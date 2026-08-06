عادة النظافة السيئة لدى رعاة البقر التي غذت المرض – وأدت إلى الحظر العام

السل، الذي أُطلق عليه اسم “الاستهلاك” في القرن التاسع عشر، هو مرض معدٍ لا يزال موجودًا في الولايات المتحدة، وإن كان نادرًا نسبيًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). اليوم، يتم علاج مرض السل بأدوية مختلفة. لكن الناس في الغرب المتوحش لم يكن لديهم الطب الحديث، واعتمدوا بشكل كبير على العلاجات المثلية مثل تناول زيت كبد سمك القد أو استنشاق الشوكران (عبر مركز السيطرة على الأمراض). تم تشخيص إصابة حوالي سبع الأشخاص بمرض السل في أواخر القرن التاسع عشر، مما جعل المرض السبب الرئيسي لوفيات رعاة البقر.

إذا كنت مصابًا بالسل، فقد تواجه عددًا كبيرًا من أعراض البرد والأنفلونزا، بما في ذلك السعال المزمن والحمى. يمكن أن يجعلك السل أيضًا تسعل كميات صغيرة من الدم، والتي من المحتمل أن يبصقها رعاة البقر، مما قد يؤدي إلى إصابة الآخرين. ونتيجة لذلك، بدأت تظهر لافتات عامة تحظر البصق في جميع أنحاء الغرب كتذكير لرعاة البقر بالاحتفاظ بلعابهم لأنفسهم.

على الرغم من أنه من الصعب أن نقول بالضبط متى تم تحذير رعاة البقر لأول مرة من احتمالية انتشار المرض نتيجة لعادات البصق الخاصة بهم، إلا أن ورقة بحثية أجريت عام 2015 في جامعة مونتانا سكولاروركس تعطي فكرة. ناقشت الورقة منشورًا صدر عام 1889 من إحدى هيئات الصحة العامة ربط البصق بانتشار مرض السل، وبالتالي وضع إطار زمني عام.