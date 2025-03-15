عداءة مسار مدرسة فرجينيا الثانوية ألايلا إيفريت تحمل رالي بعد تهمة الاعتداء على كايلين تاكر

عقدت مراهقة فرجينيا التي شوهدت وهي تضرب رأس خصم مع هرابة خلال لقاء مسار في المدرسة الثانوية تجمعًا من المؤيدين يوم الخميس لتكرار براءتها.

جاء التجمع بعد يوم واحد فقط من خدمتها مع بطارية جنحة وشحن الاعتداء.

عقدت الطالبة ، أليس إيفريت ، التجمع خارج مدرستها ، مدرسة IC Norcom الثانوية ، في بورتسموث ، فرجينيا.

شوهدت العشرات من الأفراد الذين يحضرون التجمع ، حيث ألقى إيفريت خطابًا دموعًا ، حيث شكرت مؤيديها وهي تبكي.

قال إيفريت للمؤيدين: “شكراً لدعمي”. “لا يوجد أي شخص آخر يريد سماع قصتي ، باستثناء الأشخاص الذين يعرفونني والأشخاص الذين يعرفون أنني لن أفعل أي شيء من هذا القبيل أبدًا ، لن أؤذي أي شخص أبدًا. أنا لست مقاتلًا ، ولست مواجهة ، ولن أفعل ذلك عن قصد ، وأشكر لكم جميعًا على إيمانك بي. أنا أحبكم “.

قوبل خطاب إيفريت بالتصفيق الصاخب وهتاف “نحن نقف معك”.

كما تحدث رئيس بورتسموث NAACP جيمس بويد في التجمع ، مدعيا التهديدات والهزلة التي تم توجيهها إلى عائلة إيفريت.

وقال بويد: “لقد عانت عائلة إيفريت من الإهانات العنصرية ، وقد شهدوا تهديدات بالقتل ، ونحن نعتقد بشكل لا لبس فيه أن هذه الأشياء غير مقبولة”.

دعا ناشط المجتمع المحلي جيرمان جرين إلى الوحدة من المجتمع لدعم المراهق.

“لقد أزعجني لقلبي أن أرى كيف كان العالم كله يجر هذه السيدة الشابة ، وسحب شخصيتها بناءً على ما اعتقدوا أنهم رأوه. قالت غرين: “أردت فقط التصعيد والتحدث خارجًا وأحضر الوحدة وأخبر هذه السيدة الشابة أن مدينة بورتسموث قد ظهرت”.

أكد مكتب المدعي العام في Lynchburg Commonwealth على Fox News Digital يوم الأربعاء أن تهمة جنحة واحدة من الاعتداء والبطارية قد تم تقديمها على الحادث.

وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي خلال لقاء بطولة ، حيث أظهرت لقطات إيفريت تحطيم عصاها على رأس صغار مدرسة بروكفيل الثانوية كايلين تاكر خلال سباق التتابع.

تم استبعاد إيفريت وفريقها كله.

تم تشخيص تاكر في وقت لاحق مع ارتجاج وكسر جمجمة محتمل ، حيث كانت لقطات الحادث فيروسية.

قال إيفريت منذ ذلك الحين إن الزيارات كانت عرضية ، في مقابلات مع “صباح الخير يا أمريكا”.

أصدرت دوري مدرسة فرجينيا الثانوية (VHSL) سابقًا بيانًا إلى Fox News Digital في هذا الشأن.

وجاء في بيان الدوري: “لا يعلق VHSL على الأفراد أو الإجراءات التأديبية بسبب Ferpa”. “كانت الإجراءات التي اتخذها المدير لقاء لاستجل العداء مناسبة وصحيحة. نراجع بدقة كل مثيل مثل هذا يتضمن سلامة اللاعب مع المدارس المشاركة. لطالما جعلت عضوية VHSL من أولوية تزويد الطلاب الرياضيين ببيئة آمنة للمنافسة. “

تواصلت شركة Fox News Digital إلى منطقة مدرسة بورتسموث العامة للتعليق من عائلة إيفريت.

قبل الإعلان عن تهمة الجنحة في Everett ، أصدر Portsmouth NAACP بيانًا يدافع عن المراهق المحاصر يوم الأربعاء.

“ليس أليللا مهاجمًا وعناوين إعلامية تلمح إلى ذلك بأي شكل من الأشكال مخزية. نحن نتفهم حساسية الظروف لكل من الرياضيين وأسرهم المعنية ولكن هذا السرد يجب ألا يمر دون معالجة “، كما جاء في البيان.

“أليليلا طالبة شرف ورياضي نجم في مدرسة IC Norcom الثانوية التاريخية. من جميع الحسابات ، فهي زعيمة شابة استثنائية تم توثيق موهبتها الرياضية بشكل جيد والاعتراف بها في جميع أنحاء ولايتنا. لقد حملت نفسها بنزاهة داخل وخارج الملعب وأي رواية تحكمها في أي نشاط إجرامي هي انتهاك لحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة. “

ساهم سكوت تومبسون من Fox News Digital في هذا التقرير.