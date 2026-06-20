عاد دودجرز إلى المركز التاسع ليحقق فوزًا جامحًا على الأوريولز

لم يكن من المفترض أن تتطلب ليلة الجمعة أعمالًا درامية متأخرة لفريق دودجرز.

لكن يا فتى، يا لها من لمسة نهائية مذهلة.

بعد التقدم بثلاثة أشواط مبكرًا، ثم التأخر بفارق جولتين في الجولة التاسعة، حقق فريق دودجرز فوزًا جامحًا بنتيجة 6-5 على بالتيمور أوريولز – وهو الفوز الذي انتهى، بشكل مناسب، بضربة فائزة بالمباراة من أكثر لاعبي دودجرز إحباطًا.

قبل أن يصل إلى اللوحة والمباراة على المحك، عانى الماسك دالتون راشينج من ثماني جولات من الألم. لقد كان 0 مقابل 4 في الليل بثلاث ضربات. لقد انطلق مرتين على منزلقات منخفضة ، بما في ذلك واحدة في فرصة ضائعة محملة بالقواعد في الجزء السفلي من الثالثة.

بعد رميتين ضد الأوريولز أقرب إلى رايان هيلسي، عاد إلى حفرة الضربتين مرة أخرى، بعد أن طارد منزلقًا آخر في التراب مما دفعه إلى الخروج من منطقة الجزاء في لحظة أخرى من الغضب.

ولكن بعد ذلك، نظر الضارب الأعسر إلى الأعلى وألقى نظرة خاطفة على مخبأ دودجرز.

كان موكي بيتس يهتف له. كان بقية زملائه يقصفون السور العلوي.

قال بعد ذلك: “عندما تكون في تلك اللحظة هناك، لا شيء مما حدث في الضربات الأربع الأولى … مهم”. “أنا أنظر إلى المخبأ وكل ما يهتم به هؤلاء الرجال هو الملعب التالي، والملعب التالي بعد ذلك.”

وهكذا، أخذ راشينغ نفسًا عميقًا، ثم أخذ الرمية التالية – شريط تمرير آخر – عاليًا ليحصل على كرة أبقت الضارب على قيد الحياة.

الرمية التالية بعد ذلك: كرة سريعة في النصف الداخلي تسببت في تشويش راشينج، لكنه لا يزال لديه ما يكفي لإرسال كرة واحدة إلى المجال الأيمن.

قال راشينغ مازحًا: “بصراحة، أردت فقط إفساد أي رمية بجانب المزلاق، خاصة بعد مطاردة أحدها في التراب”. “كان لدي شعور بأنهم سوف يرمون كرة أخرى. وكانت العقلية بأكملها هي ارتكاب خطأ في الكرة السريعة ومحاولة تحريك شريط التمرير للأمام عبر منتصف الملعب. ولحسن الحظ، قمت بسحب المدفأة إلى الداخل، ووضعتها في الحلقة، وفاز دودجرز.”

في الواقع، ما حدث بعد ذلك كان أكثر اللحظات إثارة للقلق في موسم دودجرز حتى الآن.

عاد عداء القرص Alex Call متسابقًا إلى المنزل من الثانية. بعد ذلك، تجاوزت رمية لاعب الدفاع تايلر أونيل من الجهة اليمنى الحارس صامويل باسالو، الذي بذل جهدًا ضعيفًا على ما يبدو لتطويق قفزة عالية وغريبة.

ارتدت الكرة من قفاز باسالو، وتسللت إلى المخبأ، وسمحت بالفوز بالركض في شافيز رافين الذي أصابه الهذيان فجأة.

قال راشينغ، وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويرتدي قميصًا مبللًا أثناء مخاطبته الصحفيين بعد انتهاء المباراة: “إنها طريقة رائعة لإنهاء الليل، خاصة بعد الإحباط الذي أصابنا في وقت مبكر”.

“إنه شعور رائع. أعتقد بصراحة أنه من الرائع أننا فزنا في مباراة البيسبول تلك.”

ماذا يعني

لم يكن راشينغ هو الشخص الوحيد الذي أصيب بالإحباط في وقت مبكر، بعد أن سمح فريق دودجرز بالتقدم 3-0 في الشوط الثاني ليتحول إلى عجز 5-3 في الشوط السابع.

على طول الطريق ، كانت هناك فرصة ضائعة محملة بالقواعد ، وعدم الخروج في الثالثة ، وهي النقطة المنخفضة في الليلة التي ترك فيها دودجرز 12 رجلاً في القاعدة وذهبوا 3 مقابل 10 مع المتسابقين في مركز التهديف.

كانت هناك جولات متتالية على أرضه أمام روكي ساساكي في الشوط السادس، مما أدى إلى تحويل ما كان جوهرة النزهة حتى تلك النقطة (كان قد تقاعد 16 من أول 19 ضاربًا له بستة ضربات) إلى 5 أشواط مخيبة للآمال وثلاثة أشواط فاشلة.

