد لمثل هذه المجموعة للسوق اليابانية في عام 1972 – ولم يتضمن “إذا كنت تريد الغناء، غنّي”.
إذا كنت تريد الغناء، فقد أعيد اكتشاف الغناء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
في عام 2007، تم أخيرًا الضغط على الموسيقى التصويرية لـ “Harold and Maude” في الولايات المتحدة، وفي طبعة موسعة، ليس أقل من ذلك. بحلول ذلك الوقت، كان الفيلم البالغ من العمر 36 عامًا قد وصل إلى مكانة مفضلة لدى الجماهير، كما سمعت أغنية ستيفنز المراوغة في الفيلم. باستخدام هذه الحزمة، يمكن لعشاق ستيفنز الاستماع إلى أربعة إصدارات من “إذا كنت تريد الغناء، الغناء”: الإصدار المألوف، بالإضافة إلى خيار الآلة الموسيقية، وخيار البانجو للأمام، والإصدار البديل.
تزامن ذلك مع اكتشاف مشرفين آخرين للموسيقى التصويرية للجوهرة المفقودة وترخيصهم. في القرن الحادي والعشرين، أصبحت أغنية “إذا كنت تريد الغناء، فغنّ” واحدة من العديد من أغاني الروك التي حصلت على حياة ثانية في الإعلانات التجارية ووسائل الإعلام الأخرى. وقد برزت بشكل بارز في إعلانات T-Mobile وJeep، وكذلك في الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك “Charlie Bartlett” و”Dark Matter” و”My Name is Earl” و”Ray Donovan”. تتضمن إصدارات الغلاف المهمة لقطات لأماندا بالمر وطاقم فيلم الرسوم المتحركة لعام 2021 “The Boss Baby: Family Business”.