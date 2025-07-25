عادات نوم دونالد ترامب لا تقوم بصحته أي مفضلات

إذا اتبعت الرئيس دونالد ترامب على الحقيقة الاجتماعية ، فقد تلاحظ أن بعض “حقائقه” يتم نشرها في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر للغاية. أثناء محاولته دفع مشروع قانونه الكبير الجميل من خلال الكونغرس قبل 4 يوليو ، قام بتنفيس غضبه وإحباطه في منشور ارتفع بعد منتصف الليل. حتى خلال فترة ولايته الأولى ، كان ينشر على Twitter (الآن X) في وقت مبكر من الساعة 3 صباحًا عن قصة إخبارية أو قضية جعلته قد اندلع.

تشير مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر إلى أنه قد لا ينام كثيرًا. في عام 2017 ، أخبر ترامب مضيف فوكس نيوز السابق بيل أورايلي أنه عادةً ما ذهب إلى الفراش في منتصف الليل أو الساعة 1 صباحًا ونهض في الساعة 5 صباحًا (عبر بالم بيتش بوست). وهذا لا يفسر حتى الصباح الذي نشره قبل الساعة 5 صباحًا (إليك مقدار النوم الذي يحتاجه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى الشيخوخة الصحية.)

لم يبدو أن طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون يشعر بالقلق من نوم ترامب من أربع إلى خمس ساعات فقط في الليلة ، وأخبر الصحفيين أنه أحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يحتاجون ببساطة إلى الكثير من النوم (عبر المملكة المتحدة المستقلة). في حين أن نسبة مئوية صغيرة من الناس قد يكون لها طفرة وراثية تتيح لهم العمل في أقل من ست ساعات من النوم ، فإن معظم الناس يحتاجون إلى سبعة على الأقل للبقاء في صحة جيدة (وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأدوية النوم). يرتبط نقص النوم بالظروف التي يعاني منها ترامب أو تعرض لها ، مثل السمنة والكوليسترول العالي. يرتبط سوء النوم أيضًا بمرض الزهايمر ، الذي ساهم في وفاة والده.