بعد ذلك ، كان هناك ضوء أخضر منفرد من ضارب الأوريولز رقم 9 إرميا جاكسون في المخلص السابع ويل كلاين، مما يمنح بالتيمور تقدمًا في جولتين وسيستمر في المركز التاسع.

ولكن مع اقتراب فريق دودجرز من واحدة من أكثر الهزائم المخيبة للآمال لهذا العام، حقق موكي بيتس شوطًا على أرضه (ثالث ضربة له في المباراة) ليقلص الفارق إلى هدف واحد. بعد ذلك، قام كل من ماكس مونسي ورايان وارد برسم جولات لتحضير بطولات راشينغ مع فوزين في الشوط الأول، مما رفع فريق دودجرز (49-27) إلى فوزهم الرابع على التوالي في جولة واحدة.

قال المدير الفني ديف روبرتس: “الليلة لا ينبغي أن تكون مباراة، في رأيي”. “لقد احتفظنا بهم. لقد سمحنا للكثير من الفرق بالتسكع… ولكن في نهاية المطاف، نحن نفوز بمباريات البيسبول. لذا فهذه علامة جيدة”.

من هو المثير

حتى قبل يوم الجمعة، لم يكن Rushing ساخنًا طوال الجزء الأكبر من شهرين، بعد بدايته القوية للموسم (متوسط ​​.385، سبعة أشواط على أرضه، 16 RBIs في أول 12 مباراة له) مع تراجع طويل منذ ذلك الحين (متوسط ​​0.209، جولة واحدة على أرضه، وخمسة RBIs في 30 مباراة منذ 27 أبريل).

على هذه الخلفية، قام بتوبيخ نفسه مرارًا وتكرارًا في المخبأ بعد قراراته السيئة في وقت سابق من المسابقة. وفي مرحلة ما، حاول ضرب ركبته بمضرب.

“لا أزال أعمل على ذلك”، قال راشينغ جامدًا عندما سئل كيف يتعلم التحكم بشكل أفضل في مشاعره المتحركة.

وأضاف روبرتس: “إنه مجرد جزء من العملية”. “عملية التعلم، جزء الخبرة.”

كان من الممكن أن يحدث انهيار آخر في الشوط التاسع، لولا اللمحة التي جلس عليها راشينج على مقاعد البدلاء في مواجهة الضربة الأخيرة في المباراة.

وأشار إلى أن الإيمان الذي شعر به من بيتس كان مفيدًا بشكل خاص أثناء محاولته إعادة ضبط نفسه.

قال راشينغ: “أرى موكي، (وكان لديه) كل الثقة في العالم”. “بالنسبة لرجل مثل هذا، الرجل الذي عاش في تلك اللحظة، لقد نجح في تلك اللحظة، لقد فشل في تلك اللحظة، إنه يعرف ما تشعر به، إنه أمر مميز جدًا.”

كان بيتس وسط الغوغاء الذين تشكلوا حول راشينغ في نهاية المباراة الصاخبة، حيث قام الفريق بمهاجمة لاعب العام الثاني في واحدة من أكثر مشاهد الموسم بهجة.

قال روبرتس: “بالنسبة له، كان التخلص من كل شيء وقلب أسلوب لعبه بالكامل ومساعدتنا على الفوز في مباراة أمرًا ضخمًا”. “بعد أن يقوم بالتنفيس، كما تعلم، يقوم بعمل جيد في تجميع نفسه للعودة إلى المسرحية التالية.”

من ليس كذلك

بالطبع، لم يرغب فريق دودجرز في الحاجة إلى مسيرة ثلاثية في الشوط التاسع نظرًا للطريقة التي بدأت بها اللعبة.

لكن في إحدى الليالي كانوا بدون شوهي أوهتاني (الذي كان بعيدًا عن الفريق من أجل ولادة طفله الثاني)، وتيوسكار هيرنانديز (الذي من المقرر أن يبدأ مهمة إعادة تأهيل الأسبوع المقبل مع اقتراب عودته من شد في أوتار الركبة) وويل سميث (الذي تلقى حقنة الكورتيزون لمعالجة إصابته المستمرة في الرقبة)، أضاع بدلاء الفريق الشباب فرصة الانسحاب.

مع تحميل القواعد وعدم وجود أي نهايات في الشوط الثالث، سقط كل من وارد وراشينج وأليكس فريلاند يتأرجح، غير قادرين على الاستغناء عن المتزلجون المنخفضين من تري جيبسون مما كلف فريق دودجرز فرصة ذهبية لفتح اللعبة.

ومع ذلك، في النهاية، حصل كل من Ward وRushing على فرصتهما للتعويض.

قال روبرتس: “هذا الشوط الثالث، ضربات منسية للغاية. يُحسب لهم أنهم أجروا التعديلات لاحقًا.”

التالي

يواصل The Dodgers وOrioles هذه السلسلة ليلة السبت عندما يعود يوشينوبو ياماموتو (7-4، 2.52 عصر) إلى التل بعد أن كان قريبًا من عدم الضرب في الأسبوع الماضي. سيواجه تريفور روجرز صاحب اليد اليسرى من الأوريولز (3-7، 5.86 عصر).