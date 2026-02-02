عانت ماندي باتينكين من إصابة لا يمكن تصورها أثناء تصوير فيلم Rob Reiner Classic

لم تكن إنتاجات الأفلام تاريخيًا هي الأماكن الأكثر أمانًا في العالم، حيث يعاني الكثير من الممثلين من إصابات خطيرة ناجمة عن الأعمال المثيرة وحوادث المعدات. ومع ذلك، بالنسبة لماندي باتينكين، فإن إصابته أثناء تصوير فيلم “The Princess Bride” تحكي قصة مفيدة، وليس قصة خطيرة.
يلعب باتينكين دور إنيجو مونتويا، وهو مبارز ذكي، ويجد نفسه في منزل الساحر ميراكل ماكس. لعب دور الرجل السحري بيلي كريستال، الممثل الكوميدي ونجم التمثيل الذي ظهر بجانب باتينكين. على الرغم من أن دور كريستال لم يكن أكثر من مجرد مشهد فردي، إلا أن لسانه المرتجل وسريع البديهة ترك الممثلين في غرز، بما في ذلك باتينكين. “الإصابة الوحيدة التي تعرضت لها كانت عندما كان بيلي كريستال يلقي نكاتًا من فترة القرن الثالث عشر، لمدة عشر ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية،” قال باتينكين لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة أجريت معه في يونيو 2025. “لقد جرحت ضلعاً من ضحكتي” وأضاف الممثل أن ضحكته المكبوتة كانت سيئة للغاية لدرجة أنه “اضطررت إلى الابتعاد عن الكاميرا وأحمل وجهاً مستقيماً لأن (بيلي) لم يتمكن من الرؤية، لأنه كان يعاني من إعتام عدسة العين”.
عادة، تحدث كدمات الأضلاع بعد أن يتلقى الفرد ضربة على الجانب أو السقوط الذي يؤدي إلى إصابة صدره. ومع ذلك، يمكن للحركات الداخلية أيضا أن تسبب هذا الضرر. من خلال السعال أو العطس أو، نعم، الضحك، يمكن أن يؤدي التمدد القاسي للعضلات، التي يسدها العظم ويمتصها، إلى إصابة القفص الصدري بكدمة. بعد فوات الأوان، بالنسبة لباتينكين، ربما كانت كدمات الضلوع من الضحك هي الطريقة المفضلة إلى حد ما للحفاظ على الإصابة.
التعرف على الضلع المكسور مقابل الضلع المكسور
نظرًا لأن الأضلاع جزء داخلي من أجسامنا، فقد تعتقد أن تحديد مثل هذه الإصابة يجب أن يكون أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن أجسامنا تتفاعل مع الإصابة وتعطينا القليل من التلميحات حول ما قد يسبب لنا الألم أو الانزعاج. في حالة كدمات الأضلاع، عادةً ما يصاب الجلد المحيط بمنطقة العظم بكدمة. بالإضافة إلى تغير اللون، يمكن أن تسبب كدمات الضلوع قدرًا لا بأس به من الانزعاج للفرد. وهي تسبب في كثير من الأحيان صعوبة في التنفس، وألم في الجذع، وألم عند السعال أو العطس.
ومع ذلك، قد يكون من الصعب التمييز بين الضلع المكدوم وكسر الضلع. تؤدي كلتا الإصابتين إلى أعراض مشابهة، مثل الألم وعدم الراحة والكدمات. ومع ذلك، بالنسبة للضلع المكسور، فإن الحركات مثل الانحناء أو الالتواء عند الخصر يمكن أن تسبب ألمًا عميقًا وملحوظًا حول منطقة الكسر. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن كلاهما مؤلم، إلا أن الضلوع المكسورة تسبب انزعاجًا أكثر حدة وقسوة مقارنة بالضلع المكسور. والخبر السار هو أن هذه الإصابات يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال الأشعة السينية والأشعة المقطعية، لذا فإن زيارة عيادة الطبيب يمكن أن تزيل أي ارتباك وتقدم خطط علاج للتعافي.
لم يكن باتينكين هو الوحيد الذي أصيب في المجموعة
كما تعرضت مجموعة “The Princess Bride” لإصابات أخرى. شاهد الممثل الرئيسي كاري إلويس عددًا لا بأس به منهم أثناء تصوير فيلم Rob Reiner الكلاسيكي. بعد قبول ركوب مركبة الممثل أندريه العملاق الصالحة لجميع التضاريس، علق إصبع قدم ممثل فيلم Stranger Things بين الدواسة وصخرة طائشة على طريق ركوبه. أدى الحادث إلى اهتزاز إصبع إلويس إلى الخلف، مما أدى إلى كسره. خوفًا من طرده من الفيلم، أخفى إلويس إصابته عن راينر قبل أن يُجبر على الكشف عنها بسبب أسلوب الممثل في المشي الذي فشل في إخفاء إصبع قدمه المكسور.
تجاربه الخطيرة في موقع التصوير لم تنته عند هذا الحد. في وقت لاحق من الإنتاج، أثناء تصوير مشهد مع الرجل ذو الستة أصابع، الذي يلعب دوره كريستوفر جيست، تلقت شخصية إلويس ضربة على رأسها من الضيف مما أدى إلى فقدانه الوعي. ومع ذلك، عندما صرخ المخرج “قطع”، لم يستيقظ إلويس من سباته المزيف. اتضح أن الضربة التي تعرض لها رأسه أدت بالفعل إلى فقدان الممثل الوعي. ونتيجة لذلك، كان لا بد من نقل إلويس إلى المستشفى لإجراء مزيد من التقييم.