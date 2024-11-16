عادة تناول الطعام التي يجب عليك التوقف عنها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

يعاني ما يقرب من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجامعة ييل الطبية. ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لنقل الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم. مع مرور الوقت، يمكن أن تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض الشريان المحيطي. ويرتبط الخرف الوعائي أيضًا بارتفاع ضغط الدم.

يمكن للأنظمة الغذائية عالية الصوديوم بين الأميركيين أن تفسر سبب ارتفاع ضغط الدم. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحفاظ على كمية الصوديوم التي تتناولها عند 1500 ملليجرام يوميًا. قد ترغب في تناول الطعام بالخارج بشكل أقل إذا أخذت في الاعتبار كمية الصوديوم الموجودة في مقبلاتك المفضلة. تحتوي حصة اللازانيا من Carrabba’s Italian Grill على ما يقرب من 2300 ملليجرام من الصوديوم. تاماليس من مطعم مكسيكي سوف يجعلك تصل إلى الحد الأقصى لحدود الصوديوم بحوالي 1500 ملليغرام – وهذا إذا لم تتناول وجبة خفيفة من رقائق البطاطس والصلصة مسبقًا. قد لا يكون مذاق السوشي مالحًا جدًا، لكن لفافة كاليفورنيا تحتوي على 1100 ملليجرام من الصوديوم.

قد يكون التحكم في كمية الصوديوم التي تتناولها أمرًا صعبًا عند تناول الطعام بالخارج، لكن دانييل كرمبل سميث، أخصائية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، تقول الطبخ في المنزل يسمح لك بإدارة كمية الصوديوم التي تتناولها. وقالت لصحيفة هيلث دايجست: “من خلال الطهي في المنزل، يمكنك استخدام المكونات الطازجة وتجنب الملح الزائد والمواد الحافظة التي غالباً ما توجد في أطباق المطاعم”.