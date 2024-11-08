عادات غير معروفة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى

تعمل الكليتان بجد لتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم مع موازنة ضغط الدم والمعادن أيضًا. يحدث مرض الكلى المزمن (CKD) عندما لا تعمل الكليتان كما ينبغي. قد لا تلاحظ علامات مرض الكلى المزمن في البداية، ولكن بعض الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن يشكون من البول الرغوي، أو التعب، أو فقدان الوزن. في المراحل الأكثر تقدمًا، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من مشاكل في التركيز، أو تورم في الأطراف، أو آلام في العضلات.

شاهزيا لاخاني، MSN، ACNP-BC، المدير الأول للتعليم السريري في صندوق الكلى الأمريكي، أخبر هيلث دايجست أن عوامل الخطر المعروفة لمرض الكلى المزمن هي التاريخ العائلي، والسكري، وارتفاع ضغط الدم. ترتبط السمنة أيضًا بخطر الإصابة بمرض الكلى المزمن لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

“ما قد لا يعرفه الناس هو أن الاستخدام المزمن أو طويل الأمد أو الإفراط في استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين، يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن أو تفاقمه بسبب تأثير مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على وظيفة الكلى”، قالت.