عائلة حزينة من لاعب كرة القدم المتأخر ديوجو جوتا يصل إلى جنازة في البرتغال

كان لاعبو ليفربول يتجمعون في بلدة جندومار البرتغالية الصغيرة يوم السبت للحصول على جنازة زميلهم في فريق كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز ديوجو جوتا ، الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سيارة في إسبانيا يوم الخميس.

كان كابتن النادي فيرجيل فان ديجك ، حارس المرمى كويمين كيلير والمدير آرني سلاوت من بين زملائه في الماضي والحاضر الذين وصلوا إلى البرتغال في وقت متأخر من يوم الجمعة لدفع احترامهم للمهاجم وشقيقه ، أندريه سيلفا.

من المتوقع أن ينضموا إلى عائلة الحزن ومئات من سكان Gondomar ، وهي بلدة صغيرة في شمال البرتغال حيث نشأت Jota ، من أجل جنازة كنيسة Igreja Matriz.

من المتوقع أن يرافق روت كاردوسو ، الذي تزوج من جوتا قبل أسابيع فقط ، أطفال الزوجين الصغار الثلاثة.

أرسلت وفاة جوتا في سن الثامنة والعشرين موجات صدمة عبر عالم كرة القدم وخارجها ، مع تدفق رسائل التعازي من القادة الوطنيين وكذلك عبر هذه الرياضة.

يُعتقد أن الإخوة كانوا يقودون إلى عبارة في إسبانيا للسفر إلى بريطانيا عندما انحرف لامبورغيني عن الطريق وانفجروا في النيران بعد منتصف الليل يوم الخميس.

وقالت الشرطة إنهم يشتبهون في أن الإطار قد انفجر.