عاد لوكا دونسيتش إلى دالاس في فوز ليكرز

احتضن لوكا دونسيتش مارك كوبان. ضحك وتبادل الكلمات مع زملائه السابقين في فريق دالاس مافريكس.

حتى أنه بدأ بالمشي بطريق الخطأ نحو غرفة خلع الملابس في فريق مافريكس بين الشوطين قبل أن يصحح نفسه ويدور حوله.

عاد دونسيتش إلى منزله في دالاس، حيث تم تجنيده، ونما ليصبح نجمًا واعتقد أنه سيقضي حياته المهنية بأكملها.

شهد يوم السبت المرة الثانية التي يلعب فيها في مركز الخطوط الجوية الأمريكية بعد أن قام مافريكس بتوزيعه بشكل مذهل على لوس أنجلوس ليكرز في الموعد النهائي للتجارة في فبراير الماضي. وتحولت العواطف من كونها في الملعب المحموم عند عودته في أبريل الماضي إلى التخفيف من الحنين إلى الماضي هذه المرة.

وقال دونسيتش، الذي سجل 33 نقطة ومرر 11 تمريرة حاسمة وثماني متابعات في فوز ليكرز 116-110: “أعني أنه من الواضح أنه ستكون هناك دائمًا مشاعر”. “كنت سعيدًا بالعودة إلى هنا. ذهبت إلى منزلي ورأيت سيارتي. لكن من الواضح أن الأمر سيكون دائمًا عبارة عن مشاعر. إنني أقدر حقًا كيف هتفوا لي عندما تم تقديمي. سيكون دائمًا مكانًا خاصًا بالنسبة لي.”

دعنا نسمي هذه مرحلة القبول لمراحل الحزن السبعة.

أولا، كانت هناك صدمة.

خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي لدونسيتش مع فريق ليكرز في 4 فبراير، سار على المنصة ويبدو وكأنه رجل تعرض للخيانة. وقال إن الـ 48 ساعة الماضية كانت بمثابة شهر، مضيفًا: “اعتقدت أنني سأقضي حياتي المهنية بأكملها هناك”.

ثم كان هناك حزن.

وأثناء عودته إلى دالاس في أبريل/نيسان الماضي، دفن دونسيتش وجهه بالمنشفة فيما انهمرت الدموع على خديه خلال مقطع فيديو تكريمي له من قبل مافريكس. رد بأداء 45 نقطة وثماني متابعات وستة تمريرات حاسمة وأربع سرقة.

بعد تسعة أشهر، استقر دونسيتش على حقيقة أنه يرتدي قميصًا أرجوانيًا وذهبيًا.

وكذلك فعلت جماهير مافريكس، التي انتقلت من إقامة جنازة وهمية خارج مركز الخطوط الجوية الأمريكية مع نعش بقيمة 3000 دولار حداداً على رحيل دونسيتش إلى الاكتفاء بإبداء احترامهم بحفاوة بالغة عند تقديمه وهتاف أفضل لاعب أثناء تسديده رميات حرة في الربع الثاني.

ومن المفارقات أن دونسيتش أشعل النار في فريق مافريكس يوم السبت بأحد الأشياء التي انتقده فريقه السابق بسبب افتقاره إليها: الدفاع. عندما بدأ ليكرز في العودة من تأخره بمقدار 15 نقطة في الربع الرابع، وضع مدرب مافريكس جيسون كيد استراتيجية لجعل فريقه يهاجم دونسيتش.

لقد جاءت بنتائج عكسية.

وقال جيه جيه ريديك مدرب ليكرز: “لقد أحصينا بعد المباراة، لقد توقف في ست نقاط متتالية حيث استهدفوه”. “إنه عمل رائع منه. ثم يقوم باللعب الدفاعي الذي يحسم المباراة مع الهجوم على (ناجي) مارشال.”

لقد عادت الأمور إلى دائرة كاملة بالنسبة لدونسيتش، الذي شعر بالإهانة الشديدة من الصفقة، لكنه استجاب للانتقادات الموجهة إليه لكونه خارج اللياقة البدنية وغير راغب في اللعب في الدفاع من خلال دخول هذا الموسم بأفضل شكل في مسيرته.

إنه يتصدر الدوري من حيث التهديف (33.4 نقطة في المباراة الواحدة) وكان صاحب أعلى الأصوات من قبل المشجعين في لعبة كل النجوم. سُئل كيد يوم السبت عما إذا كان يتمنى لو كان بإمكانه فعل المزيد لوقف التجارة.

قال كيد: “لقد رحل لوكا”. “لقد مضينا قدمًا. إنه يلعب بشكل جيد للغاية. إنه يقود الدوري في التهديف. لديه فريقه في المطاردة. ولهذا السبب، نتمنى له الأفضل. هذا هو عمل كرة السلة، عليك المضي قدمًا “.

افتتح دونسيتش هذا الموسم بلعب كرة السلة من عيار MVP، مما قاد فريق ليكرز إلى الرقم القياسي 15-4. حاليًا، يحتل ليكرز المركز الخامس في المؤتمر الغربي المزدحم للغاية بسجل 27-17، وهو أمر مثير للإعجاب جدًا بالنظر إلى أن ليبرون جيمس غاب عن أول 14 مباراة في الموسم بسبب عرق النسا وغاب أوستن ريفز عن الشهر الماضي بسبب إجهاد في ربلة الساق.

في هذه الأثناء، منذ صفقة دونسيتش مقابل أنطوني ديفيس، كان فريق مافريكس في حالة من الفوضى. أدت إصابات ديفيس وكيري إيرفينغ إلى خروج الامتياز عن مساره. على الرغم من حصوله على كوبر فلاج في المركز الأول العام الماضي، إلا أن دالاس يحتل المركز الثاني عشر في الغرب بنتيجة 19-27.

على الرغم من مشاكل مافريكس، أعلن مشجعو دالاس مدى أهمية دونسيتش بالنسبة لهم من خلال الانتقال إلى الملعب وسط عاصفة شتوية شديدة كان من المتوقع أن تجلب 2 إلى 3 بوصات من الصقيع إلى المنطقة.

قال دونسيتش: “كان ذلك مميزًا حقًا”. “لم أكن أعرف ما أتوقعه من قبل لأنني أعرف كيف تبدو المدينة عندما يكون الطقس بهذا السوء. لكنني أقدر حقًا حضور الكثير من الناس.”

وقد رد دونسيتش بالمثل على حبه، حيث فاجأ 22 من المشجعين الذين دعموه على وسائل التواصل الاجتماعي بجناح وحقائب لقاء وترحيب قبل المباراة وحقائب هدايا مع قميصه وحذائه المميز.

وقال دونسيتش: “لقد كان هذا شيئًا مميزًا بالنسبة لي”. “أرى ما فعله الكثير منهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن تم تداولي، مقدار الدعم الذي قدموه لي. من الواضح أن هناك الكثير من المعجبين أكثر من ذلك، لكن لم يكن بإمكاني استيعاب سوى 22 منهم فقط. “

بالنسبة لدونسيتش، ستظل دالاس دائمًا المكان الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، حيث أمضى سبع سنوات، حيث أصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين.

لكنه الآن قادر على التطلع إلى الأمام.

ومع ليكرز، لديه مستقبل مشرق للغاية.