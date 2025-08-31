عبادة ألعاب الأطفال الكلاسيكية مع تاريخ مظلم

إذا كانت نقطة الحياة هي الاستمتاع ، فإن الألعاب هي المركبات التي يمكن أن توفر بعض السعادة والوفاء. في حين أن البالغين لديهم الكثير من الأشياء التي يمكن تصنيفها بشكل جيد على أنها ألعاب ، إلا أن الألعاب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطفولة. إذا كانت الأمور تسير على ما يرام ، يمكن أن يدور عالم الطفل بأكمله حول الألعاب. وهذا جيد تمامًا – إنهم مصدر للترفيه والمرح يساعد الأطفال أيضًا على التعرف على أنفسهم وكيفية عمل العالم.
بالنسبة للجزء الأكبر ، الألعاب آمنة وصحية ، ومناسبة لجمهورهم المقصود من الشباب. تصبح العديد من الألعاب أيقونية لأن الكثير من الناس يشترونها ويستمتع بها الكثير من الناس ، وتذكر المشاعر الدافئة والأوقات العظيمة التي قدموها لفترة طويلة بعد كسرها أو وضعها في صندوق وإرسالها إلى الطابق السفلي أو متجر التوفير. في أوقات أخرى ، على الرغم من ذلك ، فإن أكثر الألعاب خطورة التي تباع على الإطلاق للسبع تدمير ، وتلك السمات المميزة للطفولة تحمل معهم جدلًا أو لغزًا أو قاتماً. فيما يلي بعض من أكثر الألعاب التي أحبها في كل العصور التي لها تاريخ مظلم ، مجانًا.
دمى لابو
تظهر Labubus لأول مرة في سلسلة كتب “The Monsters” الخاصة بـ Kasing Lung في عام 2015 ، وهي مجموعة من الجان المصنوع من فروي ، ومستعدة ، ومؤذ. تم إطلاق خط لعبة في عام 2015 ، لكنهم أصبحوا ضجة كبيرة في عام 2025 ، تم بيعها بأحجام وألوان مختلفة قابلة للتحصيل. إنهم يبيعون بأعداد ضخمة بحيث لا يمكن أن تلبي الطلب ، وعلى الرغم من أن Labubu واحد لديه سعر قياسي قدره 27.99 دولارًا ، إلا أنه يمكنهم التحرك لأكثر من خمسة أضعاف في السوق الثانوية. أدت الرغبة في الاستفادة من اتجاه Labubu إلى مختلف أعمال التهور والإجرام. في إحدى الليالي في أغسطس 2025 ، تمت إزالة بقيمة 30،000 دولار من Labubus بالقوة من مبيعات توقف في La Puente ، كاليفورنيا ، من قبل أربعة من اللصوص الذين اخترقوا بابًا زجاجيًا. في غضون يومين ، تم استرداد جميع الدمى وإعادتها. في الأسبوع التالي ، اختفى 30،000 دولار من أسهم Labubu من مستودع في Chino ، كاليفورنيا ، حيث ظهر في نهاية المطاف في المنزل القريب للفرد الذي خطط لبيعها بأسعار مضخمة.
هناك أيضًا مسألة لابوبوس المزيفة والمزج. تشبه بشكل وثيق الشيء الحقيقي ووصفه بأنه “الوحوش” ويطلق عليهم “لافوفوس” الملقب بسخرية من قبل جامعي Labubu ، وبحسب ما ورد أنتجوا بشكل رائع لدرجة أنهم يمكن أن يضروا بسهولة الأطفال الذين يتلامسون معهم. حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الجمهور الأمريكي في أغسطس 2025 من تجنب Phony Labubus ، لأنها تنخفض بسهولة إلى قطع صغيرة قد تتسبب في خنق الأطفال.
