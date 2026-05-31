عاشت أوليفيا دي هافيلاند حتى عمر 104 أعوام. وقد نسب نجم فيلم “ذهب مع الريح” هذه الأشياء الثلاثة

رفضت أوليفيا دي هافيلاند، التي توفيت عام 2020، المبالغة في تعقيد طول العمر وتمكنت من العيش حتى 104 أعوام. وعندما سألت مجلة فانيتي فير نجمة فيلم “ذهب مع الريح” عن سر صحتها الجيدة في أبريل 2016، أجابت ببساطة: “الحب والضحك والنور”. بصفتها متفائلة بارعة، لم تدع دي هافيلاند مشاكلها الجسدية أو الضغوط العقلية تستهلكها تمامًا وبدلاً من ذلك اقتربت منها من مكان الفضول لترى كيف يمكنها حلها. كما أن موقفها مدعوم بشكل ملحوظ بالعلم، حيث كشفت دراسة أن المتفائلين قد يعيشون بالفعل لفترة أطول.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة والتي حللت مجموعة متنوعة من الأشخاص، عاشت النساء الأكثر تفاؤلاً 4.4 سنوات أطول من النساء الأقل تفاؤلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي تبنين المنظور الأكثر إيجابية للحياة كن أكثر عرضة للعيش حتى التسعينات من العمر. وسعى الباحثون أيضًا إلى تأكيد ما إذا كانت النساء المتفائلات يعشن لفترة أطول لأنهن أكثر عرضة لتبني عادات صحية بشكل طبيعي. ومع ذلك، بعد تحليل المعلومات المتعلقة بمؤشر كتلة الجسم لدى المجموعة، وعادات ممارسة الرياضة والنظام الغذائي، واستهلاك الكحول، وتاريخ التدخين، وجد العلماء أن 25% فقط من العلاقة بين التفاؤل وطول العمر يمكن إرجاعها إلى عادات نمط الحياة.
ويشير المعهد الوطني للشيخوخة كذلك إلى أنه قام بتمويل دراسة نشرت في مجلة علم الشيخوخة، والتي وجدت أن الرجال المتفائلين كانوا أقل عرضة لتجربة المشاعر السلبية. يمكن ربط أكثر من 50% من هذا الارتباط بكيفية تعامل هذه المجموعة مع الضغوطات اليومية إما عن طريق تجنبها أو إعادة التفكير في وجهة نظرهم بشأنها. ليس من المستغرب أن يرتبط التعرض الطويل للإجهاد بعمر أقصر.
كانت أوليفيا دي هافيلاند تهتم بعقلها من خلال حل الكلمات المتقاطعة يوميًا
خلال مقابلة أوليفيا دي هافيلاند عام 2016 مع فانيتي فير، قالت إنها تقوم أيضًا بحل الكلمات المتقاطعة في نيويورك تايمز يوميًا للمساعدة في الحفاظ على صحتها المعرفية. أظهرت العديد من الدراسات على مر السنين أن حل الألغاز يمكن أن يقطع شوطا طويلا في إبقاء العقل حادا مع تقدمنا في السن. كجزء من دراسة عام 2022 نُشرت في NEJM Evidence، قام 107 أشخاص بالغين يعانون من ضعف إدراكي معتدل بحل الألغاز المتقاطعة بانتظام أو لعبوا ألعابًا معرفية أخرى لمدة 12 أسبوعًا ثم شاركوا في جلسات معززة لمدة 78 أسبوعًا إضافيًا.
وفي نهاية الدراسة، تراجع 37% من الأشخاص الذين حلوا الكلمات المتقاطعة بمقدار نقطتين على مقياس الزهايمر. وفي حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، أوضح الدكتور جو فيرغيز، رئيس قسم الأعصاب في كلية النهضة للطب بجامعة ستوني بروك، أن “العضلات العقلية” المكتسبة من حل الألغاز المتقاطعة والألعاب المعرفية الأخرى يمكن أن تجعل من الصعب على الشخص أن يصاب بالخرف. وقال فيرغيز إن حل الألغاز لن يكون كافياً على الأرجح لدرء تلف الدماغ الذي يؤدي إلى الخرف. ومع ذلك، بالنسبة لشخص مصاب بمرض الزهايمر، فإن الحصول على درجة أكبر من الاحتياطي المعرفي يمكن أن “يخفي التأثير ويؤخر ظهور الأعراض لبضع سنوات”.
بالطبع، ليست الكلمات المتقاطعة فقط هي التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة المعرفية وتساعد على إبطاء الشيخوخة. حتى الألعاب مثل Wordle يمكنها تعزيز قوة عقلك بطريقة مدهشة.