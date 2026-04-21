عالم جديد من الاحتمالات

كان الاختيار رقم 5 في مسودة 2026 دائمًا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للعمالقة. عند اختيار هذا المستوى العالي، يجب على الامتياز الاستفادة من الفرصة لاختيار لاعب مؤثر.

يبقى هذا الاختيار أولوية كبيرة، لكن لديه شركة النخبة. من خلال شحن Dexter Lawrence التعيس إلى فريق Bengals، يمتلك العمالقة أيضًا الاختيار رقم 10 وهذا يفتح كل أنواع الاحتمالات المثيرة للاهتمام.

لدى العمالقة الآن ثمانية اختيارات ويمكنهم الحصول على المزيد إذا قرروا التنازل عن أي من لاعبيهم الأوائل. إذا ظلوا ثابتين، فلهم ثلاثة من الاختيارات الـ 37 الأولى. هذه هي المرة الأولى لجون هاربو في هذا مع العمالقة ويمكن إعادة تشكيل أقسام القائمة على صورته الخاصة بعد هذه الأيام الثلاثة المقبلة.

في هذا التمرين، أردنا الحصول على صورة دقيقة قدر الإمكان ولذلك قمنا بدمج محاكيات Pro Football Network وESPN وتوصلنا إلى إجماع باستخدام كلا النموذجين كدليل.

هنا مشروع العمالقة الوهمي 5.0:

الجولة الأولى، رقم 5 بشكل عام: سوني ستايلز، إل بي، ولاية أوهايو

الاختيارات السابقة: آر بي جيريميا الحب، نوتردام، الأنماط، الأنماط، الأنماط.

وجاءت الاختيارات الأربعة الأولى على هذا النحو: فرناندو ميندوزا، وأرفيل ريس، وديفيد بيلي، وجيريميا لوف. وهذا جعل هذا القرار أسهل. إذا كان الحب موجودًا، فهو في المناقشة لصالح العمالقة. الأنماط تلبي العديد من الاحتياجات. نظرًا لأن لورانس لم يعد يسد الوسط، فقد تم استنفاد دفاع 2025 المتهالك بشكل أكبر. لا تخف، ستايلز هو أحد المهاجمين السيئين – لقد فاته ثلاثة منهم فقط في مسيرته مع فريق Buckeyes – وهو واسع النطاق بما يكفي لإسقاط التغطية. هذا هو ما يسمى “الرياضي الغريب” الذي يبلغ طوله 6 أقدام و5 ووزن 244 رطلاً وأصوله غير الملموسة لا تشوبها شائبة. يمكن أن يتعاون مع الوكيل الحر تريمين إدموندز، ثم يتولى المسؤولية عنه في المستقبل.

الجولة الأولى، رقم 10 بشكل عام: جوردين تايسون، WR، ولاية أريزونا

الاختيارات السابقة: لا أحد.

يوفر هذا الاختيار التأمين في حالة تأخر عودة مالك نبرس من جراحة الرباط الصليبي الأمامي. إذا عاد نابرز في الوقت المناسب – وفي لياقته البدنية – فإن تايسون يمنح جاكسون دارت خيارًا ثانيًا رقم 1. في 21 مباراة لفريق Sun Devils، كان لدى تايسون 136 حفل استقبال لمسافة 1812 ياردة و18 TDs. إنه ليس شخصًا حارقًا وليس شخصية شاهقة يبلغ طولها 6 أقدام و 213 قدمًا، لكنه ماهر وقوي. أجرى العمالقة الكثير من الأبحاث عنه. يجب التحقيق في تاريخ إصابته: تمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيسر في عام 2022، وكسر في الترقوة في عام 2024 ومشاكل في الكاحل وأوتار الركبة في عام 2025.

الجولة الثانية، رقم 37 بشكل عام: أفيون تيريل، صانع الألعاب، كليمسون

الاختيارات السابقة: تيريل، دي تي كاليب بانكس، فلوريدا، جي تشيس بيسونتيس، تكساس إيه آند إم، دي تي كريستين ميلر، جورجيا

تمت مناقشة الذهاب مع بانكس هنا لتلبية الحاجة إلى المساعدة في خط الدفاع، لكن تيريل يمثل قيمة كبيرة جدًا في هذا المكان بحيث لا يمكن تفويتها. بدأ 31 مباراة متتالية لينهي مسيرته، وأظهرت تمريراته الثمانية القسرية قدرته حول الكرة. يتمتع بتعدد الاستخدامات من الداخل إلى الخارج ولكنه أصغر من الحجم (5 أقدام و11 و186 رطلاً). الأخ الأكبر، AJ، هو اختيار سابق للجولة الأولى والذي يلعب حاليًا دور البطولة مع فريق الصقور. تم توقيع المخضرم جريج نيوسوم الثاني لموسم واحد، وسيظل تيريل موجودًا لفترة أطول بكثير.

