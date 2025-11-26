عروض التسجيل المسبق للمراهنات الرياضية في ولاية ميسوري: اربح ما يصل إلى 5900 دولار من الرهانات الإضافية عند الإطلاق المسبق

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لقد اقترب الوقت لإطلاق الكتب الرياضية في ولاية ميسوري.

سيتم إطلاق المراهنات الرياضية في ولاية ميسوري رسميًا يوم الاثنين، 1 ديسمبر، ولكن يمكن للمراهنين في Show-Me State الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية للكتب الرياضية MO خلال فترة التسجيل المسبق من 17 إلى 30 نوفمبر.

في المجمل، تبلغ قيمة الرهان جميع مكافآت ما قبل الإطلاق حوالي 5,900 دولار.

عروض التسجيل المسبق للمراهنة الرياضية في ميسوري

كيفية التسجيل المسبق للمراهنة الرياضية في ميسوري

اختر كتابك الرياضي. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. التحقق من هويتك. المطالبة بمكافأتك.

متى ستطلق ولاية ميسوري المراهنة الرياضية القانونية؟

لن يتم إطلاق المراهنات الرياضية رسميًا في ولاية ميسوري حتى الأول من ديسمبر. ومع ذلك، يمكن للمراهنين المحتملين التسجيل مسبقًا للحصول على واحد أو أكثر من الكتب الرياضية اعتبارًا من 17 نوفمبر.

تذكر أنه يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر للمراهنة على الألعاب الرياضية في ولاية ميسوري، ويجب أن تكون حاضرًا فعليًا في الولاية للتأهل لعروض المستخدم الجديد.

الرمز الترويجي للكتاب الرياضي المتعصبين نيبوست عرض الإطلاق المسبق لـ Fanatics Sportsbook Missouri قم بإيداع 50 دولارًا واحصل على 15 دولارًا بقيمة 200 دولار من الرهانات بدون جهد. شروط وأحكام كتاب المتعصبين للرياضة يجب أن يكون عمرك 21+ وأن يكون موجودًا فعليًا في MO. العملاء الجدد الذين أنشأوا حساب Missouri Fanatics Sportsbook (“الحساب”)، وقاموا بالاشتراك وقاموا بإيداع ما لا يقل عن 50 دولارًا بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي في 30 نوفمبر 2025، مؤهلون للحصول على خمسة عشر (15) رهانًا بدون عرق (واحد يوميًا لمدة خمسة عشر يومًا متتاليًا). ضع رهانًا نقديًا بقيمة +1 دولار في أي سوق باحتمالات -500 أو أكثر، وإذا تم تسوية هذا الرهان كخسارة، فأنت مؤهل للحصول على FanCash بمبلغ الرهان الخاسر، بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. اطلع على الشروط الترويجية الكاملة وشروط FanCash في تطبيق Fanatics Sportsbook.

BetMGM Sportsbook ميسوري مكافأة ترحيب بوستبيت عرض الإطلاق المسبق لـ BetMGM Sportsbook احصل على ما يصل إلى 1500 دولار في الرهانات الإضافية إذا لم يفز رهانك الأول + 100 عند التسجيل المسبق. BetMGM الشروط والأحكام الخاصة بعروض Sportsbook الترويجية مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. راجع BetMGM.com لمعرفة الشروط. 21+ فقط. مو فقط. عرض العميل الجديد (إن وجد). تخضع لمتطلبات الأهلية. الرهانات الإضافية غير قابلة للسحب. يرجى المقامرة بمسؤولية.

الرمز الترويجي FanDuel لا أحد عرض الإطلاق المسبق لـ FanDuel Sportsbook Missouri راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 400 دولار من الرهانات الإضافية. الشروط والأحكام الترويجية لـ FanDuel Sportsbook مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+ وموجود في MO.

الرمز الترويجي DraftKings Sportsbook Missouri لا أحد عرض الإطلاق المسبق لـ DraftKings Sportsbook Missouri سجل اليوم واحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية في يوم الإطلاق! شروط وأحكام DraftKings مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+. حاضر جسديا في ولاية ميسوري. تنطبق قيود الأهلية. سيحصل العملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل بنجاح على 300 دولار تم إصدارها على شكل رهانات إضافية غير قابلة للسحب في يوم الإطلاق. تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية بعد 7 أيام (168 ساعة) من إصدارها. تمت إزالة الحصة من الدفع. ينتهي عندما يُسمح لـ DraftKings بقبول الرهانات الرياضية في MO. ينتهي في 30/11/25 الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي. الشروط على http://sportsbook.draftkings.com/promos. برعاية دي كيه.

الرمز الترويجي لـ Caesars Sportsbook Missouri بوستبيتمو عرض الإطلاق المسبق لـ Caesars Sportsbook Missouri راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا إذا فاز رهانك الأول وزادت أرباحك بمقدار 5 أضعاف. الشروط والأحكام الخاصة بـ Caesars Sportsbook يجب أن يكون عمرك 21+ وأن يكون موجودًا فعليًا في MO. المستخدمين الجدد فقط. يجب التسجيل باستخدام الرمز الترويجي المؤهل وإيداع 5 دولارات أو أكثر بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي في 30/11/25. يجب الاشتراك في My Promos خلال 30 يومًا من التسجيل. الرموز كحد أقصى. مبلغ الرهان: 25 دولارًا لكل رمز. رموز الرهان كحد أقصى. المكاسب الإضافية: 2500 دولار لكل رمز مميز. تنتهي صلاحية الرموز بعد 30 يومًا من استلامها. لا يتم إعادة إصدار الرموز المميزة للرهانات الملغاة/المدفوعة. راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية إذا فزت: الحد الأدنى. مبلغ الرهان المؤهل: 5 دولارات. دقيقة. الاحتمالات: -500. الرهان الأول بعد التسجيل يجب أن يكون مؤهلا. تُمنح على أنها رهانات إضافية غير قابلة للسحب وتنتهي صلاحيتها بعد 30 يومًا من استلامها. لم يتم إرجاع مبلغ الرهان الإضافي للرهانات الفائزة. راجع Caesars.com/promos أو علامة التبويب “العروض الترويجية” في التطبيق لمعرفة الشروط الكاملة. باطل حيث يحظر. اعرف متى تتوقف قبل أن تبدأ®. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر

الرمز الترويجي bet365 Sportsbook ميسوري NYPBET عرض الإطلاق المسبق لـ bet365 Sportsbook Missouri التسجيل والمطالبة: راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 365 دولارًا من الرهانات الإضافية قبل 1/12 شروط وأحكام الرهان الرياضي 365 مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. 21+ فقط. يجب أن يكون موجودًا فعليًا في MO. تطبق الشروط والأحكام. في التطبيق فقط.

الرمز الترويجي Underdog Fantasy Missouri نيبوست عرض الإطلاق المسبق للعبة Underdog Fantasy Missouri العب بـ 5 دولارات واحصل على 100 دولار في إدخالات المكافأة! شروط وأحكام Underdog Fantasy يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMA وVA) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تنطبق الشروط. العرض غير صالح في MD وMI وNY وOH وPA. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org؛ نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369).

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

