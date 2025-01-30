عداء Kendrick Lamar مع Drake أكثر تعقيدًا مما قد تدرك

كان اللحم البقري الراب بين مغني الراب كومبتون كومبتون الحائز على جائزة بوليتزر كيندريك لامار ومغني الراب المولود في تورنتو دريك أحد أكثر الأحداث الثقافية التي تحدثت عنها في عام 2024. مطلق النار ، “الذي وصفه كول نفسه بأنه أحد” الكبار الثلاثة الكبار “للهيب هوب ، إلى جانب دريك ولامار. ولكن يبدو أن لامار لم يأخذ بلطف ليجمع مع دريك وكول دون موافقته. في يناير 2024 ، استخدم ظهورًا على Future و Metro Boomin’s No. 1 نجاح “مثل هذا” لمهاجمة Drake و Cole ، قائلاً إنه “إنه كبير ME”. يعاقب لامار أيضًا باسم ألبوم دريك الأخير ، “لجميع الكلاب” ، من خلال التهديد بالاتخاذ منافسه إلى “مقبرة الحيوانات الأليفة”.
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اكتسب دريك سمعة طياره في إطلاق الأرقام العامة في أغانيه. على الرغم من ذلك ، كان يحاول تنظيف الطعم الظاهر من لامار ، الذي بدا أنه فنان الكندي على العديد من المسارات منذ تعاونهم معًا في عام 2011. ومع ذلك ، اختار هذه المرة الرد ، وإسقاط المسار “Ups Ups” في أبريل 2024. سخر المسار من مكانة لامار (يتميز فن الغلاف برمز باركود من سبعة أحذية) ، ونقصه التجاري مقارنة مع دريك ، والفشل المقارن لألبومه “Mr. Morale & the Big Steppers.” من هناك ، سيستمر الاثنان في تبادل النار عبر العديد من مسارات Diss ، حيث تم قبول Lamar على نطاق واسع لبرزت منتصرة. ولكن لا شيء عن هذه المعركة كان واضحا.
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قام دريك ولامار بتهمة برية – لكن لم يظهروا أي إيصالات
كان J. Cole أول من استجاب لآية Kendrick Lamar على “مثل هذا” ، “Dissing the Rapper على أغنية” 7 Minute Drill “. ومع ذلك ، سرعان ما تراجع عن معركة الراب المتضخمة ، وسحب المسار من خدمات البث بعد أقل من أسبوع. استحوذت Drake’s “Push Ups” على الكثير من الاهتمام الصحفي بعد تسرب عرض تجريبي قبل أسبوع تقريبًا من إطلاقه الرسمي ، وحاولت الكندية أن تتضاعف مع إطلاق مسار آخر ، “Taylor Made Freestyle”. استخدمت الأغنية إصدارات منظمة العفو الدولية من Compton Rappers Tupac Shakur و Snoop Dogg لمهاجمة Lamar ، ولكن كان لا بد من سحبها من البث بعد تحدي قانوني مع الحوزة السابقة.
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في ذلك ، ادعى دريك أن لامار فشل في الاستجابة لـ “Ups Ups” لأنه كان ملزماً بعدم التأثير على إطلاق Taylor Swift’s “The Transed Poets”. عندما استجاب لامار أخيرًا ، فعل ذلك مع مسارين متتاليين إلى الوراء ، “نشوة” و “6:16 في لوس أنجلوس”. واتهموا معا دريك بأنه أحد الوالدين السيئين وأجرى جراحة تجميلية على القيمة المطلقة له ، من بين أمور أخرى ، وادعى لامار أنه جواسيس في علامة دريك سجل وأكدت أنه تعرض في معسكره.
على الرغم من الطبيعة الشخصية المتزايدة للقطات التي يتم إطلاقها والتكهنات التي تديرها في منتديات الإنترنت ، فقد أثبت عدد قليل من المطالبات المتعلقة بسلوك الزوج بأدلة ملموسة. لكن هذا لم يمنع التأكيدات من أن تصبح أكثر غربًا وربما ضارة. في الواقع ، أصبحت الأمور قبيحة فقط.
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تصاعدت العائلة المشاركة في اللحم البقري Drake-Kendrick
بحلول هذه النقطة ، كان عشاق الهيب هوب في جميع أنحاء العالم يتابعون لحوم البقر بتفاصيل دقيقة ، حيث تمسكوا بالمعاني الخفية في كلمات الأغاني وتكهن بما كان مستحقًا. وإذا كانوا يتطلعون إلى الاستمتاع بالوحشية المتزايدة ، فلن يشعروا بخيبة أمل. استجاب دريك لكمة كيندريك لامار من “نشوة” و “6:16 في لوس أنجلوس” في غضون ساعات من إطلاقها مع “الأمور العائلية” التي تستمر ثماني دقائق.
