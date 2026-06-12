عادات النظافة الألفية جيل الطفرة السكانية لا يفهمونها

ليس سرا أن هناك فجوة هائلة بين الأجيال بين جيل طفرة المواليد وجيل الألفية – ويبدو أن الفجوة آخذة في الاتساع. للأسف، يبدو الآن أنه حتى عادات النظافة الشخصية أصبحت موضوع العديد من المناقشات الساخنة بين الجيلين. قالت جيني بريستو، قارئة علم الاجتماع بجامعة كانتربري كرايست تشيرش بالمملكة المتحدة، لمجلة ريدرز دايجست في عام 2025: “هناك دائمًا اختلافات ثقافية بين الأجيال، لأن الناس يكبرون في أوقات مختلفة”.
في حين أن هناك الكثير من نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها، مثل تخليهم المتهور عن ممارسات تخزين الطعام المناسبة، وروتين غسل اليدين طوعًا أو كرهًا، وحتى حبهم للصابون، هناك أيضًا الكثير من عادات النظافة الألفية التي لا يفهمها جيل الطفرة ببساطة أيضًا. دعونا ندخل في ذلك، أليس كذلك؟
لا يشتري جيل الطفرة السكانية الادعاءات المخيفة، وإن كانت لا أساس لها من الصحة، حول مزيل العرق ومضادات التعرق
ومما يثير استياء الكثير من جيل طفرة المواليد أن جيل الألفية يتجهون إلى مضادات التعرق الطبيعية بالكامل والخالية من الألومنيوم والبارابين، وفي بعض الأحيان (يلهثون) حتى لا شيء على الإطلاق. وفقًا لدراسة أجرتها YouGov عام 2019، فإن العديد من جيل الألفية هم في الواقع أكثر عرضة للتخلي عن استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق تمامًا، مشيرين إلى أن 69٪ فقط من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عامًا يطبقون أيًا منهما.
قد تنبع عادة النظافة الألفية هذه من ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن مضادات التعرق تسبب السرطان. وقال الدكتور هارولد بورستين، طبيب أورام الثدي في معهد دانا فاربر للسرطان وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2021: “حتى الآن، لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن سرطان الثدي ينجم عن التعرض لأي شيء في مضادات التعرق أو مزيلات العرق”.
إن جيل الطفرة السكانية ليسوا مستعدين لاحتضان شعر أجسادهم مثل جيل الألفية
يبدو أيضًا أن جيل الطفرة السكانية في حيرة من أمرهم بشأن تخلي نساء الألفية عن شفرات الحلاقة وتعلمهن احتضان شعر أجسادهن. دفاعًا عن جيل الطفرة السكانية، كانت فكرة أن تكون النساء خاليات من الشعر تمامًا متأصلة فيهن منذ البداية. أصبحت ممارسة حلق الساقين والإبطين سائدة لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن بدأت شركة جيليت في محاولة يائسة لتسويق منتجاتها للنساء، حتى أنها قامت بإخراج إعلانات في مجلات نمط الحياة، ورسمت صورة مفادها أن شعر الجسم الأنثوي كان مشكلة محرجة وشيء يحتاج إلى علاج.
ومع ذلك، في هذه الأيام، يتراجع العديد من جيل الألفية عن فكرة أن شعر الجسم الطبيعي هو شيء يحتاج إلى الحفاظ عليه، وأن ممارسة حلق الساقين والإبطين أصبحت شيئًا من الماضي ببطء. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Mintel، انخفضت نسبة النساء اللاتي يحلقن شعر الإبط من 95% في عام 2013 إلى 77% في عام 2020 (عبر التلغراف).
إن جيل طفرة المواليد مخلصون إلى الأبد لصفحتهم الأولى، على عكس جيل الألفية
الورقة العلوية؟ لم أسمع عنها قط. وفقًا لدراسة أجراها كاسبر عام 2019، فإن 67% من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق متمسكون بالغطاء العلوي – الملاءة التي تعمل كحاجز بينك وبين لحافك، ومن الناحية النظرية، توفر عليك من الاضطرار إلى غسل هذا اللحاف الضخم أسبوعيًا. ومع ذلك، مما يثير استياء جيل الطفرة السكانية، أن العديد من جيل الألفية ليسوا من المعجبين بالصفيحة العلوية وقد تخلوا عنها تمامًا: قال 26٪ فقط من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا إن الطبقة العليا غير قابلة للتفاوض. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 18% ممن شملهم الاستطلاع أنهم “يعارضون بشدة” استخدام الملاءة العلوية. وقال جيسي لين هارت البالغ من العمر 26 عاما لصحيفة وول ستريت جورنال في عام 2022: “أنا ببساطة أرفض استخدام الملاءة العلوية لأنني أعتقد أنها مزعجة للغاية”.
