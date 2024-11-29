عرض توني رومو لـ The Lion King على شبكة CBS مزقه المعجبون

كان المعجبون يتوسلون إلى توني رومو للالتزام بوظيفته اليومية بعد العرض القصير الذي قدمه محلل شبكة سي بي إس لأغنية “The Lion King’s” المميزة في عيد الشكر.

كان رومو في المقصورة مع جيم نانتز في مباراة الأسود مع الدببة بعد ظهر يوم الخميس.

أثناء استراحة من الحدث، علق نانتز على قيام الآباء برفع المشجعين الصغار على “Cub Cam” الخاصة بفورد فيلد خلال الربع الثاني من فوز ديترويت النهائي 23-20.

“تقدم شركة Nationwide لقطات مذهلة لمباراة اليوم بينما يتم رفع الأطفال في الهواء على أنغام الأسد الملك، “دائرة الحياة”. قال نانتز: “هذه لحظة جميلة هنا”. “كما نرى جاريد جوف…”

في تلك المرحلة، اقتحم رومو البالغ من العمر 44 عامًا نسخة ناعمة ولكن حادة من افتتاحية “دائرة الحياة” لإلتون جون وهان زيمر.

كان لاعب الوسط السابق في دالاس كاوبويز غير متناغم ولم يغني الكلمات الصحيحة – والتي تشمل لغة جنوب إفريقيا الأصلية، الزولو.

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لم يسير الأمر بشكل جيد مع المعجبين.

“” حاول توني رومو للتو غناء أغنية الأسد الملك. “لم تكن جميلة” ، كتب المستخدم @allbuisnesspat على X.

تمت إضافة @MeLlamoAdrrian: “آيو !!! شخص ما يقول لتوني رومو ألا يفعل ذلك مرة أخرى. من قال أن غناء أغنية Lion King كان جيدًا؟؟

بدا أحد المعجبين وكأنهم لن يتمكنوا من سماع أداء رومو.

كتب @ jordanzirm: “غناء توني رومو دائرة الحياة سوف يطارد أحلامي”.

لقد كانت لحظة عيد الشكر التي لا تُنسى طوال الوقت لآخر.

“قول جيم نانتز إن الأطفال يُحملون مثل الأسود من فيلم The Lion King هي لحظة جميلة ويبدو أنه كان يبكي فقط لكي يحاول توني رومو أن يغني لعبة Circle of Life، قد تكون تلك اللحظة الأقل تفضيلاً في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية على الإطلاق.” “ممزق آخر ،” نشر @ jake_shulz6. “عيد شكر سعيد لكم جميعًا.””

لقد كان على الأقل عيد شكر سعيدًا للأسود، الذين انتقلوا إلى 11-1 بمساعدة بعض القرارات المشكوك فيها من قبل مدرب بيرز مات إيبرفلوس.