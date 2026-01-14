عادت قوة “ريك بيتينو” للعرض بالكامل في “سانت جون” – وفي الوقت المناسب تمامًا

لقد كان في هذا لفترة طويلة، لفترة طويلة جدًا، وإذا عدت إلى أي من محطاته في مدارس كنتاكي مع ريك بيتينو، أو إلى بروفيدنس، أو حتى على طول الطريق إلى جامعة بوسطن، فإنك تعرفهم بالطريقة التي اكتشف بها مايك ماك دي ميل تيدي كيه جي بي نحو أوريوس في فيلم “روندرز”.

كان تيدي يقسم قطع البسكويت الخاصة به ويعجب بها عندما يحمل قطعة قماش في يده ويحاول خداع وعاء. وإذا كانت له يد مصنوعة، كان يصطادهم واحدًا تلو الآخر. استغرق الأمر بعض الوقت، لكن ماكد اكتشف ذلك. لقد أنقذ اليوم. وأيضا، ربما حياته.

المخاطر ليست خطيرة تمامًا بالنسبة لسانت جون، حتى لو كان هناك عدد من الوجوه الجادة التي ترتدي ألوان سانت جون قبل وأثناء وبعد إزالة الغبار عن ماركيت بنتيجة 92-68 لجوني في ماديسون سكوير جاردن ليلة الثلاثاء. في وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن إقالة مدير عام البرنامج، مات عبد المسيح، بعد أن ألقت الجامعة نظرة فاحصة على بعض التعاملات التجارية لعبد المسيح.

وقال بيتينو: “لم يسألني أحد عن رأيي ولذلك لم أعطيه”، مضيفاً أن إدارة سانت جون فضلت أن يركز على وصف وظيفته. “إنها ليست مشكلة كبيرة فيما يتعلق ببرنامج كرة السلة لدينا.”