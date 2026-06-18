عروض كوستكو لشهر يوليو على أساسيات الفناء للترفيه في الهواء الطلق

كوستكو هي المكان المناسب لتمديد أموالك أثناء تخزين ثلاجتك، ولكنها ستساعدك أيضًا على إنشاء مساحة فناء أنيقة دون إنفاق الكثير من المال. احتفالات الفناء الخلفي ببساطة ليست هي نفسها بدون مقاعد مريحة أو جمالية أو أماكن لتناول الطعام. لحسن الحظ، لدى كوستكو الكثير من الأثاث الخارجي المرغوب فيه، خاصة بين صفقات كوستكو دايركت، في مبيعاتها في الرابع من يوليو. تنخفض الأسعار المعقولة بالفعل للمتجر الضخم مرة أخرى خلال حدث المبيعات في منتصف الصيف، لذا فقد حان الوقت لإحضار أكثر من قطعة أثاث خارجية إلى المنزل للحصول على تخفيضات كبيرة. احصل على مجموعة طعام Agio Nicolet الفاخرة مع حفرة نار مدمجة لاستخدامها في الخريف، أو مجموعة مقاعد فناء Veranda Classics Milan لتناسب جميع أفراد العائلة، أو زوج من كراسي Thomasville Elko المريحة في الهواء الطلق.

خلال معظم أحداث البيع الخاصة بهم، يوفر أعضاء Costco Direct أموالًا إضافية عن طريق كسب خصم إضافي قدره 400 دولار (كحد أقصى) عند شراء عنصرين أو أكثر من عناصر Costco Direct المعينة. هذا مجرد مثال واحد يوضح سبب أهمية معرفة ما هو Costco Direct وكيفية استخدامه لصالحك. في حين أن هناك الكثير مما يثير الحماس في تخفيضات الرابع من يوليو، والتي تنتهي في 25 يوليو، إلا أن أثاث فناء Costco Direct هو الوحيد المؤهل. تتم الإشارة إليه بواسطة لافتة حمراء بين صورة العنصر ووصفه. يبلغ سعر المنتجات المختارة حوالي 800 دولار أو أكثر، مع كون الخصومات الأعمق أكثر جاذبية، ويجب تضمين العناصر بنفس الطلب وإرسالها إلى نفس العنوان. لقد قمنا هنا بتجميع عدد قليل من أفضل عناصر Costco Direct التي من المؤكد أنها ستعزز صيفك في الهواء الطلق.