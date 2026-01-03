ظهر ليبرون جيمس ولوكا دونسيتش أخيرًا في نفس الوقت في فوز ليكرز

لوس أنجلوس – تم جمع لوكا دونسيتش وليبرون جيمس معًا في ليال كهذه. وحقق نجما لوس أنجلوس ليكرز 30 نقطة لكل منهما في مباراة لأول مرة هذا الموسم.

وسجل دونسيتش 34 نقطة، مسجلا 17 من 20 رمية حرة، وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة. وسجل جيمس 31 نقطة في 12 من 18 تسديدة ليحصل على تسع متابعات وستة تمريرات حاسمة.

وحقق ليكرز فوزا ساحقا على ممفيس غريزليز 128-121 مساء الجمعة.

وكانت هذه هي المرة الثالثة بشكل عام التي يسجل فيها دونسيتش وجيمس 30 نقطة أو أكثر في نفس المباراة، وهو رقم 42 لهما معًا. لقد حدث ذلك مرتين في شهر مارس، بعد شهر من انضمام دونسيتش إلى فريق ليكرز في صفقة ناجحة من دالاس.

وقال جيمس، أكبر لاعب نشط في الدوري الاميركي للمحترفين والذي أتم 41 عاما يوم الثلاثاء: “فقط نلعب بإيقاع. نحاول إيجاد طرق يمكننا من خلالها أن نكون منتجين”. “لقد قام لوكا بعمل رائع للوصول إلى خط الرمية الحرة. أنا شخصياً، كنت أحاول أن أضع القليل هنا، وقليلًا هناك. فقط أحاول أن أكون متسقًا وفعالًا للغاية في لعبي. لقد عملنا بشكل جيد مع بعضنا البعض.”

كانت 17 رمية حرة لـ Doncic واحدة من أعلى مستوياته في مسيرته، بينما كانت محاولاته العشرين هي أعلى مستوى خلال الموسم. كفريق واحد، كان فريق غريزليز في المركز 15 من أصل 23 على خط المرمى.

قال دونسيتش: “أحاول فقط النزول إلى المنحدر أكثر من المعتاد بالنسبة لي”. وأضاف: “لكن بالنسبة له، فهو يلعب لعبته فقط، ويهاجم كل ما يراه، ويكون فعالًا ويساعدنا على الفوز بالمباريات”.

تحسن ليكرز إلى 11-0 في انتصارات القابض هذا الموسم. وتعادلت المباراة مرتين في الشوط الرابع، عندما تبادل الفريقان التقدم بفارق نقطة واحدة حتى آخر 5 دقائق ونصف. وسجل جيمس عشر نقاط في الفترة بينما سجل دونسيتش ست نقاط. لقد جمعوا خمس تمريرات حاسمة وثلاث متابعات.

وقال مدرب ليكرز جي جي ريديك عن جيمس: “لقد كان استثنائيًا”. “لم يكن هناك سوى عدد قليل من الامتدادات حيث قاموا بالركض والاستجابة منه، بدا الأمر وكأنه في كل مرة كنا نحتاج فيها إلى دلو تقريبًا، كان يريد ذلك نوعًا ما.”

ضرب دونسيتش جيمس بتمريرة من 70 قدمًا عند نقطة واحدة.

قال جيمس: “أحد أفضل لاعبي الوسط وأنا متلقي جيد جدًا عندما يتعلق الأمر بذلك”. “إنها وظيفتي ألا أسمح للدفاع بكسر ذلك أو سرقة الكرة. لقد سجلها في الوقت المناسب وعلى المرمى بالنسبة لي.”

حصل دونسيتش وجيمس على الكثير من المساعدة من زملائهم في الفريق. وسجل جيك لارافيا 21 نقطة وتسع متابعات، وأضاف ماركوس سمارت 13 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة. وأضاف جاكسون هايز 12 نقطة من مقاعد البدلاء.

وقال ريديك: “إنهم يفعلون ذلك، فهو في الواقع يزيل الضغط والحمل عن ليبرون ولوكا”.