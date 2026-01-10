عاد الديكور التقليدي لعام 2026 – كيفية إضافته إلى تصميم حمامك

لقد عاد النمط التقليدي للديكور المنزلي، وهو يجلب معه كل أنواع الحنين إلى الماضي. وفقا لدراسة الاتجاهات التي أجراها Houzz، زاد عدد أصحاب المنازل الذين اختاروا الديكور التقليدي بنسبة 5٪ عن العام السابق. قالت سارة غولدستين، كبيرة المصممين وسمسارة العقارات المرخصة في Teela Bennett Design، لصحيفة The Spruce: “العملاء يتوقون إلى المساحات التي تشعرهم بالطبقات والشخصية والأرضية”، “الأسلوب التقليدي يعيد الحرفية والأنسجة الغنية والصور الظلية الخالدة التي تجعل المنزل يشعر بالعيش والمعنى”. بعد ما بدا وكأنه حياة من التأثير البسيط الصارخ، فإننا نتوق إلى لمسة شخصية أكثر مع العناصر التي لها طابع خاص.

مكان سهل لدمج النمط التقليدي في الحمام. إنه مكان مثالي لتضمين قطع عتيقة، وهي سمة مميزة للطراز التقليدي، مثل منضدة الزينة المزدوجة الكلاسيكية ذات الأساس الخشبي أو مناشف اليد المكتوبة بحروف واحدة. “أرى الناس ينجذبون نحو مزيج من التصميم الماضي والحاضر الذي يوازن بين ابتكار التصميم والشعور بالألفة والتاريخ،” يقول آدم دن، نائب الرئيس الأول للتصميم في Four Hands، لـ Better Homes & Gardens، “أعتقد أن اتجاه التصميم هذا يعكس رغبتنا الجماعية في الاتصال والراحة وخلق المعنى في مساحاتنا الشخصية.” تعد إضافة بعض القطع القديمة إلى الحمام طريقة سريعة لإضفاء العناصر التقليدية والشخصية الفريدة على الغرفة.