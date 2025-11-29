عرض DraftKings Missouri الترويجي: قم بالتسجيل المسبق لتحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



المراهنة الرياضية في ولاية ميسوري لم يتم نشرها بعد – من المقرر أن يتم الإطلاق يوم الاثنين، 1 ديسمبر – ولكن يمكن للمستخدمين الجدد حجز مكانهم بالفعل من خلال التسجيل المسبق في كتاب DraftKings الرياضي.

أولئك الذين يقومون بالتسجيل مبكرًا سيحصلون على 300 دولار من الرهانات الإضافية التي يتم إيداعها تلقائيًا في حساباتهم في الأول من ديسمبر.

وبمجرد وصول هذه المكافآت، يستطيع سكان ميسوري طرحها في أي سوق يريدون، بما في ذلك العقود الآجلة لاتحاد كرة القدم الأميركي.

قم بالتسجيل المسبق في DraftKings لاستخدام عرض الترحيب في Missouri

تطرح DraftKings صفقة تسجيل مبكر لسكان ولاية ميسوري مع اقتراب الولاية من ظهورها لأول مرة في الأول من ديسمبر في المراهنة الرياضية القانونية.

سيحصل أي شخص يقوم بالتسجيل في الفترة ما بين 17 و30 نوفمبر على 300 دولار من الرهانات الإضافية في يوم الإطلاق بعد وضع رهان أولي بقيمة 5 دولارات.

لا يمكن صرف هذه القيمة ويجب استخدامها خلال سبعة أيام، مما يجعل الأسبوع الأول مزدحمًا للمراهنين الجدد. للتأهل، ستحتاج إلى إكمال التسجيل أثناء تواجدك فعليًا في ميسوري.

انقر على وصلة ليتم إعادة توجيهك إلى صفحة عرض DraftKings. تصفح نماذج التسجيل المسبق واملأ معلوماتك. احصل على رصيد من المكافآت الخاصة بك عند إطلاق المراهنات الرياضية في الأول من ديسمبر.

ما رأي خبير البريد لدينا في بقية موسم اتحاد كرة القدم الأميركي

قبل الأسبوع الأول، بدا سوق المراهنة مقتنعًا تمامًا بأن موسم 2025 NFL هذا سيقتصر على عدد قليل من الفرق. كان من المتوقع أن يكون الغربان، وبيلز، والأسود، والنسور، والزعماء هم أفضل المحصول، لكن كل منهم، باستثناء فيلادلفيا، عانى من الصعود والهبوط.

لقد ترك هذا السباق على Super Bowl مفتوحًا على مصراعيه، مما يسمح لفرق مثل Patriots وColts وBroncos برمي قبعتهم في الحلبة.

