الأجيال الشابة ليست الوحيدة التي لديها عادات هاتفية مشكوك فيها. يمنحهم جيل الطفرة السكانية أموالهم من خلال عرض يتخبط في نظافة الهاتف لا يستطيع جيل Z وجيل الألفية والجيل X تحمله.

أولاً: وصل وقت ظهور الشاشات إلى أعلى مستوياته، وفقًا لمجلة نيوزويك. في عام 2025، استشهدت وسائل الإعلام باستطلاع حديث أجري في ذلك الوقت أظهر أن حوالي نصف جميع جيل الطفرة اعترفوا بأنهم يستخدمون هواتفهم أكثر من ثلاث ساعات يوميًا. وأوضح خبير الأجيال بريان دريسكول، “يقضي جيل الطفرة السكانية ساعات ملتصقين بهواتفهم، لكن هذا ليس اتصالا – بل عزلة”. وبالمثل، قالت روث هيرنانديز، أخصائية الصحة العقلية، لمجلة نيوزويك إن هذه الظاهرة تظهر مدى انتشار الإدمان الرقمي، بما في ذلك الفجوات بين الأجيال.

لماذا يهتم الشباب إذا تعلق جيل الطفرة السكانية بشاشاتهم؟ من الأفضل الإجابة على هذا السؤال على Reddit. هناك، كثيرًا ما يشتكي المعلقون من إهمال آبائهم لأحفادهم لصالح استخدام هواتفهم الخاصة. كما أنه ليس سرًا أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات بسبب الاستخدام المفرط للهاتف الخلوي يمكن أن يضر بصحتك – وهو عذر جيد لتجربة الآثار الجانبية المفاجئة للتخلص من السموم الرقمية.

وكما لو أن ذلك لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، قالت الطبيبة النفسية الدكتورة سو فارما لقناة CBS Mornings إن إدمان الشاشة يمكن أن يؤدي إلى “الخرف الرقمي”. حذر الدكتور فارما قائلاً: “إن هذا يحاكي إلى حد كبير الخرف الحقيقي عندما تدخل إلى الغرفة وتتساءل: لماذا أنا هنا، ولماذا أتيت، وأين مفاتيحي؟”