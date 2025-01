عداء Kendrick Lamar مع Drake أكثر تعقيدًا مما قد تدرك

إن فشل “The Heart Pt. 6” في نزع فتيل “عدم مثلنا” ترك Kendrick Lamar حرة في المطالبة بالانتصار على Drake ، مما أدى إلى عدة لفات النصر التي وضعت نتيجة المعركة دون أدنى شك. كان هناك مقطع الفيديو الموسيقي “ليس مثلنا” ، والذي ظهر رقص لامار مع خطيبته ، ويتني ، التي قوضت اتهامات دريك بالعنف المنزلي دون معالجتها مباشرة. تسلق الذروة مع حشد من كومبتون الضخم يغني ويرقص على المسار ، مما يكرر شعبيته وحجم قاعدة دعم لامار.

تضاعف لامار أيضًا على فوزه بحفل “البوب” في منتدى لوس أنجلوس كيا للاحتفالات في المدينة. يضم مجموعة من الشركات التابعة البارزة بما في ذلك Ty Dolla $ IGN و Jay Rock و Tyler The Creator ، The Sold-Out Saw Saw Lamar Diss مسارات من اللحم أمام جمهور نشوة ، بما في ذلك “نشوة” و “ليس مثلنا ، “الذي لعب ما مجموعه خمس مرات. شهد أحد الأداء أن لامار يجلب أعضاء من عصابات لا ، بما في ذلك الدماء والكريبس على المسرح في عرض للسلام على مستوى المدينة ، مما يشير إلى أن تدمير دريك كان له تأثير شفاء على الثقافة ككل.

في سبتمبر 2024 ، تم الإعلان عن أن Kendrick Lamar سيكون أداءً متميزًا في عرض Super Bowl Super في العام التالي – وهو ظهور تاريخي ثانٍ – يعزز مكانه باعتباره أبرز مغني الراب في جيله ويكرر هيمنته على موسيقى الراب كنتيجة من لحوم البقر. في نوفمبر / تشرين الثاني ، أصدرت لامار مفاجأة “GNX” ، وهو ألبوم استوديو Raw الذي وصل إلى قمة Billboard 200 وحصل على مدح نقدي كبير.

