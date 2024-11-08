عادات غير معروفة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى

تعمل الكليتان بجد لتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم مع موازنة ضغط الدم والمعادن أيضًا. يحدث مرض الكلى المزمن (CKD) عندما لا تعمل الكليتان كما ينبغي. قد لا تلاحظ علامات مرض الكلى المزمن في البداية، ولكن بعض الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن يشكون من البول الرغوي، أو التعب، أو فقدان الوزن. في المراحل الأكثر تقدمًا، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من مشاكل في التركيز، أو تورم في الأطراف، أو آلام في العضلات.
شاهزيا لاخاني، MSN، ACNP-BC، المدير الأول للتعليم السريري في صندوق الكلى الأمريكي، أخبر هيلث دايجست أن عوامل الخطر المعروفة لمرض الكلى المزمن هي التاريخ العائلي، والسكري، وارتفاع ضغط الدم. ترتبط السمنة أيضًا بخطر الإصابة بمرض الكلى المزمن لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
“ما قد لا يعرفه الناس هو أن الاستخدام المزمن أو طويل الأمد أو الإفراط في استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين، يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن أو تفاقمه بسبب تأثير مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على وظيفة الكلى”، قالت.
لماذا مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تؤدي إلى تلف الكلى
قد تحتاج إلى استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية للتخلص من هذا الصداع أو تخفيف الألم الناتج عن إصابة مزعجة في الركبة. قد يتناول بعض الأشخاص الأيبوبروفين يوميًا للتحكم في آلام التهاب المفاصل. على الرغم من أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تعتبر آمنة، إلا أن هذه الأدوية يمكن أن يكون لها آثار جانبية مثل آلام الجهاز الهضمي أو قرحة المعدة.
“يمكن أن تقلل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من تدفق الدم إلى الكلى، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى بمرور الوقت، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.قال لاخاني: “لحماية وظائف الكلى أثناء استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، يُنصح بتناول أقل جرعة فعالة لأقصر مدة ممكنة، وتجنب الجمع بين العديد من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، والبقاء رطبًا جيدًا”.
الجرعة القياسية من الإيبوبروفين هي حبة أو حبتين سعة 200 ملليجرام كل أربع إلى ست ساعات بحد يومي يبلغ 1200 ملليجرام في اليوم. يعمل نابروكسين الصوديوم (مثل أليف) على تخفيف الألم لمدة 12 ساعة، لذلك لا ينبغي أن تتناول أكثر من قرصين سعة كل منهما 220 ملليجرام خلال 8 إلى 12 ساعة، بحد أقصى 660 ملليجرام يوميًا خلال 24 ساعة. يقترح لاخاني التحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول إدارة الألم إذا كنت تعاني من مرض في الكلى.
عادات أخرى مرتبطة بأمراض الكلى
وفقا لتقرير عام 2013 في المكملات الغذائية الدولية الكلى، إن تدخين أكثر من 20 سيجارة يوميًا يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى، حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري. حتى لو كنت لا تدخن كثيرًا، فإن كل خمس سجائر يوميًا تزيد بشكل كبير من مستويات الكرياتينين في الدم. تشير مستويات الكرياتينين المرتفعة في الدم إلى وجود مشاكل في وظائف الكلى. يرتبط انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) أيضًا بمرض الكلى المزمن لأن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم والإجهاد التأكسدي ونقص الأكسجة الكلوي.
بحثت مقالة نُشرت عام 2022 في مجلة Frontiers in Nutrition في عوامل نمط الحياة وخطر الإصابة بأمراض الكلى لدى أكثر من 470 ألف شخص في المملكة المتحدة. كان الأشخاص الذين تناولوا الخبز الأبيض، وشربوا أكثر من 4 أكواب من الشاي يوميًا، واستهلكوا اللحوم المصنعة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى. مرض الكلى المزمن. ارتبط نمط الحياة الصحي الذي يتضمن تناول خبز الحبوب الكاملة والمشي بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن. وقال لاخاني: “بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يضر الكلى بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى”.