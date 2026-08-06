عادة النظافة السيئة لدى رعاة البقر التي غذت المرض – وأدت إلى الحظر العام

شاهد أي فيلم وثائقي عن رعاة البقر، وقد تستنتج أنهم كانوا قذرين جدًا. لم يكن الاستحمام يعتبر نظافة جيدة من قبل رعاة البقر؛ بدلاً من ذلك، كانوا يعيشون كل يوم بشكل أساسي مغطى بمزيج من العرق والغبار. ومع ذلك، فقد بذلوا قصارى جهدهم لإزالة أكبر قدر ممكن من أوساخ الدرب باستخدام قطعة قماش مبللة (عبر Way Out West). على الرغم من هذه “الحمامات الإسفنجية” العرضية، إلا أن سكان الغرب المتوحش لم يكونوا قريبين من أن يصبحوا مهووسين بالنظافة. في الواقع، أظهر رعاة البقر عادة سيئة واحدة أدت إلى حظر عام: البصق.
من المعروف أن رعاة البقر يبصقون أي مواد موجودة في أفواههم، بدءًا من اللعاب المحمل بالتبغ وحتى تصريف الأنف. عندما لا تتوفر المبصقة المناسبة (وعاء لالتقاط البصاق)، كانت الأرض أو أرضية الصالون المحملة بنشارة الخشب تقوم بالمهمة. ومن هنا بدأت المشكلة، لأن البصق يمكن أن يؤدي إلى انتشار سريع للمرض. يمكن أن تنتشر الكثير من الفيروسات والالتهابات البكتيرية عن طريق اللعاب. ومع ذلك، ربما كان مرض السل هو أكثر الأمراض المعدية إثارة للخوف في ذلك الوقت.
حظر رعاة البقر البصق لوقف انتشار الاستهلاك
السل، الذي أُطلق عليه اسم “الاستهلاك” في القرن التاسع عشر، هو مرض معدٍ لا يزال موجودًا في الولايات المتحدة، وإن كان نادرًا نسبيًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). اليوم، يتم علاج مرض السل بأدوية مختلفة. لكن الناس في الغرب المتوحش لم يكن لديهم الطب الحديث، واعتمدوا بشكل كبير على العلاجات المثلية مثل تناول زيت كبد سمك القد أو استنشاق الشوكران (عبر مركز السيطرة على الأمراض). تم تشخيص إصابة حوالي سبع الأشخاص بمرض السل في أواخر القرن التاسع عشر، مما جعل المرض السبب الرئيسي لوفيات رعاة البقر.
إذا كنت مصابًا بالسل، فقد تواجه عددًا كبيرًا من أعراض البرد والأنفلونزا، بما في ذلك السعال المزمن والحمى. يمكن أن يجعلك السل أيضًا تسعل كميات صغيرة من الدم، والتي من المحتمل أن يبصقها رعاة البقر، مما قد يؤدي إلى إصابة الآخرين. ونتيجة لذلك، بدأت تظهر لافتات عامة تحظر البصق في جميع أنحاء الغرب كتذكير لرعاة البقر بالاحتفاظ بلعابهم لأنفسهم.
على الرغم من أنه من الصعب أن نقول بالضبط متى تم تحذير رعاة البقر لأول مرة من احتمالية انتشار المرض نتيجة لعادات البصق الخاصة بهم، إلا أن ورقة بحثية أجريت عام 2015 في جامعة مونتانا سكولاروركس تعطي فكرة. ناقشت الورقة منشورًا صدر عام 1889 من إحدى هيئات الصحة العامة ربط البصق بانتشار مرض السل، وبالتالي وضع إطار زمني عام.
الأسباب المدعومة بالأبحاث للحد من عادة البصق
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Scientific Reports، قد تكون قطرة واحدة من اللعاب المعدية قادرة على نقل العدوى إلى شخص واجه القطرة في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها مترين. وفي مقابلة مع كامبوسا، أشارت المؤلفة المشاركة في الدراسة أينارا أوغارتي-أنيرو إلى أن زيادة رطوبة الهواء قد تزيد الأمور سوءًا. وأوضحت: “في البيئة الرطبة، يحدث التبخر بشكل أبطأ، وبالتالي فإن خطر العدوى أكبر لأن الجزيئات تبقى في الهواء لفترة أطول”. قد يعني هذا أن يومًا رطبًا في الغرب المتوحش يمكن أن يكون أكثر خطورة لنشر الأمراض من يوم قاحل، على الرغم من أن الغرب يميل إلى الجفاف.
هل كانت كل حملات مكافحة البصق في القرن التاسع عشر ناجحة؟ هل استجاب رعاة البقر بالبصق بشكل أكثر تكتمًا أو بالتأكد من أن لديهم دائمًا المبصقة؟ ربما كان لها بعض التأثير الطفيف، على الرغم من أن غرامات البصق في أي مكان آخر غير المبصقة لم يتم تنفيذها حقًا (حسب مجلة نبراسكالاند). في الواقع، نشرت إحدى صحف نبراسكا في أوائل القرن العشرين مقالًا عن سلبيات البصق اعترف فيه بأن “هذه الممارسة أصبحت شائعة كما كانت قبل إقرار القانون”.