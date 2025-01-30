عداء Kendrick Lamar مع Drake أكثر تعقيدًا مما قد تدرك

كان اللحم البقري الراب بين مغني الراب كومبتون كومبتون الحائز على جائزة بوليتزر كيندريك لامار ومغني الراب المولود في تورنتو دريك أحد أكثر الأحداث الثقافية التي تحدثت عنها في عام 2024. مطلق النار ، “الذي وصفه كول نفسه بأنه أحد” الكبار الثلاثة الكبار “للهيب هوب ، إلى جانب دريك ولامار. ولكن يبدو أن لامار لم يأخذ بلطف ليجمع مع دريك وكول دون موافقته. في يناير 2024 ، استخدم ظهورًا على Future و Metro Boomin’s No. 1 نجاح “مثل هذا” لمهاجمة Drake و Cole ، قائلاً إنه “إنه كبير ME”. يعاقب لامار أيضًا باسم ألبوم دريك الأخير ، “لجميع الكلاب” ، من خلال التهديد بالاتخاذ منافسه إلى “مقبرة الحيوانات الأليفة”.

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اكتسب دريك سمعة طياره في إطلاق الأرقام العامة في أغانيه. على الرغم من ذلك ، كان يحاول تنظيف الطعم الظاهر من لامار ، الذي بدا أنه فنان الكندي على العديد من المسارات منذ تعاونهم معًا في عام 2011. ومع ذلك ، اختار هذه المرة الرد ، وإسقاط المسار “Ups Ups” في أبريل 2024. سخر المسار من مكانة لامار (يتميز فن الغلاف برمز باركود من سبعة أحذية) ، ونقصه التجاري مقارنة مع دريك ، والفشل المقارن لألبومه “Mr. Morale & the Big Steppers.” من هناك ، سيستمر الاثنان في تبادل النار عبر العديد من مسارات Diss ، حيث تم قبول Lamar على نطاق واسع لبرزت منتصرة. ولكن لا شيء عن هذه المعركة كان واضحا.

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