عادات رعاة البقر في مجال نظافة الأسنان المستخدمة في الغرب المتوحش والتي من شأنها أن تثير اشمئزاز الناس اليوم

إن القول بأن رعاة البقر لا يهتمون بصحة الأسنان سيكون بمثابة بخس كبير. وفقًا لمجلة True West، نادرًا ما ينظف الناس أسنانهم في الغرب القديم. إذا شعروا بالحاجة إلى تجديد نشاطهم عندما يكونون في مطعم أو في محطة عربة، فيمكنهم استخدام “فرشاة الأسنان” المشتركة، والتي، كما يوحي الاسم، كانت مفتوحة للاستخدام للجميع.

وفي حديثه مع Good Housekeeping، أوضح الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الأسنان البريطانية، أنه عندما تستخدم فرشاة أسنان شخص آخر، فإنك لا تلامس لعابه فحسب. من المحتمل أيضًا أن تتعرض لدمائهم نظرًا لأن نزيف اللثة يمثل مشكلة شائعة. وبهذا التبادل، فإنك تعرض نفسك للإصابة بالأمراض المنقولة بالدم. وأضاف كارتر: “لدينا جميعًا بكتيريا فريدة في فمنا”. “إن إضافة بكتيريا إضافية إلى هذا المزيج من خلال مشاركة فرشاة الأسنان يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة عن طريق تغيير هذا المزيج من البكتيريا (وإضافة بكتيريا جديدة). وهذا يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة وحتى فقدان الأسنان.”

بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع مؤسسة صحة الفم، قال الدكتور بن أتكينز، طبيب الأسنان وأمين المنظمة، إن مشاركة فرشاة الأسنان يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انتقال الفيروسات والبكتيريا التي تسبب نزلات البرد وقروح البرد. في هذه الأيام، يعلم الجميع لماذا لا يجب عليك أبدًا استخدام فرشاة أسنان شخص آخر. ومع ذلك، نظرًا لأن نظافة الأسنان لم تكن أولوية في تلك الأيام، فليس من المستغرب أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم باستخدام فرشاة أسنان مشتركة، والتي لم تكن مثل نظيرتها الحديثة التي نستخدمها يوميًا. في الواقع، حتى معجون الأسنان الذي استخدمه رعاة البقر كان مختلفًا تمامًا عن المعجون الذي نستخدمه هذه الأيام.