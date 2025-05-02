عانى ليبرون جيمس من التواء في MCL في خسارة ليكرز لإلغاء التصفيات

من المحتمل أن يكون ليكرز بدون ليبرون جيمس إذا كانوا قد أوقفوا التخلص من تيمبروولفز مساء الأربعاء.

عانى جيمس من التواء من الصف الثاني في ركبته اليسرى في وقت متأخر من اللعبة 5 ، وفقًا لـ ESPN.

من المحتمل أن تكون هذه الإصابة قد أدى إلى تهميشه لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع ، وفقًا للمنفذ ، لا يخرجه ليس فقط لبقية سلسلة مينيسوتا ولكن ربما بقية محتملة من خلال التصفيات الغربية للمؤتمرات.

ذكرت ESPN أن الإصابة وقعت مع 8:39 غادرت في الربع الرابع عندما اصطدم جيمس مع حارس تيمبروولفز دونتي ديفينسنزو ، الذي استدعى إلى خطأ هجومي في المسرحية.

سقط جيمس على الأرض وغادر اللعبة ، وعاد أكثر من دقيقة واحدة من وقت اللعبة في وقت لاحق ولعب ما تبقى من المسابقة.

وأضاف المنفذ أن ألعاب James ‘292 Playoff التي لعبت STREER قد انتهت “بالتأكيد” إذا دفع ليكرز السلسلة إلى لعبة 6.

سجل جيمس 22 نقطة ، وسبع كرات مرتدة وستة تمريرات في خسارة 103-96.

بعد اللعبة ، كان جيمس ، 40 عامًا ، أمي حول خطط التقاعد المحتملة.

قال جيمس عندما سئل بعد سئل ليكرز عن المدة التي سيستمر فيها في لعب كرة السلة: “ليس لدي إجابة على ذلك”. )

يمتلك جيمس خيار لاعب بقيمة 52.6 مليون دولار للموسم المقبل ، وذكرت The Athletic يوم الجمعة أنه من غير المتوقع أن يتخذ تخفيضًا في الأجور مماثلة لسلاح 2.7 مليون دولار الذي أخذه هذا الموسم.