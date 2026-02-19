عازفو الروك الذين أعاقت غرورهم طريق النجاح المؤكد تقريبًا

يبدو أن الشعور الكبير والمتضخم بالذات هو جزء من الوصف الوظيفي لنجوم الروك. ولكن إذا أصبحت هذه الأنا كبيرة جدًا أو خرجت عن نطاق السيطرة، فقد تدمر مهنة واعدة أو ناجحة بالفعل، وبسرعة. نحن جميعا نريد القليل من التباهي نجم الروك. يجب أن يكون المغني أو عازف الجيتار النجمي مغرورًا بعض الشيء عندما يتبختر بثقة على المسرح وهو يغني الأناشيد والأغاني الشعبية. ولكن يبدو أنه يعمل بشكل أفضل إذا كانت هذه الأنا أدائية في الغالب.
هناك بعض نجوم الروك الذين اتخذوا بعض القرارات السيئة وفجروا كل شيء بأنفسهم. لقد تصرفوا بتهور وأنانية، آخذين في الاعتبار مصالحهم الخاصة، ومن منطلق الغطرسة الكاملة والمحيرة. قطع هؤلاء الروك حياتهم المهنية قبل الأوان أو حدوا من نجاحهم المستقبلي من خلال أفعالهم التي تخدم مصالحهم الذاتية. لقد اعترضوا طريقهم، أو بالأحرى، غرورهم، ثم هبطوا إلى مستوى أو اثنين في حين كان من الممكن أن يكونوا أساطير موسيقى الروك على الإطلاق.
تيرينس ترينت داربي
على الرغم من وجود أجزاء من موسيقى السول والفانك والبوب في المزيج، كان تيرينس ترينت داربي مستعدًا ليكون نجم موسيقى الروك، ومبتكرًا أيضًا. كانت الموسيقى تتغير في عام 1987، والتقى مغني الروك باللحظة مع LP المتنوع “تقديم الخط المتشدد وفقًا لتيرينس ترينت داربي”. من خلال مقارناته مع شخصيات بارزة مثل برنس، حقق داربي نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة ثم في الولايات المتحدة في أوائل عام 1988 بأغنيته المنفردة الثانية “Wishing Well”.
على الفور تقريبًا، تصرف داربي بطريقة منفرة وغير مكتسبة. في مقابلاته الأولى، أعلن عن نفسه باعتباره موهبة الأجيال، وأكد مرارًا وتكرارًا أن أغنية “Introducing the Hardline” كانت متفوقة على مقطوعة البيتلز الرائدة عام 1967، “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. وصل فيلم “Wishing Well” إلى المركز الأول على قائمة البوب لمدة أسبوع، لكنه روج له كما لو كان أحد نجوم موسيقى الروك الراسخين. على سبيل المثال، كان في بعض الأحيان يترك المراسلين ينتظرون ويرفض التحدث بشكل رسمي.
ثم أصبح من الواضح أن داربي لا يستطيع أن يرقى إلى مستوى الضجيج الخاص به. ألبومه الثاني، التجريبي “لا سمك ولا لحم”، فشل، والثالث “سيمفوني أور دام” لم يلاحظه أحد إلى حد كبير في الولايات المتحدة. في عام 1995، أعلن داربي أنه لا يريد حتى أن يُطلق عليه هذا الاسم بعد الآن، متبنى اللقب الجديد لساناندا مايتريا. قال الموسيقي في برنامج “صباح الخير يا بريطانيا” عام 2001 (عبر مترو): “إنها مجرد عملية كونك فنانًا”.
ستيفن فان زاندت
كان ستيفن فان زاندت من بين عازفي الجيتار الأكثر شهرة في السبعينيات والثمانينيات، لكنه لم يُنسب إليه الفضل باسمه، وكانت تلك مشكلة. وعلى الأخص، لعب مع بروس سبرينغستين وفرقة E Street خلال ذروتها الحاسمة، بدءًا من ألبوم Born to Run LP في عام 1975 حتى الألبوم الرائج في عام 1984 Born in the USA. مليئة بأغاني الروك التي يحفظها كل أب من جيل طفرة المواليد عن ظهر قلب، وهي أكبر أغنية حققتها المجموعة على الإطلاق، حيث نقلت 17 مليون نسخة.
