ظهرت أغنية كات ستيفنز هذه لأول مرة في شباك التذاكر، وأصبحت أغنية كلاسيكية محبوبة على أي حال

على الرغم من أن فيلم “Harold and Maude” كان في البداية قنبلة، إلا أنه أصبح فيلمًا كلاسيكيًا ثمينًا، وهو مسؤول عن تعريض العالم لقطعة إعلامية أكثر قيمة: “إذا كنت تريد الغناء، قم بالغناء” لكات ستيفنز. بالكاد تم عرض فيلم “Harold and Maude” في دور السينما في عام 1971، وحقق أقل من 2000 دولار في شباك التذاكر، ولكن تم عرضه في العديد من دور السينما التي أعيد إنتاجها للمرة الثانية، والتي تم إحياءها، حتى أنه بحلول عام 1983، كان فيلمًا مشهورًا ومعروفًا استعاد ميزانيته.

فيما يتعلق بالصداقة غير التقليدية التي تلتقي بالرومانسية بين شاب مهووس بالموت (بود كورت) وامرأة أكبر سنًا تحتضن الموت (روث جوردون) وتتعلم حقًا كيف تعيش، فقد ضم “هارولد ومود” مجموعة من الأغاني لكات ستيفنز. إلى جانب مقتطفات من بعض ألبوماته السابقة، يعد نشيد الإيجابية والتعبير عن الذات، “إذا كنت تريد الغناء، قم بالغناء”، أحد أفضل أغاني ستيفنز التي ليست “Wild World”، وهو النشيد الذي يعزز عام 1971 باعتباره أفضل عام في مسيرة ستيفنز المهنية.

إليكم كيف شقت نغمة لم يتم إصدارها سابقًا، والتي لم يسمعها سوى عدد قليل من الناس، طريقها إلى فيلم لم يشاهده أحد تقريبًا في المرة الأولى، فقط لتصبح أغنية مميزة ومفضلة لدى المعجبين لأحد أفضل المغنيين وكتاب الأغاني في السبعينيات، كات ستيفنز.