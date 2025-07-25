عادات نوم دونالد ترامب لا تقوم بصحته أي مفضلات

إذا اتبعت الرئيس دونالد ترامب على الحقيقة الاجتماعية ، فقد تلاحظ أن بعض “حقائقه” يتم نشرها في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر للغاية. أثناء محاولته دفع مشروع قانونه الكبير الجميل من خلال الكونغرس قبل 4 يوليو ، قام بتنفيس غضبه وإحباطه في منشور ارتفع بعد منتصف الليل. حتى خلال فترة ولايته الأولى ، كان ينشر على Twitter (الآن X) في وقت مبكر من الساعة 3 صباحًا عن قصة إخبارية أو قضية جعلته قد اندلع.
تشير مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر إلى أنه قد لا ينام كثيرًا. في عام 2017 ، أخبر ترامب مضيف فوكس نيوز السابق بيل أورايلي أنه عادةً ما ذهب إلى الفراش في منتصف الليل أو الساعة 1 صباحًا ونهض في الساعة 5 صباحًا (عبر بالم بيتش بوست). وهذا لا يفسر حتى الصباح الذي نشره قبل الساعة 5 صباحًا (إليك مقدار النوم الذي يحتاجه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى الشيخوخة الصحية.)
لم يبدو أن طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون يشعر بالقلق من نوم ترامب من أربع إلى خمس ساعات فقط في الليلة ، وأخبر الصحفيين أنه أحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يحتاجون ببساطة إلى الكثير من النوم (عبر المملكة المتحدة المستقلة). في حين أن نسبة مئوية صغيرة من الناس قد يكون لها طفرة وراثية تتيح لهم العمل في أقل من ست ساعات من النوم ، فإن معظم الناس يحتاجون إلى سبعة على الأقل للبقاء في صحة جيدة (وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأدوية النوم). يرتبط نقص النوم بالظروف التي يعاني منها ترامب أو تعرض لها ، مثل السمنة والكوليسترول العالي. يرتبط سوء النوم أيضًا بمرض الزهايمر ، الذي ساهم في وفاة والده.
قد يؤثر الحرمان من نوم ترامب على إدراكه ومزاجه
غالبًا ما أشاد ترامب بقدراته المعرفية ، وأخبر مضيف فوكس نيوز شون هانيتي بأنه “قام” باختبار إدراكي (عبر أخبار CBS). ومع ذلك ، أثار بعض المهنيين الطبيين مخاوف بشأن الانخفاض المعرفي المحتمل. أخبر الدكتور بن مايكلس ، عالم النفس السريري ، PBS Newshour أنه بعد تحليل خطب ترامب على مدى عدة عقود ، لاحظ أن ترامب فقد بشكل متكرر قطار تفكيره في الخطب في وقت مبكر من عام 2016 و 2017. بينما أكد ميخائيل أنه لا يستطيع تشخيص ترامب دون تقييم رسمي ، فقد أشار إلى أن ترامب بدا وكأنه تحدي متزايد في عمليات التفكير. (اكتشف ما يحدث لعقلك عندما تكون محرومًا للنوم.)
حتى بدون تشخيص الخرف الرسمي ، قد يؤثر فقدان النوم المزمن لترامب على إدراكه. اتبعت دراسة أجريت عام 2020 في شبكة JAMA Open أكثر من 20،000 مشارك لعدة سنوات ، وتتبع عادات النوم إلى جانب اختبارات الذاكرة والتفكير. أولئك الذين ينامون بشكل روتيني أربع ساعات أو أقل في الليلة عانوا من انخفاض أسرع بكثير في الوظيفة المعرفية من أولئك الذين ناموا الساعات السبع الموصى بها.
قد تؤثر تغريدات ترامب في وقت متأخر من الليل أيضًا على مزاجه في اليوم التالي. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في خطابات الاقتصاد أن نشاط ترامب في وقت متأخر من الليل (من 11 مساءً إلى 2 صباحًا) ارتفع أكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2017 و 2020 ، مما يشير إلى انخفاض تدريجي في نومه. أدت هذه الليالي المتأخرة إلى زيادة بثلاثة أضعاف في الخطب الغاضبة والمقابلات في اليوم التالي. وخلص الباحثون إلى أن الحرمان من نوم ترامب قد يكون قد أثر على مزاجه.
هل ترامب نائم قصير؟
لا يمكنك تجاهل احتمال عدم تأثر ترامب بافتقاره للنوم. لم يكن جاكسون قلقًا بشأن عادات نومه ، وقد يكون ترامب أحد هؤلاء الأشخاص النادرين الذين هم من ينامون القصور الطبيعي. يمثل النائمون القصير حوالي 1 ٪ من السكان ، ويمكن أن يشعروا بالانتعاش بعد الحصول على أقل من ست ساعات من النوم كل ليلة ، بغض النظر عن يوم الأسبوع (لكل نوم أكثر صحة). النائمون القصيرون ليسوا مثل الأشخاص الذين يحرمون النوم وقد يشعرون بالتعب أو غريب الأطوار خلال اليوم. وفقًا لجامعة ولاية يوتا ، يميل الأشخاص الذين ينامون القصير إلى أن يكونوا متفائلين ، وصادرين ، وروايات. من المعروف أن الرؤساء السابقين توماس جيفرسون وباراك أوباما وبيل كلينتون من النائمون القصيرون (لكل LIFEMD).
الأشخاص الذين يحتاجون بطبيعة الحال لديهم نوم أقل لديهم طفرات جينية خاصة تتيح لهم البقاء مستيقظين دون الشعور بالتعب. هذه الجينات قد تحمي الدماغ أيضًا من مرض الزهايمر ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في ISCIENCE. استخدم الباحثون الفئران المربى لتطوير مرض الزهايمر ، ووجد أن الفئران ذات جينات النوم القصيرة لديها عدد أقل بكثير من لويحات الأميلويد وتوش تشابك – علامتان رئيسيتان لمرض الزهايمر – مع تقدمهم في العمر. كما أظهرت هذه الفئران التهابًا أقل في الدماغ ويبدو أنها تطهير مواد ضارة من الدماغ بشكل أكثر كفاءة أثناء النوم.