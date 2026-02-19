على الرغم من وجود أجزاء من موسيقى السول والفانك والبوب ​​في المزيج، كان تيرينس ترينت داربي مستعدًا ليكون نجم موسيقى الروك، ومبتكرًا أيضًا. كانت الموسيقى تتغير في عام 1987، والتقى مغني الروك باللحظة مع LP المتنوع “تقديم الخط المتشدد وفقًا لتيرينس ترينت داربي”. من خلال مقارناته مع شخصيات بارزة مثل برنس، حقق داربي نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة ثم في الولايات المتحدة في أوائل عام 1988 بأغنيته المنفردة الثانية “Wishing Well”.

على الفور تقريبًا، تصرف داربي بطريقة منفرة وغير مكتسبة. في مقابلاته الأولى، أعلن عن نفسه باعتباره موهبة الأجيال، وأكد مرارًا وتكرارًا أن أغنية “Introducing the Hardline” كانت متفوقة على مقطوعة البيتلز الرائدة عام 1967، “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. وصل فيلم “Wishing Well” إلى المركز الأول على قائمة البوب ​​لمدة أسبوع، لكنه روج له كما لو كان أحد نجوم موسيقى الروك الراسخين. على سبيل المثال، كان في بعض الأحيان يترك المراسلين ينتظرون ويرفض التحدث بشكل رسمي.

ثم أصبح من الواضح أن داربي لا يستطيع أن يرقى إلى مستوى الضجيج الخاص به. ألبومه الثاني، التجريبي “لا سمك ولا لحم”، فشل، والثالث “سيمفوني أور دام” لم يلاحظه أحد إلى حد كبير في الولايات المتحدة. في عام 1995، أعلن داربي أنه لا يريد حتى أن يُطلق عليه هذا الاسم بعد الآن، متبنى اللقب الجديد لساناندا مايتريا. قال الموسيقي في برنامج “صباح الخير يا بريطانيا” عام 2001 (عبر مترو): “إنها مجرد عملية كونك فنانًا”.