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يبدأ المسار بانتقاد دريك لامار لإحضار عائلته إلى لحوم البقر والتهديد بأن الوقت قد حان للحصول على شخصية. وكان من بين الاتهامات التي قام بها دريك أن لامار كان عنيفًا تجاه خطيبه وأم أولاده ، ويتني ، وأن أحد أطفال مغني الراب قد تولد من قبل شريكه التجاري ، ديف فري. يبدو أن الادعاءات من المرجح أن تحول السرد ضد لامار لأن أولئك الذين يتبعون لحوم البقر قد وزن إذا كان يمكن أن يكونوا صحيحين.
ولكن بعد دقائق فقط من تحميل دريك “الأمور العائلية” على منصات البث ، استجاب لامار بمسار وحشي يركز على الأسرة من تلقاء نفسه ، “قابل غراهامز”. خلال فوز غريب ، يتناول لامار العديد من أفراد عائلة دريك مباشرة ، بما في ذلك ابنه ، أدونيس. لقد كان في وسط لحوم البقر الراب من دريك عندما كان وجوده ، الذي حاول دريك الحفاظ عليه سرا ، من خلال مسار ديس من قبل مغني الراب بوشا ت. لامار ، أفرز دريك كأب ، وابنه ، وقدم ادعاءتين جاءت للسيطرة على الخطاب حول لحوم البقر. أولاً ، قال لامار إن دريك لديه طفل سري آخر ، ابنة تبلغ من العمر 11 عامًا. ثانياً ، رسم دريك على أنه “مفترس” للفتيات والشابات ، مما يشير إلى أنه كان “مسألة وقت فقط” قبل أن يداول منزله. وخلال ساعات ، انخفض لامار مرة أخرى.
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لم تكن مثلنا ضربة قاتلة لم يستطع دريك التعافي منها
كان “Meet the Grahams” قد رأى بالفعل Kendrick Lamar يسحب انعكاسًا على Drake ، ويسلب العناوين الرئيسية التي قد تكون “الأمور الأسرية” قد ولدت إذا لم يسقط Lamar بعد دقائق فقط. لكن متابعتها ، “ليس مثلنا” ، كان وحشًا مختلفًا. وهو مسار نادي الساحل الغربي المتفائل ، يتضاعف على اتهامات الاعتداء الجنسي الذي وجهه لامار ضد دريك في Distes السابقة ، مما يزيد من مزاعم ضد طاقم الراب الكندي الكامل OVO. أكثر من هذا ، كانت الأغنية ذروتها مع آية تصف دريك بأنها متسلل في ثقافة الهيب هوب-“المستعمر”. كررت عبارة “ليس مثلنا” ، المتكررة في الخطاف ، فرق دريك بشكل أكبر. ظهر المسار المعدي لأول مرة في رقم 1 على Billboard Hot 100 ، وبقي رقم 1 على مخطط أغاني الراب الساخنة لمدة 21 أسبوعًا مذهلاً.
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على الرغم من أن ما لا شك فيه جذاب ، فإن ما جعل “ليس مثلنا” لزجًا على المخططات كان حقيقة أن دريك لم يكن لديه سوى القليل من حيث الاستجابة الكافية لها. في اليوم التالي لإسقاطها ، أصدر Drake “The Heart Pt. 6” ، عنوانه المسروق من سلسلة من الأغاني في Discography’s Lamar. في ذلك ، يحاول دريك الدفاع عن نفسه ، لكنه يسقط ، مع ذكر الكندي فقط أنه كان سيتم القبض عليه لو كان مفترسًا جنسيًا ، وأنه كان مشهورًا جدًا بحيث لا يفلت منه ، وهذا “أنا فقط” ** مع وايتنيز ، وليس ميلي بوبي براونز “. كان الخط هو ضئيل ذاتي ، مما تسبب في تذكر المعلقين أن دريك قد قضى وقتًا في الواقع مع الممثلة عندما كانت قاصرًا. تختتم الأغنية مع مغني الراب الذي يصف المعركة بأنها “تمرين” ، مما يشير إلى أنه انحنى. لم يشعر لامار بالحاجة إلى الاستجابة للمسار الكارثي تحدث مجلدات.
