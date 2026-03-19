عرض Bucs على مايك إيفانز أموالاً أكثر “بشكل كبير” من 49ers

في معرض حديثه عن رحيل مايك إيفانز، المتلقي الواسع للقراصنة منذ فترة طويلة، قال المدير العام جيسون ليشت إن المنظمة عرضت على اللاعب النجم صفقة “أعلى بكثير” من تلك التي وقعها في النهاية مع 49ers.

وقع Pro Bowler ست مرات عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 42.5 مليون دولار مع Niners، منهيًا مسيرته التي استمرت 12 عامًا في خليج تامبا، على الرغم من الدفع القوي من قبل Bucs للحصول على المتلقي الواسع للبقاء في فلوريدا.

وقال ليشت للصحفيين يوم الأربعاء، وفقًا لشبكة ESPN: “لقد قدمنا ​​عرضًا أعلى بكثير (من 49 لاعبًا) وكان هذا مجرد العرض الأول”.

يبدو أن التعليقات تشير إلى أن القراصنة كانوا على استعداد لمواصلة التفاوض لإبقاء إيفانز في الحظيرة.

وقال ليخت: “أشعر أننا فعلنا كل ما في وسعنا”. “لقد أجريت الكثير من المحادثات مع مايك حول هذا الموضوع. أنا وهو لدينا علاقة جيدة جدًا، ومن الواضح أنها جيدة، لكننا تحدثنا. … عندما يصل اللاعب إلى مستواه طوال هذه المدة، فإننا نميل إلى إجراء مناقشات أعمق مع هؤلاء اللاعبين، ولم يكن هناك في الأساس أي شيء يمكننا القيام به بشكل مختلف. وأنا أشعر بقوة تجاه ذلك”.

قال ممثلو إيفانز إن القرار “لم يكن يتعلق بالمال” في بيان صدر بعد توقيعه مع نينرز، وأكد إيفانز نفسه ذلك خلال مؤتمره الصحفي التمهيدي في سان فرانسيسكو.

وأصر ليخت، الذي تعاقد مع إيفانز في عام 2014، على أنه لم “يتعرض للخيانة” بسبب قرار اللاعب، لكنه وصف القرار بأنه “في حالة حداد”.

وقال ليخت: “لقد أعطانا مايك كل ما لديه خلال المواسم الـ12 التي قضاها هنا وأثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري”. “لذا لأقولها مرة أخرى، أحد أفضل اللاعبين لدينا على الإطلاق – لا أشعر بالخيانة. لقد حصل على الحق. قلت ذلك مرارًا وتكرارًا. لقد حصل على الحق في اتخاذ هذا القرار.

“وفي بعض الأحيان يتعين عليك التحدث مع عائلتك وفي بعض الأحيان تكون مستعدًا لفصل آخر.”