السهام العشب
السهام Lawn ، التي تسمى بالتناوب Jarts ، هي لعبة الفناء الخلفي مماثلة لخيول الخيول أو كورنول. كان شائعًا طوال الثمانينات ، وشملت مجموعة من السهام الأطواق البلاستيكية لاستخدامها كأهداف. كان الأطفال يرميون السهام الطيران المتضخمة ومرجحة مع نهاية أمامية معدنية شبه صاخبة مصممة للالتصاق بالأرض عند التأثير. تمثل القذيفة الحادة والثقيلة كارثة في انتظار حدوثها ، وتحدث ذلك. على مدار ثماني سنوات ، تم نقل 6100 أمريكي إلى المستشفى لإصابات السهام في الحديقة ؛ أكثر من 80 ٪ من هؤلاء الأشخاص كانوا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وأصغر سناً ، والذين أصيبوا بأضرار بعيونهم وآذانهم ورأسهم ووجههم. كانت بعض الآثار دائمة ، وأحيانًا كانت قاتلة. أثناء لعبها في فناءها الأمامي في ريفرسايد ، كاليفورنيا ، في أبريل 1987 ، أصيبت ميشيل سنو البالغة من العمر 7 سنوات من قبل عشب في العشب الذي ألقاه طفل آخر من فناءها الخلفي. تسبب الضغط التقريبي البالغ 23000 رطل في كل بوصة في دخول دارت جمجمتها ، وتوفي الثلج بعد ثلاثة أيام.
بدأ والد سنو ، ديفيد ، حملة لإنهاء بيع السهام في الحديقة ، فقط لمعرفة أن اللعبة تم سحبها من المتاجر تقريبًا حتى وافق الشركات المصنعة على إعادة وضعها كلعبة للبالغين فقط وتحمل علامة تحذير. قدم الثلج شكوى إلى لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ، والتي قررت أن صانعي الألعاب والمتاجر قد تجاهلوا اللوائح الجديدة إلى حد كبير. في ديسمبر 1988 ، تم حظر سهام العشب بشكل دائم في الولايات المتحدة
دمية دب
هناك العديد من الفصول في القصة الحقيقية البرية لتيدي روزفلت. بالإضافة إلى المساعدة في تشكيل كرة القدم الحديثة وقيادة كتيبة خلال الحرب الإسبانية الأمريكية ، كان الرئيس صيادًا متعطشًا للعبة الكبيرة. خلال رحلة واحدة من المسار والقتال ، قرر روزفلت عدم إطلاق النار على حيوان تم التقاطه والقيود ، مما أدى إلى اختراع ما قد يكون الأكثر شهرة ، ولعبًا غير ضار ، ومحبوب في كل العصور.
طلب حاكم ولاية ميسيسيبي أندرو لونجينو من الرئيس آنذاك روزفلت الانضمام إلى حفلة الصيد في رحلة خارج مدينة فصاعدا في نوفمبر 1902. تمكن الجميع الحاضرين من سقوط دب-باستثناء روزفلت. باسم الموافقة والاسترداد ، حدد بعض موظفيه دبًا أسود في البرية. تمكنوا بطريقة ما من ربطها بشجرة ودعوا الرئيس إلى أخذ تسديدته على الحيوان العزل. ندعو إلى الافتقار إلى الرياضة ، لن يطلق روزفلت الدب. تسربت تلك القصة إلى الصحافة ، وأنتج رسام الكاريكاتير التحريري كليفورد بيريمان قطعة سخرت من الرئيس لفشلها في إطلاق النار على هذا الدب.
بعد رؤية تلك الرسوم المتحركة في واشنطن بوست ، قام صانعو الحيوانات المحشوة في بروكلين موريس وروز ميشتوم بصياغة دب صغير ناعم أطلق عليهما “دب تيدي”. تم تسويقها بمباركة روزفلت ، قدمت Michtoms الدب المحشو إلى السوق ، وأصبحت ظاهرة لدرجة أنه كان عليهم إنشاء عملية مصنع ، والتي تطورت إلى شركة الألعاب الرئيسية المثالية.
