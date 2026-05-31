عاشت أوليفيا دي هافيلاند حتى عمر 104 أعوام. وقد نسب نجم فيلم “ذهب مع الريح” هذه الأشياء الثلاثة

رفضت أوليفيا دي هافيلاند، التي توفيت عام 2020، المبالغة في تعقيد طول العمر وتمكنت من العيش حتى 104 أعوام. وعندما سألت مجلة فانيتي فير نجمة فيلم “ذهب مع الريح” عن سر صحتها الجيدة في أبريل 2016، أجابت ببساطة: “الحب والضحك والنور”. بصفتها متفائلة بارعة، لم تدع دي هافيلاند مشاكلها الجسدية أو الضغوط العقلية تستهلكها تمامًا وبدلاً من ذلك اقتربت منها من مكان الفضول لترى كيف يمكنها حلها. كما أن موقفها مدعوم بشكل ملحوظ بالعلم، حيث كشفت دراسة أن المتفائلين قد يعيشون بالفعل لفترة أطول.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة والتي حللت مجموعة متنوعة من الأشخاص، عاشت النساء الأكثر تفاؤلاً 4.4 سنوات أطول من النساء الأقل تفاؤلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي تبنين المنظور الأكثر إيجابية للحياة كن أكثر عرضة للعيش حتى التسعينات من العمر. وسعى الباحثون أيضًا إلى تأكيد ما إذا كانت النساء المتفائلات يعشن لفترة أطول لأنهن أكثر عرضة لتبني عادات صحية بشكل طبيعي. ومع ذلك، بعد تحليل المعلومات المتعلقة بمؤشر كتلة الجسم لدى المجموعة، وعادات ممارسة الرياضة والنظام الغذائي، واستهلاك الكحول، وتاريخ التدخين، وجد العلماء أن 25% فقط من العلاقة بين التفاؤل وطول العمر يمكن إرجاعها إلى عادات نمط الحياة.

ويشير المعهد الوطني للشيخوخة كذلك إلى أنه قام بتمويل دراسة نشرت في مجلة علم الشيخوخة، والتي وجدت أن الرجال المتفائلين كانوا أقل عرضة لتجربة المشاعر السلبية. يمكن ربط أكثر من 50% من هذا الارتباط بكيفية تعامل هذه المجموعة مع الضغوطات اليومية إما عن طريق تجنبها أو إعادة التفكير في وجهة نظرهم بشأنها. ليس من المستغرب أن يرتبط التعرض الطويل للإجهاد بعمر أقصر.