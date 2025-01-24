عثر كالفن جونز ، كورنهوسكر السابق ، NFL الركض إلى الوراء ميتًا

رياضة
عثر كالفن جونز ، كورنهوسكر السابق ، NFL الركض إلى الوراء ميتًا

توفي غرين باي باكرز السابق بطل سوبر بول وأسطورة نبراسكا كورنهوسكرز كالفن جونز يوم الأربعاء.

كان 54.

وقالت شرطة أوماها لـ WOWT-TV تسمم التسمم بأول أكسيد الكربون.

وصل الضباط إلى منزل جونز في حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم الأربعاء بعد أن أبلغ أحد الجيران عن روائح الغاز. في الداخل ، وجدوا مولد يعمل وجونز فاقد الوعي في الطابق السفلي.

في حين كانت هناك “علامات على التسمم بأول أكسيد الكربون” ، لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة بعد ، وهو في انتظار تقرير تشريح الجثة.

وفقًا لهوكر Extra ، كان جونز يدير مولدًا في الطابق السفلي لأن الفرن في منزله توقف عن العمل.

نما جونز ، وهو مواطن من أوماها ، إلى كورنزكرز في مسقط رأسه في الفترة من 1991 إلى 1993. قاد مؤتمر Big 8 بتسجيله خلال موسم المبتدئين وحصل على لقب All-American خلال حملته الثانية.

كان جونز بمثابة نصف نظام “We-Back” الشهير للمدرب توم أوسبورن ، حيث كفريق واحد مع زميله I-Back Derek Brown لإنشاء هجوم سريع دون متساوٍ في صفوف الكلية.

في عام 1992 ، بلغ متوسط ​​الثنائي 329 ياردة لكل لعبة – الأكثر في البلاد – وحمل نبراسكا إلى ظهور برتقالي وعاء.

بحلول وقت إعلانه عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي ، جمع جونز أكثر من 3000 ياردة و 40 هبوطًا.

كانت مهنة جونز المهنية قصيرة الأجل ، حيث استمرت ثلاثة مواسم فقط.

لقد لعب 16 مباراة إجمالية بين Raiders و Packers – هرع إلى ما مجموعه 112 ياردة في 27 محاولة – أثناء فوزه بـ Super Bowl مع Green Bay في عام 1997.

حزن كرة القدم في نبراسكا أسطورةهم في بيان قائلاً: “نشعر بالحزن العميق بسبب وفاة أسطورة هوكر وبطل سوبر بول ، كالفن جونز. قلوبنا تخرج إلى عائلة جونز وسيفتقده كثيرًا “.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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