سوبر سوكر
أحدثت تقنية Squirt Gun ثورة على الفور مع أوائل التسعينيات من القرن الماضي وصول Super Soakers. مجموعة من الرماة المائي التي تنشطها المضخة مع خزانات كبيرة ، قاموا بطرد الكثير من الماء بسرعة كبيرة ومع الكثير من الضغط ، مما يجعل تلك المسدسات المائية البلاستيكية ذات الحجم الجيب وتسرب ورخيصة عفا عليها الزمن. في غضون ثلاث سنوات من التوافر ، باعت الشركة المصنعة لارامي 27 مليون من الجيل التالي ، بقيمة 10 دولارات مياه.
العديد من الأطفال الذين يملكون سوبر سوكر خلال تلك الخدود الأول لم يستطع حتى استخدامهم. في يونيو 1992 ، هددت مدارس متعددة في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية بالحفاظ على أي طلاب سوبر سوكرز يحضرون إلى حفلات المياه في نهاية العام. حظر متجران رئيسيان في بوسطن الأسلحة في نفس الوقت تقريبًا بناءً على طلب من رئيس البلدية ، ورؤدوا حتى وفاة مراهق محلي تم إطلاق النار عليه حتى الموت بعد أن خرجت معركة فائقة من السيطرة. تم رفع تقارير أخرى عن لعب الأسلحة التي تؤدي إلى نشاط الأسلحة النارية الحقيقية حول الولايات المتحدة ، وكذلك قصص عن الأفراد الذين تم تفجيرهم من قبل الغرباء الذين يمتلكون سوكر سوبر الذين ملأوا الخزانات بالتبييض.
كرنب التصحيح الاطفال
ساعد جنون كيدز كيدز بوتش بوت بيرز في تحديد ثقافة البوب في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. على الرغم من أن الألعاب تباع بشكل جيد للغاية لسنوات عديدة بعدها ، إلا أنها أكثر شهرة بسبب التسبب في أعمال شغب خلال موسم العطلات 1983. كان للدمية الناعمة وجه اسفنجي ، وعيون صغيرة ، وشهادة الميلاد السخرية وأوراق التبني. كان لكل واحد اسم وهوية فريدة ، وقال لور إنهم نمت في قطع الخضار. تم تصميمه واخترعه من قبل Coleco ، تم تصميمه واخترعه من قبل كزافييه روبرتس ، الذي ظهر اسمه في جميع أنحاء عبوة اللعبة وحتى على الدمية نفسها. ألهمت تلك الألعاب ألعاب المصنعة الكبيرة التي لم تبقى على أرفف المتاجر لفترة طويلة.
في ذروة Mania Mania ل Kid Patch في الأسابيع التي سبقت عيد الميلاد عام 1983 ، شكك البعض في قصة في كثير من الأحيان التي توصل إليها روبرتس بلعبة بمفرده. وقالت مارثا نيلسون ، صانعية الدمى المقيمة في أبالاشيا ، لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور ، مؤكدة أن مطالبتها هي المنشأة الشرعية للخط “لقد كانت فكرتي” ، مؤكدة في مطالبتها بأنها المنشأة الشرعة للخط. “لقد بدأت العمل في التصميم في عام 1971 وقمت بتطويره على مر السنين.” تقول نيلسون إنها في عام 1976 ، قابلت روبرتس في معرض للحرف ، وطلب منها تزويد بعض الدمى لمتجر هدايا حديقة الدولة في جورجيا. بعد بيع عدد قليل ، أنهت نيلسون الترتيب عندما طورت الخوف من قيام روبرتس بسرقة المفهوم. رفع نيلسون دعوى قضائية ضد روبرتس مقابل مليون دولار ، واستقرت الأطراف خارج المحكمة مقابل مبلغ غير معلوم.