لا ينفق جيل الألفية أمواله على المناديل الورقية مثل جيل الطفرة السكانية
كما اتضح، فإن العديد من جيل الألفية يتخلصون أيضًا من المناديل الورقية، ويختارون استخدام المناشف الورقية في كل شيء، بما في ذلك مسح أفواههم على طاولة العشاء. وفقًا لمسح أجرته شركة Mintel عام 2016 (عبر صحيفة واشنطن بوست)، فإن 56% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع اضطروا إلى شراء المناديل الورقية في الأشهر الستة الماضية. وعلى العكس من ذلك، قال 86% إنهم اشتروا مناشف ورقية. “جيل الألفية لا يشترون المناديل الورقية. هذا هو الغرض من المناشف الورقية”، أعلن أحد المستخدمين بفخر على X ردًا على خطاب الأجيال.
وفقًا لدان نيرنبرج، مدير التسويق لقسم المناديل في شركة جورجيا باسيفيك، وهي شركة لب الورق والورق، في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المناديل الورقية عنصرًا أساسيًا في العديد من الأسر الأمريكية. وقال نيرنبرج للصحيفة: “كان هذا في المقام الأول من أجل الراحة”. “في ذلك الوقت، كان الورق رفاهية ميسورة التكلفة، وكان الحصول على المناديل الورقية التي تستخدم لمرة واحدة يوفر الوقت.”
لا يقوم جيل الألفية بتنظيف حماماتهم ومطابخهم بقدر ما يفعل جيل الطفرة السكانية
استعدوا أيها جيل الطفرة السكانية: كما اتضح، فإن جيل الألفية ليس على نفس المستوى من الاتساق عندما يتعلق الأمر بتنظيف مطابخهم وحماماتهم بشكل متكرر. (لسوء الحظ، عدم تنظيف الحمام الخاص بك يؤثر على صحتك أكثر مما تعتقد، لأنها أرض خصبة لعدد كبير من البكتيريا.) وفقا لمسح أجرته Vyv Tech، في حين أشار 94٪ و89٪ من جيل طفرة المواليد إلى أنهم قاموا بتنظيف مطابخهم وحماماتهم أسبوعيا (على التوالي)، أفاد 82٪ و74٪ فقط من جيل الألفية بنفس الشيء.
لكن لا تأخذ كلمتهم على محمل الجد. “لقد قامت أمي بتطهيرها عدة مرات في اليوم. أنا أكافح من أجل المسح والكنس حتى أسبوعيًا” ، أعلن أحد مستخدمي Reddit في موضوع بعنوان “الأشياء المتعلقة بمنزلك التي لا تهتم بها بقدر ما تهتم بها الأجيال السابقة؟” جديلة “العودة في يومي …”
جيل الطفرة السكانية لا يحبون الاتجاه المتدهور
النفايات لا، لا تريد؟ سنكون مقصرين إذا لم نتطرق إلى النظافة البيئية لكل شيء، المعروف أيضًا باسم ميل جيل الطفرة السكانية إلى تخزين أي شيء وكل شيء بعيدًا ليوم ممطر، بما في ذلك الأطعمة التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها (ولكن هذه قصة ليوم مختلف). يكفي أن نقول إن جيل الطفرة السكانية مذعورون ببساطة من الطريقة التي يحب بها جيل الألفية التخلص من كل شيء باسم التنظيم والبساطة؛ فكر في العلامات التجارية التنظيمية ونمط الحياة المشهورة مثل The Home Edit وطريقة KonMari من ماري كوندو للتخلص من الفوضى. “أفضل ما يمكنني قوله هو أنهم لم يعودوا يهتمون، وهذا أمر جيد”، هذا ما قاله ستيف جونسون البالغ من العمر 72 عامًا لموقع Business Insider عن المشاعر غير المتحمسة لدى أطفاله البالغين بشأن أخذ الأشياء التي خزنها في قبو منزله. وأعرب جونسون عن أسفه قائلا: “بصراحة، أشعر بالسوء حيال ذلك، مجرد تحطيم الأشياء”.