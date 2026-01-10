عاد الديكور التقليدي لعام 2026 – كيفية إضافته إلى تصميم حمامك

لقد عاد النمط التقليدي للديكور المنزلي، وهو يجلب معه كل أنواع الحنين إلى الماضي. وفقا لدراسة الاتجاهات التي أجراها Houzz، زاد عدد أصحاب المنازل الذين اختاروا الديكور التقليدي بنسبة 5٪ عن العام السابق. قالت سارة غولدستين، كبيرة المصممين وسمسارة العقارات المرخصة في Teela Bennett Design، لصحيفة The Spruce: “العملاء يتوقون إلى المساحات التي تشعرهم بالطبقات والشخصية والأرضية”، “الأسلوب التقليدي يعيد الحرفية والأنسجة الغنية والصور الظلية الخالدة التي تجعل المنزل يشعر بالعيش والمعنى”. بعد ما بدا وكأنه حياة من التأثير البسيط الصارخ، فإننا نتوق إلى لمسة شخصية أكثر مع العناصر التي لها طابع خاص.
مكان سهل لدمج النمط التقليدي في الحمام. إنه مكان مثالي لتضمين قطع عتيقة، وهي سمة مميزة للطراز التقليدي، مثل منضدة الزينة المزدوجة الكلاسيكية ذات الأساس الخشبي أو مناشف اليد المكتوبة بحروف واحدة. “أرى الناس ينجذبون نحو مزيج من التصميم الماضي والحاضر الذي يوازن بين ابتكار التصميم والشعور بالألفة والتاريخ،” يقول آدم دن، نائب الرئيس الأول للتصميم في Four Hands، لـ Better Homes & Gardens، “أعتقد أن اتجاه التصميم هذا يعكس رغبتنا الجماعية في الاتصال والراحة وخلق المعنى في مساحاتنا الشخصية.” تعد إضافة بعض القطع القديمة إلى الحمام طريقة سريعة لإضفاء العناصر التقليدية والشخصية الفريدة على الغرفة.
أضف الطراز التقليدي إلى حمامك
تحديث حمامك بأسلوب الديكور التقليدي لا يتطلب تجديدًا كاملاً. الإضافات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. إذا كنت تبحث عن طرق للحصول على مظهر الحمام العتيق، ففكر في تعليق مناشف مخصصة بحروف كبيرة. يمكنك أيضًا ترقية رفوف المناشف أو الخطافات بمعدن صامت للحصول على مظهر جمالي تقليدي. إذا كان لديك نافذة في حمامك، استبدل الستائر القديمة بستائر الكتان الحادة ذات الألوان البسيطة وقم بثنيها للحصول على مظهر أنيق. حتى التغيير البسيط، مثل استبدال صنبور الحوض بالنيكل المصقول أو النحاس القديم، يمكن أن يمنح الغرفة مظهرًا خالدًا.
في كثير من الأحيان، يجد أصحاب المنازل غير المستعدين للتجديد الكامل ولكنهم يريدون ترقية كبيرة أن الاستثمار في ميزة واحدة عالية الجودة يعد بمثابة حل وسط جيد. يلعب التماثل دورًا كبيرًا في الديكور ذي الطراز التقليدي، لذا استبدل منضدة الزينة الحالية بمغسلتين متجاورتين أو منضدة زينة خشبية مزدوجة. يعد Wainscoting خيارًا آخر يمكن أن يضفي على الفور لمسة تقليدية إلى الحمام. يضيف استخدام الأرضيات الرخامية حول حوض الاستحمام أو منطقة الدش لمسة كلاسيكية، خاصة إذا كان حول حوض استحمام قائم بذاته، وهي الميزة القديمة المطلقة التي عادت إلى الاتجاه لعام 2026. وعندما يتعلق الأمر بالأرضيات، فإن تصميم رقعة الشطرنج هو أحد اتجاهات بلاط الحمام التي لا تريد تخطيها. هذا المظهر الدائم هو باللونين الأسود والأبيض تقليديًا، ولكن من أجل غرس اللمسات الشخصية، استخدم أي لون يناسبك.