عرفت فرقة التسعينات هذه بالجرونج، ولكن ليس مع الألبوم الذي يقوله الجميع

ما هو أول ألبوم يخطر ببالك عندما تذكر كلمة “جرونج”؟ من المحتمل أن الكثير منكم يفكر في “Nevermind”، الألبوم الثاني لـ Nirvana وإصداره المتميز. بفضل جزء كبير من هذا الألبوم، أصبح الجرونج هو النوع الفرعي السائد لموسيقى الروك حيث يبدو أنه قاد الشعر المعدني إلى الانقراض، مع عبور “Smells Like Teen Spirit” إلى قوائم البوب ووصولها إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة Billboard’s Hot 100 في أوائل عام 1992. هذا عادل تمامًا؛ “لا يهم” كانت أفضل طريقة لتقديم نيرفانا إلى التيار الرئيسي، وحتى مع قيم إنتاجها الأصلية، كانت لا تزال بلا شك صخرة ثقيلة في جوهرها، ونكهة مختلفة تمامًا للصخور الثقيلة عن المعدن الشعري اللامع الذي هيمن على الثمانينيات. وبطبيعة الحال، “Nevermind” قفز نجم فرقة Nirvana، كورت كوبين، إلى مكانة نجم الروك، مما جعل الموسيقي الشاب هو الصوت البارز لجيله الساخط بشكل متزايد.
صحيح أن العديد من المعجبين يشعرون أن الألبوم التالي لـ Nirvana، “In Utero” لعام 1993، هو الألبوم الأقل تفضيلاً لديهم من الفرقة، ولكن هناك حجة قوية جدًا يمكن إثباتها بأنها الأكثر تحديدًا. على الرغم من أن كوبين أحب على ما يبدو النهج الصديق للراديو الذي جلبه المنتج بوتش فيج إلى “Nevermind”، فقد أراد هو وزملاؤه العودة إلى جذورهم الخام والأقل مصقولًا، ومن هنا جاء قرار توظيف المخضرم في المشهد تحت الأرض ستيف ألبيني لقيادة سجل المتابعة. ولحسن الحظ، كان هذا هو الاختيار الصحيح لثلاثي الطاقة في سياتل. ولكن ما الذي يجعل “In Utero” أفضل تمثيل ممكن لصوت وروح Nirvana؟
إن فيلم In Utero خام بشكل غير اعتيادي كما ينبغي أن يكون ألبوم الجرونج
من المبالغة أن نطلق على “لا يهم” اسم “سجل العلكة” أو شيء مشابه له، كما قال عازف قيثارة نيرفانا كريست نوفوسيليك لموجو. وبالمثل، ليس كل ألبوم يستفيد من سحر الاستوديو المتطور سيئًا تلقائيًا – فتصنيف “Nevermind” كأحد أفضل ألبومات موسيقى الروك في التسعينيات ليس بالتأكيد أمرًا رائعًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بتعريف طبيعة الجرونج، لا يوجد ألبوم نيرفانا يفعل ذلك أفضل من “In Utero”.
اختفت معظم الأغاني ذات المسار المزدوج التي ميزت أغنية “Nevermind”، وكذلك القيثارات والباس التي تمت معالجتها بشكل كبير، والطبول الواضحة واللامعة. ما يحصل عليه المستمعون بدلاً من ذلك هو صوت عضوي أكثر بكثير، وهو ما كان مساوياً للدورة التدريبية للتسجيلات التي أنتجها ستيف ألبيني. أصبحت الخشونة الطبيعية في إيصال صوت كورت كوبين أكثر وضوحًا، في حين أن القيثارات والباس يبدوان تقريبًا كما لو تم توصيلهما بمضخمات صوت تدريب رخيصة. أما بالنسبة للطبول، فإن صوت Dave Grohl في “In Utero” يبدو وكأنه تطابق أفضل مع تسجيلات موسيقى البانك تحت الأرض، أو حتى موسيقى الروك في المرآب في الستينيات. ببساطة، هذا ليس نوع الجرونج المصمم لإثارة إعجاب المديرين التنفيذيين لشركات الإنتاج ببدلات فاخرة أو لجذب أفضل 40 مبرمجًا إذاعيًا.
بالتأكيد، يمكن أيضًا قول معظم هذه الأشياء عن ألبوم نيرفانا الأول عام 1989، “Bleach”. لكن يجب على المرء أن يتذكر أنه في ذلك الوقت، كانت الفرقة لا تزال تحاول العثور على مكانتها، ولم يكن لديها النفوذ ولا الرفاهية لتوظيف منتجين ذوي أسماء كبيرة. ثم لديك الأغاني التي، باستثناء بعض الاستثناءات النادرة مثل “About a Girl”، لم تكن قريبة من الإثارة التي كانت عليها في “Nevermind”، وحتى في “In Utero”.
وسط الصوت الموحل والكلمات المظلمة، لا تزال الخطافات هي المهيمنة
فيما يتعلق بالأغاني الجذابة، فإن أغنية “In Utero” هي الوسيط السعيد بين “Bleach” و”Nevermind”، وهذا يجعلها في متناول معظم مستمعي موسيقى الروك على الرغم من الهدف الواعي المتمثل في أصالة الجرونج. ويتجلى ذلك بشكل واضح في أغاني مثل “Heart-Shaped Box”، و”All Apologies”، و”Rape Me”، و”Serve the Servants”، و”Pennyroyal Tea”، والتي تم إصدار معظمها كأغاني فردية. نعم، هناك عدد قليل من مهرجانات الصراخ الأعلى صوتًا (“Scentless Apprentice”، و”Milk It”، و”Tourettes”)، ولكن في معظمها، تكون هذه أيضًا أكثر جاذبية من المقاطع الصوتية الأكثر تنافرًا من “Bleach”. (حسنًا، سوف نعترف أنه لا يوجد شيء جذاب في أغنية “Milk It”، التي تتضمن عزفًا منفردًا على الجيتار يمكن اعتباره من بين الأسوأ على الإطلاق.)
من الناحية الغنائية، فإن الأغاني الموجودة في “In Utero” أكثر قتامة من تلك الموجودة في “Nevermind”، ومعرفة ما نعرفه الآن عن وفاة كورت كوبين المأساوية في أبريل 1994، فإن بعض موضوعات الألبوم وصلت إلى مكان أقرب بكثير إلى المنزل – “All Apologies” تبدو تقريبًا وكأنها طريقته في قول الوداع. ومع ذلك، فإن موهبة المغني في كتابة الألحان المحملة بالنكهات الشعبية تستمر في التألق في “In Utero”؛ فقط كوبين هو من يستطيع أن يصنع “Pennyroyal Tea”، وهي أغنية مستوحاة جزئيًا من مشاكل المعدة المزمنة التي يعاني منها، تبدو وكأنها أغنية البيتلز في فترة متأخرة مع القيثارات غير الواضحة.
ربما سجلت Nirvana ثلاثة ألبومات استوديو فقط، ولكن بفضل قرار المجموعة بتجنب إضافة “Nevermind” دون التضحية بالكثير من الجاذبية التي جعلتها تحقق نجاحًا هائلاً، فإن “In Utero” هي أفضل نهاية ممكنة لمسيرة الفرقة التي قدمت للعالم موسيقى الجرونج.