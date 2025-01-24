عثر كالفن جونز ، كورنهوسكر السابق ، NFL الركض إلى الوراء ميتًا

توفي غرين باي باكرز السابق بطل سوبر بول وأسطورة نبراسكا كورنهوسكرز كالفن جونز يوم الأربعاء.

كان 54.

وقالت شرطة أوماها لـ WOWT-TV تسمم التسمم بأول أكسيد الكربون.

وصل الضباط إلى منزل جونز في حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الأربعاء بعد أن أبلغ أحد الجيران عن روائح الغاز. في الداخل ، وجدوا مولد يعمل وجونز فاقد الوعي في الطابق السفلي.

في حين كانت هناك “علامات على التسمم بأول أكسيد الكربون” ، لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة بعد ، وهو في انتظار تقرير تشريح الجثة.

وفقًا لهوكر Extra ، كان جونز يدير مولدًا في الطابق السفلي لأن الفرن في منزله توقف عن العمل.

نما جونز ، وهو مواطن من أوماها ، إلى كورنزكرز في مسقط رأسه في الفترة من 1991 إلى 1993. قاد مؤتمر Big 8 بتسجيله خلال موسم المبتدئين وحصل على لقب All-American خلال حملته الثانية.

كان جونز بمثابة نصف نظام “We-Back” الشهير للمدرب توم أوسبورن ، حيث كفريق واحد مع زميله I-Back Derek Brown لإنشاء هجوم سريع دون متساوٍ في صفوف الكلية.

في عام 1992 ، بلغ متوسط ​​الثنائي 329 ياردة لكل لعبة – الأكثر في البلاد – وحمل نبراسكا إلى ظهور برتقالي وعاء.

بحلول وقت إعلانه عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي ، جمع جونز أكثر من 3000 ياردة و 40 هبوطًا.

كانت مهنة جونز المهنية قصيرة الأجل ، حيث استمرت ثلاثة مواسم فقط.

لقد لعب 16 مباراة إجمالية بين Raiders و Packers – هرع إلى ما مجموعه 112 ياردة في 27 محاولة – أثناء فوزه بـ Super Bowl مع Green Bay في عام 1997.

حزن كرة القدم في نبراسكا أسطورةهم في بيان قائلاً: “نشعر بالحزن العميق بسبب وفاة أسطورة هوكر وبطل سوبر بول ، كالفن جونز. قلوبنا تخرج إلى عائلة جونز وسيفتقده كثيرًا “.