عانت ماندي باتينكين من إصابة لا يمكن تصورها أثناء تصوير فيلم Rob Reiner Classic

لم تكن إنتاجات الأفلام تاريخيًا هي الأماكن الأكثر أمانًا في العالم، حيث يعاني الكثير من الممثلين من إصابات خطيرة ناجمة عن الأعمال المثيرة وحوادث المعدات. ومع ذلك، بالنسبة لماندي باتينكين، فإن إصابته أثناء تصوير فيلم “The Princess Bride” تحكي قصة مفيدة، وليس قصة خطيرة.

يلعب باتينكين دور إنيجو مونتويا، وهو مبارز ذكي، ويجد نفسه في منزل الساحر ميراكل ماكس. لعب دور الرجل السحري بيلي كريستال، الممثل الكوميدي ونجم التمثيل الذي ظهر بجانب باتينكين. على الرغم من أن دور كريستال لم يكن أكثر من مجرد مشهد فردي، إلا أن لسانه المرتجل وسريع البديهة ترك الممثلين في غرز، بما في ذلك باتينكين. “الإصابة الوحيدة التي تعرضت لها كانت عندما كان بيلي كريستال يلقي نكاتًا من فترة القرن الثالث عشر، لمدة عشر ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية،” قال باتينكين لصحيفة نيويورك بوست في مقابلة أجريت معه في يونيو 2025. “لقد جرحت ضلعاً من ضحكتي” وأضاف الممثل أن ضحكته المكبوتة كانت سيئة للغاية لدرجة أنه “اضطررت إلى الابتعاد عن الكاميرا وأحمل وجهاً مستقيماً لأن (بيلي) لم يتمكن من الرؤية، لأنه كان يعاني من إعتام عدسة العين”.

عادة، تحدث كدمات الأضلاع بعد أن يتلقى الفرد ضربة على الجانب أو السقوط الذي يؤدي إلى إصابة صدره. ومع ذلك، يمكن للحركات الداخلية أيضا أن تسبب هذا الضرر. من خلال السعال أو العطس أو، نعم، الضحك، يمكن أن يؤدي التمدد القاسي للعضلات، التي يسدها العظم ويمتصها، إلى إصابة القفص الصدري بكدمة. بعد فوات الأوان، بالنسبة لباتينكين، ربما كانت كدمات الضلوع من الضحك هي الطريقة المفضلة إلى حد ما للحفاظ على الإصابة.