الجولة الرابعة، رقم 105 بشكل عام: جالين فارمر، جي، كنتاكي

الاختيارات السابقة: أو إل بريان باركر الثاني، ديوك، دبليو آر ديون بيركس، أوكلاهوما، دبليو آر برينن تومسون، ولاية ميسيسيبي، باركر الثاني

بدأ 24 مباراة خلال الموسمين الماضيين في مركز الحرس الأيمن، وهو المكان الذي يعد منافسة مفتوحة على خط هجوم العمالقة. يحتاج المزارع الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 و312 رطلًا، وهو مانع تشغيل قوي، إلى العمل كحامي تمريرات. إن عمليات الالتقاط المجانية للوكلاء دانييل فاليلي ولوكاس باتريك وعودة إيفان نيل وآرون ستيني ليست خيارات طويلة المدى.

الجولة الخامسة، رقم 145 بشكل عام: آدم راندال، لاعب وسط، كليمسون

الاختيارات السابقة: WR Malachi Fields، Notre Dame، CB Jadon Canady، Oregon، LB Kaleb Elarms-Orr، TCU، RB Nicholas Singleton، ولاية بنسلفانيا

حقق انتقالًا ناجحًا من جهاز الاستقبال الواسع لقيادة النمور في الاندفاع في عام 2025 (168-814، 10 TDs). يحتاج الظهر الكبير الحجم (6 أقدام و3 و232 رطلاً) إلى بعض الصقل عندما يستقر في منصبه الجديد. بلغ متوسط ​​​​راندال 23.2 ياردة عند عودة ركلة البداية، مما فتح طريقًا للحصول على زي موحد في يوم المباراة.

الجولة السادسة، رقم 186 بشكل عام: دايكوان رايت، تي إي، أولي ميس

الاختيارات السابقة: إل بي كيشاون إليوت، ولاية أريزونا، آر بي آدم راندال، كليمسون، دي تي نيك باريت، ساوث كارولينا، تي إي سام روش، ستانفورد

تهديد ممتد على طول 6 أقدام و 3 و 246 رطلاً. حصل على 39 تمريرة لمسافة 635 ياردة وخمسة تمريرات في عام 2025. يمكنه المشاهدة والتعلم خلف Isaiah Likely وTheo Johnson وChris Manhertz. كونك زميلًا سابقًا في فريق الكلية (2024) لجاكسون دارت لا يضر.

الجولة السادسة، رقم 192 بشكل عام: دونتاي كورليوني، دي تي، سينسيناتي

الاختيارات السابقة: TE Nate Boerkircher، Texas A&M، G Fernando Carmona، Arkansas، TE Josh Cuevas، Alabama، LB Red Murdock، Buffalo

ببساطة لا يمكن أن تمر على شخص يُلقب بـ “العراب”. قصير القامة (6 أقدام) وقوي البنية (340 رطلاً) لا يضيف الكثير مثل التمريرات السريعة. كابتن الفريق في عام 2025 وسيعطيك كل ما لديه.

الجولة السادسة، رقم 193 بشكل عام: ماركيل بيل، أو تي، ميامي

الاختيارات السابقة: إس ديشون سينجلتون، نبراسكا، إل بي كالب إلارمز أور، تي سي يو، سي بي تي جيه هول، آيوا، سي بي ثاديوس ديكسون، كارولاينا الشمالية

هل لا يزال الجرس الشاهق على اللوح حتى هذا الوقت المتأخر؟ إذا كان كذلك، فإن حجمه النادر (6 أقدام و9، 346 رطلاً) يجعله يستحق المقامرة هنا. بدأ عامًا واحدًا فقط على مستوى FBS وأظهر وعدًا مثيرًا للاهتمام في التدخل الأيسر. الأذرع الطويلة وطول جناحيها كمشروع تنموي.