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عروض Kendrick للوحدة ، معسكر دريك في حالة من الفوضى
إن فشل “The Heart Pt. 6” في نزع فتيل “عدم مثلنا” ترك Kendrick Lamar حرة في المطالبة بالانتصار على Drake ، مما أدى إلى عدة لفات النصر التي وضعت نتيجة المعركة دون أدنى شك. كان هناك مقطع الفيديو الموسيقي “ليس مثلنا” ، والذي ظهر رقص لامار مع خطيبته ، ويتني ، التي قوضت اتهامات دريك بالعنف المنزلي دون معالجتها مباشرة. تسلق الذروة مع حشد من كومبتون الضخم يغني ويرقص على المسار ، مما يكرر شعبيته وحجم قاعدة دعم لامار.
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تضاعف لامار أيضًا على فوزه بحفل “البوب” في منتدى لوس أنجلوس كيا للاحتفالات في المدينة. يضم مجموعة من الشركات التابعة البارزة بما في ذلك Ty Dolla $ IGN و Jay Rock و Tyler The Creator ، The Sold-Out Saw Saw Lamar Diss مسارات من اللحم أمام جمهور نشوة ، بما في ذلك “نشوة” و “ليس مثلنا ، “الذي لعب ما مجموعه خمس مرات. شهد أحد الأداء أن لامار يجلب أعضاء من عصابات لا ، بما في ذلك الدماء والكريبس على المسرح في عرض للسلام على مستوى المدينة ، مما يشير إلى أن تدمير دريك كان له تأثير شفاء على الثقافة ككل.
في سبتمبر 2024 ، تم الإعلان عن أن Kendrick Lamar سيكون أداءً متميزًا في عرض Super Bowl Super في العام التالي – وهو ظهور تاريخي ثانٍ – يعزز مكانه باعتباره أبرز مغني الراب في جيله ويكرر هيمنته على موسيقى الراب كنتيجة من لحوم البقر. في نوفمبر / تشرين الثاني ، أصدرت لامار مفاجأة “GNX” ، وهو ألبوم استوديو Raw الذي وصل إلى قمة Billboard 200 وحصل على مدح نقدي كبير.
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لقد اتخذ دريك ، المعزول ، الطريق القانوني
يبدو أن دريك قد ترك معزولًا وهزُز من قبل لحوم البقر مع كيندريك لامار ، لكن الأساس لمأزقه الحالي قد جاء قبل وقت طويل من “مثل هذا” البشر في بداية المعركة نفسها. وقد تشابك أيضًا مع أسماء بارزة أخرى بما في ذلك Pharrell Williams ، الذي رفض أن ينجذب إلى المعركة بشكل صحيح ولكن ربما يكون قد علق على Drake في أغنية جديدة ، “Life”. ريك روس ، كاني ويست ، ومترو بومين – الذي قام بإيقاع بعنوان “BBL Drizzy” لإضافة الوقود إلى الشائعات التي تفيد بأن دريك أجريت في تجميلية – أطلقت جميعها أيضًا طلقات إضافية على مغني الراب في عام 2024.
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لا يزال النجم الكندي في ذيل الفنية. في يناير 2025 ، أصدر “Fighting Irish Freestyle” الذي يبدو أن دريك سبرًا متعبًا ينتقد الحلفاء السابقين بما في ذلك نجم كرة السلة ليبرون جيمس ، الذي ظهر في حفل “بوب أوت” لامار. أكد المعلقون أنه سيكون من الصعب على دريك استعادة صورة “Lover Boy المعتمد” بعد الأضرار التي لحقت بسمعته.
بدلاً من مواجهة خصومه من خلال المزيد من مسارات Diss ، اتخذ Drake خطوة غير مسبوقة من الإجراءات القانونية ، ومقاضاة مجموعة الموسيقى العالمية و Spotify لتضخيم الوصول إلى “ليس مثلنا” على نفقته. تم سحب الدعوى في وقت لاحق ، على الرغم من أنه قرر المقاضاة UMG بسبب التشهير والمضايقة على ادعاءات الأطفال الجنائيين الذين قدموا ضده في “ليس مثلنا”. اقترح البعض أن الإجراء يهدف إلى منع Lamar من أداء الضربة أثناء عرضه في عرض Super Bowl القادم. مهما كانت النتيجة ، فمن غير المرجح أن يقاضي دريك طريقه إلى إعادة التأهيل في مجتمع الهيب هوب.
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