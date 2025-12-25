عرفت فرقة التسعينات هذه بالجرونج، ولكن ليس مع الألبوم الذي يقوله الجميع

من المبالغة أن نطلق على “لا يهم” اسم “سجل العلكة” أو شيء مشابه له، كما قال عازف قيثارة نيرفانا كريست نوفوسيليك لموجو. وبالمثل، ليس كل ألبوم يستفيد من سحر الاستوديو المتطور سيئًا تلقائيًا – فتصنيف “Nevermind” كأحد أفضل ألبومات موسيقى الروك في التسعينيات ليس بالتأكيد أمرًا رائعًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بتعريف طبيعة الجرونج، لا يوجد ألبوم نيرفانا يفعل ذلك أفضل من “In Utero”.

اختفت معظم الأغاني ذات المسار المزدوج التي ميزت أغنية “Nevermind”، وكذلك القيثارات والباس التي تمت معالجتها بشكل كبير، والطبول الواضحة واللامعة. ما يحصل عليه المستمعون بدلاً من ذلك هو صوت عضوي أكثر بكثير، وهو ما كان مساوياً للدورة التدريبية للتسجيلات التي أنتجها ستيف ألبيني. أصبحت الخشونة الطبيعية في إيصال صوت كورت كوبين أكثر وضوحًا، في حين أن القيثارات والباس يبدوان تقريبًا كما لو تم توصيلهما بمضخمات صوت تدريب رخيصة. أما بالنسبة للطبول، فإن صوت Dave Grohl في “In Utero” يبدو وكأنه تطابق أفضل مع تسجيلات موسيقى البانك تحت الأرض، أو حتى موسيقى الروك في المرآب في الستينيات. ببساطة، هذا ليس نوع الجرونج المصمم لإثارة إعجاب المديرين التنفيذيين لشركات الإنتاج ببدلات فاخرة أو لجذب أفضل 40 مبرمجًا إذاعيًا.

بالتأكيد، يمكن أيضًا قول معظم هذه الأشياء عن ألبوم نيرفانا الأول عام 1989، “Bleach”. لكن يجب على المرء أن يتذكر أنه في ذلك الوقت، كانت الفرقة لا تزال تحاول العثور على مكانتها، ولم يكن لديها النفوذ ولا الرفاهية لتوظيف منتجين ذوي أسماء كبيرة. ثم لديك الأغاني التي، باستثناء بعض الاستثناءات النادرة مثل “About a Girl”، لم تكن قريبة من الإثارة التي كانت عليها في “Nevermind”، وحتى في “In Utero”.