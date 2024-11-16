عادة تناول الطعام التي يجب عليك التوقف عنها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

يعاني ما يقرب من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجامعة ييل الطبية. ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لنقل الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم. مع مرور الوقت، يمكن أن تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض الشريان المحيطي. ويرتبط الخرف الوعائي أيضًا بارتفاع ضغط الدم.
يمكن للأنظمة الغذائية عالية الصوديوم بين الأميركيين أن تفسر سبب ارتفاع ضغط الدم. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحفاظ على كمية الصوديوم التي تتناولها عند 1500 ملليجرام يوميًا. قد ترغب في تناول الطعام بالخارج بشكل أقل إذا أخذت في الاعتبار كمية الصوديوم الموجودة في مقبلاتك المفضلة. تحتوي حصة اللازانيا من Carrabba’s Italian Grill على ما يقرب من 2300 ملليجرام من الصوديوم. تاماليس من مطعم مكسيكي سوف يجعلك تصل إلى الحد الأقصى لحدود الصوديوم بحوالي 1500 ملليغرام – وهذا إذا لم تتناول وجبة خفيفة من رقائق البطاطس والصلصة مسبقًا. قد لا يكون مذاق السوشي مالحًا جدًا، لكن لفافة كاليفورنيا تحتوي على 1100 ملليجرام من الصوديوم.
قد يكون التحكم في كمية الصوديوم التي تتناولها أمرًا صعبًا عند تناول الطعام بالخارج، لكن دانييل كرمبل سميث، أخصائية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، تقول الطبخ في المنزل يسمح لك بإدارة كمية الصوديوم التي تتناولها. وقالت لصحيفة هيلث دايجست: “من خلال الطهي في المنزل، يمكنك استخدام المكونات الطازجة وتجنب الملح الزائد والمواد الحافظة التي غالباً ما توجد في أطباق المطاعم”.
مزايا الطبخ المنزلي في إدارة ضغط الدم
وقال سميث: “تشتهر المطاعم بتقديم كميات كبيرة من الطعام، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وهو عامل خطر للسمنة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم”. تقوم بعض المطاعم بإدراج محتواها من السعرات الحرارية في القائمة، مما قد يساعدك على اتخاذ خيارات صحية أكثر. ومع ذلك، فإن العديد من المطاعم تتركك في حالة تخمين، ويمكن أن تتراكم تلك السعرات الحرارية بسرعة. إحدى ميزات الطهي في المنزل هي أنك تتحكم في أحجام حصصك. وقالت: “من خلال الطهي في المنزل، من المرجح أن تستهلك سعرات حرارية أقل، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي وبالتالي خفض ضغط الدم”.
كما أن طرق الطهي في المطاعم تجرد الأطعمة من عناصرها الغذائية. وقال سميث: “يمكن لطرق مثل الطهي بالبخار والخبز أن تساعد في الحفاظ على العناصر الغذائية في الطعام، وخاصة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء (مثل فيتامين C وبعض فيتامينات B) التي تعتبر ضرورية للحفاظ على ضغط الدم الأمثل”.
ما يجب مراعاته عند الطهي في المنزل مع ارتفاع ضغط الدم
تتطلب العديد من الوصفات الملح، لكن سميث يقترح إضافة الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة طبيعية. فكر في استبدال الملح بالريحان أو الأوريجانو أو الكركم أو الخل أو الزنجبيل.
وتذكر أيضًا أن بعض المكونات المعبأة مسبقًا تحتوي على الصوديوم، لذا انظر إلى الكميات الموجودة في هذه الأطعمة. سوف تتفاجأ عندما ترى كمية الصوديوم الموجودة في علبة الفاصوليا أو الخضار. يقول سميث أن عليك شطف هذه الأطعمة المعلبة للتخلص من بعض الصوديوم أو البحث عن إصدارات “بدون ملح مضاف”. الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الصوديوم المخفي هي الخبز واللحوم اللذيذة والتوابل والحساء وحبوب الإفطار والأطعمة المعلبة مثل وجبات العشاء المجمدة.
أخيرًا، حتى إذا لم تتمكن من تجنب الصوديوم الموجود في الأطعمة المعلبة والخبز والجبن، يمكنك موازنة الصوديوم في نظامك عن طريق دمج الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في وجباتك. الموز والمشمش والسبانخ والفاصوليا واللبن كلها غنية بالبوتاسيوم. وقال سميث: “هذه الأطعمة تساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد وتخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم”.