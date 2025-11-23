عاد مايكل بورتر جونيور إلى أسلوبه مرة أخرى عندما كان الأمر أكثر أهمية بالنسبة لـ Nets

كل ذلك جاء من عدم الرضا.

وفي أورلاندو، سجل مايكل بورتر جونيور 1 من 6 في الربع الرابع ليفقد نتس تقدمه بفارق 16 نقطة.

وفي خسارة يوم الثلاثاء أمام بوسطن على أرضه، كان هو 1 من 3.

وبحلول الوقت الذي انتهت فيه مباراة الجمعة على ملعب تي دي جاردن، كان المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قد سئم.

ومع تضاؤل ​​تقدم فريق نتس بفارق 18 نقطة إلى 96-94 فقط قبل أقل من ست دقائق على النهاية، أسكت إيجور دمين رمية ثلاثية ضخمة على زخم بوسطن.

من هناك واصل بورتر تسديد 7 من 8 ليحصل على 14 نقطة أخيرة للنتس.

ودفعت هذه الزيادة بروكلين لتحقيق أكبر فوز له هذا الموسم، بفوزه 113-105 على سيلتيكس.

الفوز الذي أنقذهم أيضًا من الإقصاء من كأس الدوري الاميركي للمحترفين.

قال بورتر بعد الفوز: “لم أشعر فقط خلال مباراة أورلاندو هذا العام أنني لم أكن عدوانيًا كما كان ينبغي أن أكون في المباراة الرابعة”. “لقد كانت المباراة الأخيرة ضد فريق سيلتيكس أيضًا. وعندما عدت في آخر سبع دقائق، لم أشعر بأنني كنت عدوانيًا بما فيه الكفاية.

“لذا (الجمعة)، لم أكن أريد أن يكون الأمر كما لو كان من قبل. قلت، سأذهب إلى هناك وأكون عدوانيًا. لحسن الحظ، الليلة، سقطت الطلقات. أعتقد أننا كفريق، هدأنا ودخلنا في بعض الهجمات الجيدة، ثم نفذنا من هناك. كما قلت، إذا تمكنا من القيام بذلك، فيمكننا التعايش مع الأخطاء والإخفاقات، طالما أننا نستقر ونبدأ في بعض العمل”.

أنهى بورتر برصيد 33 نقطة، حيث سدد 13 من 21 من الملعب، و4 من 6 من خارج القوس.

كانت هذه هي مباراته الثامنة على التوالي برصيد 20 نقطة على الأقل، وهو أعلى مستوى له في ثماني مباريات متتالية خلال مسيرته التي استمرت سبع سنوات.

قال المدرب جوردي فرنانديز إنه لم يكن هناك تغيير في خطة اللعبة لتحسين مظهر بورتر. بل كان مجرد إعدام من جميع النواحي لوضعه في تلك المناصب.

“أعتقد أن تيرانس (مان) هو من قام بإعداد المسرحية. … قام إيجور بعمل جيد في خلط حركاته حيث كان على الدفاع القيام بأشياء مختلفة وكان نيك (كلاكستون) هو صانع الألعاب. لذلك إذا شاهدت ذلك، قمنا بنفس الإجراء. لا أعرف الأوقات … أود أن أقول ثلاث إلى ست مرات … أربع إلى ست مرات. وواصلنا الحصول على نتائج جيدة لأن مايك قطع جيد جدًا. … وكان من الممتع حقًا المشاهدة. ومرة أخرى، أعني أنه لم يكن لدي شك في أن مايك لديه القدرة على لدينا مباريات مثل هذه وكما تعلمون، إنها فعالة للغاية وأنا سعيد جدًا وفخور به.

وسيحاول فريق نتس وضع حد لسلسلة انتصارات فريق رابتورز المكونة من ست مباريات متتالية، بما في ذلك أربع مباريات متتالية على أرضه، يوم الأحد في ملعب سكوتيابانك أرينا.

بدأت السلسلة بفوز تورونتو 119-109 على نتس في 11 نوفمبر.

وفي يوم الأحد، سيغيب بن ساراف بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

تم إدراج نيك كلاكستون (التواء الكوع الأيسر) وإيجور ديمين (ألم في الرقبة / الفك) على أنهما محتملان.