لكن فان زاندت لم يكن موجودًا للاستمتاع الكامل بالنجاح التجاري الذي طال انتظاره لفرقته، حيث غادر فرقة E Street Band قبل إصدار أغنية Born in the USA مباشرة. لقد اعتقد أن هذه هي اللحظة المثالية لبدء مهنة منفردة، معتقدًا بشكل غير دقيق أن اسمه كان على الأقل معروفًا مثل اسم سبرينجستين ويضمن الجدوى التجارية. قال فان زاندت لاحقًا لرولينج ستون: “إنها اللحظة الحاسمة في حياتي”. “لقد كان خطأً لم أتعاف منه أبدًا. ومن الناحية المالية، كان الأمر مروعًا”. ومع ذلك، فإن الفنانين المتحدين ضد الفصل العنصري، وهي منظمة ومشروع موسيقي أسسه فان زاندت للفت الانتباه إلى الحكومة الانفصالية القمعية في جنوب إفريقيا، استحوذت على معظم وقت عازف الجيتار في منتصف الثمانينيات. وقال إن ذلك “يستحق خسارة كل أصدقائي، وكل قاعدة قوتي، وكل عصيري”، على الرغم من أنه كان يفكر فيما كان يمكن أن يحدث. قال فان زاندت: “لكنني أنظر إلى الوراء وأفكر: يا إلهي، لو كان بإمكاني فعل هذه الأشياء والبقاء”. “كنت سأحظى بحياة مثالية.”
زهور براندون
تحت إشراف براندون فلاورز، لم يصل فريق The Killers مرة أخرى إلى الأجواء المنعشة لألبوم “Hot Fuss” لعام 2004، وهو الألبوم الأول للمجموعة. باعت 6 ملايين نسخة، وأنتجت المعيار الحديث “السيد برايتسايد”، ووضعت The Killers كواحدة من أهم فرق الروك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وربما لفترة أطول. ولكن عندما بدأ فلاورز بالتفكير في تأثير The Killers، أصبح مغرورًا. قال لمجلة رولينج ستون (عبر ستريوجوم) في عام 2005: “لقد أثبتنا بالفعل أنه يمكننا كتابة أغنية بوب مثالية، لكنني معجب بفرق مثل Talking Heads لأنها لا تزال تتمتع بأغاني البوب والروك، ولكنها خارجة عن المألوف”. لا بد أن هذا الشعور قد غذى فلاورز والقتلة الآخرين عندما اجتمع الموسيقيون لتسجيل الألبوم الثاني للمجموعة في عام 2006. “هذا الألبوم هو أحد أفضل الألبومات في العشرين عامًا الماضية” ، أعلن فلاورز لـ MTV News (عبر Stereogum). “لا يوجد شيء يمس هذا الألبوم.”
وقد أدى ذلك إلى رفع التوقعات بشكل غير عادي بالنسبة لفيلم “Sam’s Town”. لسوء الحظ، بعد طرحه في المتاجر في أكتوبر 2006، لم يحصل فيلم “Sam’s Town” على جزء صغير من الإشادة النقدية التي حصل عليها “Hot Fuss”، كما أنه لم يلهم العديد من المعجبين بالمنافسة على رقم قياسي آخر. لقد باعت حوالي ثلث عدد النسخ التي بيعت من “Hot Fuss” ، ولم يصل The Killers إلى قائمة Billboard Top 10 إلا مرة واحدة مع “Mr. Brightside”.
بيلي كورغان
كانت فرقة Smashing Pumpkins التابعة لبيلي كورغان واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في منتصف التسعينيات، لمدة تعادل تقريبًا إنتاج “Siamese Dream” و”Mellon Collie and the Infinite Sadness” (ألبوم موسيقى الروك الذي ميز التسعينيات) من خلال الأغاني الفردية. باعت تلك LPs ما مجموعه 14 مليون نسخة، وكان من الممكن أن يستمر Smashing Pumpkins في كونه عملاً رئيسيًا في أواخر التسعينيات وما بعده، مثل Radiohead أو Pearl Jam أو Foo Fighters. بدلاً من ذلك، تجولت المجموعة في الغموض، وباعت عددًا أقل من التسجيلات حيث أصبحت وسيلة لأهواء كورغان الموسيقية.
على سبيل المثال، كان لدى كورغان فكرة محددة حول الكيفية التي ينبغي أن يبدو بها “الحلم السيامي” لدرجة أنه رفض التعاون بشكل سلبي. من أجل خدمة أفكاره الخاصة، بدلاً من أفكار الفرقة، قام بخدش المسارات التي وضعها عازف الجيتار دارسي ورتزكي وعازف الجيتار جيمس إها وأعاد تسجيل الأجزاء بنفسه. قال كورغان لـ Spin: “لقد منحتهم عامًا ونصف للتحضير لهذا الرقم القياسي”، مضيفًا أنهم “يستمرون في خذلاني باستمرار”.
عندما حاول كورغان إعادة توحيد تشكيلة Smashing Pumpkins في حقبة الذروة في جولة لم الشمل في عام 2018، أقنع Wretzky بالانضمام مرة أخرى – حتى رفض خدماتها من خلال وسيط. قال Wretzky لـ Alternative Nation: “أعتقد بصراحة أنه قد يكون مصابًا بورم في المخ”. “لقد كان دائما لا يطاق.”