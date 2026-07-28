عادات رعاة البقر في مجال نظافة الأسنان المستخدمة في الغرب المتوحش والتي من شأنها أن تثير اشمئزاز الناس اليوم

إن القول بأن رعاة البقر لا يهتمون بصحة الأسنان سيكون بمثابة بخس كبير. وفقًا لمجلة True West، نادرًا ما ينظف الناس أسنانهم في الغرب القديم. إذا شعروا بالحاجة إلى تجديد نشاطهم عندما يكونون في مطعم أو في محطة عربة، فيمكنهم استخدام “فرشاة الأسنان” المشتركة، والتي، كما يوحي الاسم، كانت مفتوحة للاستخدام للجميع.
وفي حديثه مع Good Housekeeping، أوضح الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الأسنان البريطانية، أنه عندما تستخدم فرشاة أسنان شخص آخر، فإنك لا تلامس لعابه فحسب. من المحتمل أيضًا أن تتعرض لدمائهم نظرًا لأن نزيف اللثة يمثل مشكلة شائعة. وبهذا التبادل، فإنك تعرض نفسك للإصابة بالأمراض المنقولة بالدم. وأضاف كارتر: “لدينا جميعًا بكتيريا فريدة في فمنا”. “إن إضافة بكتيريا إضافية إلى هذا المزيج من خلال مشاركة فرشاة الأسنان يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة عن طريق تغيير هذا المزيج من البكتيريا (وإضافة بكتيريا جديدة). وهذا يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة وحتى فقدان الأسنان.”
بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع مؤسسة صحة الفم، قال الدكتور بن أتكينز، طبيب الأسنان وأمين المنظمة، إن مشاركة فرشاة الأسنان يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انتقال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب نزلات البرد وقروح البرد. في هذه الأيام، يعلم الجميع لماذا لا يجب عليك أبدًا استخدام فرشاة أسنان شخص آخر. ومع ذلك، نظرًا لأن نظافة الأسنان لم تكن أولوية في تلك الأيام، فليس من المستغرب أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم باستخدام فرشاة أسنان مشتركة، والتي لم تكن مثل نظيرتها الحديثة التي نستخدمها يوميًا. في الواقع، حتى معجون الأسنان الذي استخدمه رعاة البقر كان مختلفًا تمامًا عن المعجون الذي نستخدمه هذه الأيام.
كان على رعاة البقر أن يبدعوا في استخدام فرشاة الأسنان ومعاجين الأسنان
وفقًا لمجلة True West، كثيرًا ما استخدم الناس في الغرب القديم “عصا المضغ”، وهي غصين ذو حافة مهترئة بدلاً من الشعيرات. على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو نوع الغصين الذي استخدمه رعاة البقر، فقد أظهرت الدراسات فوائد مختلطة لتنظيف أسنانك باستخدام المسواك، وهو عصا مضغ مصنوعة باستخدام غصين من شجرة سلفادورا بيرسيكا. قارنت دراسة نشرت عام 2024 في مجلة Healthcare مدى فعالية المسواك مع فرشاة الأسنان في تقليل البلاك والتهاب اللثة على مدى أسبوعين. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المسواك ساعد في مكافحة ترسبات الأسنان، إلا أنه أدى إلى تفاقم التهاب اللثة، ربما لأن المشاركين استخدموه بقوة شديدة.
تشير مجلة True West إلى أن الإنتاج الضخم لفرشاة الأسنان في الولايات المتحدة بدأ فقط في عام 1885. ولم تتعلم الجماهير تمامًا ما يحدث لأسنانك عندما تقوم بتنظيفها بالفرشاة، حتى الأربعينيات من القرن العشرين، وبدأت في دمج هذه الممارسة في حياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، كان على الناس في الغرب القديم أن يصبحوا مبدعين لأن معجون الأسنان لم يكن موجودًا في تلك الأيام.
كتب Way Out West أن رعاة البقر اعتمدوا في كثير من الأحيان على مساحيق الأسنان أو صودا الخبز أو الملح لإعطاء أسنانهم ما يعتبرونه تنظيفًا شاملاً. على مر السنين، سعى الكثيرون لتحديد ما إذا كان حقيقة أم خيال أن صودا الخبز سوف تبيض أسنانك. وفي حديثه لشبكة CNN، قال الدكتور مات ميسينا، طبيب أسنان وأستاذ مساعد في كلية طب الأسنان بجامعة ولاية أوهايو، إنه في حين أن الخصائص الكاشطة الخفيفة لصودا الخبز يمكن أن تبيض الأسنان مؤقتًا، إلا أنها قد تلحق الضرر أيضًا بالمينا. وقالت ميسينا إن الملح لا يقدم أي فوائد لتبييض الأسنان، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف المينا.