عرض جناح ميتس الذي لم يتطابق مع يانكيز ساعد في التأثير على قرار خوان سوتو

كان مالك Mets Steve Cohen مصممًا على توقيع Juan Soto ولم يلفت انتباهه عندما يتعلق الأمر بمنح اللاعب جناحًا في Citi Field لإدراج عائلته في صفقته مع Amazin’s.

كانت التفاصيل الصغيرة هي التي يبدو أنها ساعدت في دفع عرض ميتس فوق البقية، بما في ذلك منافسهم يانكيز في كروستاون.

ويبدو أن الجناح هو أحد الامتيازات التي أضافها فريق ميتس والتي أظهرت التزامهم.

أفاد جون هيمان من صحيفة The Post أن كوهين لم يفكر مرتين في جعل المجموعة جزءًا من الصفقة، حتى مع السعر الباهظ الذي يأتي مع إحداها.

يمكن أن يتراوح سعر الجناح في Citi Field بين 3250 دولارًا و13000 دولارًا للعبة الواحدة، مع تقلب الأسعار بناءً على تاريخ اللعبة والخصم، وفقًا لمجموعة Suite Experience Group.

أرخص جناح لمباراة يوم الأحد في 25 مايو ضد دودجرز يكلف 5050 دولارًا ويأتي مع 16 تذكرة بينما ستكلف مباراة ليلة الثلاثاء في 10 يونيو ضد فريق ناشونالز 7500 دولارًا لأرخص جناح.

أغلى مجموعة لهذه اللعبة بالذات تأتي بسعر 14,999.91 دولارًا.

من ناحية أخرى، رفض فريق يانكيز فكرة تضمين جناح مجاني لعشيرة سوتو في صفقتهم، وفقًا لما ذكره هيمان.

حقيقة أن النجم آرون جادج يدفع ثمن جناحه الخاص وحتى ديريك جيتر الذي دفعه خلال أيام لعبه يبدو أنها تمنعهم من التزحزح عن الطلب.

كان القاذفون على استعداد لتقديم واحدة لسوتو بسعر مخفض، لكنهم لم يرغبوا في مخالفة السابقة التي تم وضعها بالفعل، وفقًا لهايمان.

انتهى فريق يانكيز بتقديم عرض بقيمة 760 مليون دولار على مدار 16 عامًا لبقاء سوتو في ذا برونكس، حيث حصل على 5 ملايين دولار فقط من عرض ميتس التاريخي.