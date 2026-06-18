عروض كوستكو لشهر يوليو على أساسيات الفناء للترفيه في الهواء الطلق

كوستكو هي المكان المناسب لتمديد أموالك أثناء تخزين ثلاجتك، ولكنها ستساعدك أيضًا على إنشاء مساحة فناء أنيقة دون إنفاق الكثير من المال. احتفالات الفناء الخلفي ببساطة ليست هي نفسها بدون مقاعد مريحة أو جمالية أو أماكن لتناول الطعام. لحسن الحظ، لدى كوستكو الكثير من الأثاث الخارجي المرغوب فيه، خاصة بين صفقات كوستكو دايركت، في مبيعاتها في الرابع من يوليو. تنخفض الأسعار المعقولة بالفعل للمتجر الضخم مرة أخرى خلال حدث المبيعات في منتصف الصيف، لذا فقد حان الوقت لإحضار أكثر من قطعة أثاث خارجية إلى المنزل للحصول على تخفيضات كبيرة. احصل على مجموعة طعام Agio Nicolet الفاخرة مع حفرة نار مدمجة لاستخدامها في الخريف، أو مجموعة مقاعد فناء Veranda Classics Milan لتناسب جميع أفراد العائلة، أو زوج من كراسي Thomasville Elko المريحة في الهواء الطلق.
خلال معظم أحداث البيع الخاصة بهم، يوفر أعضاء Costco Direct أموالًا إضافية عن طريق كسب خصم إضافي قدره 400 دولار (كحد أقصى) عند شراء عنصرين أو أكثر من عناصر Costco Direct المعينة. هذا مجرد مثال واحد يوضح سبب أهمية معرفة ما هو Costco Direct وكيفية استخدامه لصالحك. في حين أن هناك الكثير مما يثير الحماس في تخفيضات الرابع من يوليو، والتي تنتهي في 25 يوليو، إلا أن أثاث فناء Costco Direct هو الوحيد المؤهل. تتم الإشارة إليه بواسطة لافتة حمراء بين صورة العنصر ووصفه. يبلغ سعر المنتجات المختارة حوالي 800 دولار أو أكثر، مع كون الخصومات الأعمق أكثر جاذبية، ويجب تضمين العناصر بنفس الطلب وإرسالها إلى نفس العنوان. لقد قمنا هنا بتجميع عدد قليل من أفضل عناصر Costco Direct التي من المؤكد أنها ستعزز صيفك في الهواء الطلق.
أضف حفرة نار إلى الفناء الخاص بك مع طقم الطعام آجيو نيكوليه المكون من سبع قطع
إذا كنت في السوق لشراء طاولة خارجية جديدة وبعض الكراسي المطابقة، ففكر في مجموعة تخدم أغراضًا متعددة في الفناء الخلفي لمنزلك. تتيح لك مجموعة الطعام المرتفعة Agio Nicolet المكونة من 7 قطع من Fire Patio تناول الطعام مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين حول طاولة مستديرة طويلة مع حفرة نار مدمجة في المنتصف. (نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح!) مزيج من الألومنيوم المطلي بمسحوق بني أو أسود، والخشب الصناعي، والحجر يجعل مجموعة الأثاث منخفضة الصيانة هذه إضافة فاخرة إلى الفناء أو السطح الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكراسي قابلة للدوران ومنجدة بقماش Sunbrella المقاوم للعوامل الجوية. بسعر 1899.99 دولارًا، تمنحك مجموعة Agio Nicolet الكثير مقابل أموالك – خاصة إذا قمت بشراء عنصر Costco Direct آخر معه للحصول على خصم البيع في الرابع من يوليو.
عندما لا تستخدمها، يمكنك إخفاء حفرة النار التي تعمل بالبروبان بعيدًا تحت غطاء منخفض المستوى، وتحويل سطح الطاولة مرة أخرى إلى طاولة طعام مع مساحة كبيرة لمشاركة الأطباق والأطباق والمشروبات. إذا انخفضت درجة الحرارة مع حلول المساء، فلن تحتاج حتى إلى النهوض عن الطاولة لإشعال النار. ما عليك سوى رفع الغطاء، والضغط على زر التشغيل الموجود على جانب الطاولة، وفويلا! تأتي المجموعة أيضًا مع حصى زجاجية مزخرفة لملء حفرة النار بها، وبطارية AA لإشعال النار، وخيار تحويل النظام بأكمله إلى الغاز الطبيعي. تحتوي الكراسي ذات الوسائد السميكة على مساند للقدمين وأذرع وظهور بزاوية لن تجعلك أنت أو ضيوفك يبحثون عن مقاعد أكثر راحة بعد الوجبة. عندما لا تكون المجموعة قيد الاستخدام، قم بحماية الأثاث باستخدام الغطاء المجاني.
استثمر في مجموعة مقاعد Veranda Classics المستوحاة من ميلانو
لقد رأينا أثاث غرفة المعيشة الخارجية منذ ظهور الحياة في الضواحي في منتصف القرن العشرين. في حين أن بعض الناس لا يزالون يفضلون طاولات الطعام والكراسي للباحات (ولا حرج في ذلك)، فإن آخرين يقسمون بالأرائك المريحة والمقاعد الفردية للطوابق والشرفات. إذا كنت فضوليًا، تبيع كوستكو مجموعة مقاعد الفناء الخارجية العميقة المكونة من 4 قطع من Veranda Classics Milan مقابل 1,699.99 دولارًا. تأتي مع أريكة طويلة وكرسيين منخفضين بذراعين وطاولة قهوة، ومن المؤكد أنها ستصبح قلب أي مساحة ترفيهية في الفناء الخلفي. سُميت ميلان لتصميمها الأنيق ولكن الفاخر، وتتميز المجموعة بإطار من الألومنيوم المتين، ونسيج من الخوص الصناعي، ووسائد مغطاة بغطاء سنبريلا، وغطاء كبير مناسب لجميع الأحوال الجوية لمساعدة استثمارك على الاستمرار لسنوات قادمة.
إذا لم تجرب أثاث غرفة المعيشة الخارجية، فأنت لا تعرف ما الذي يفوتك. يمكن لما يصل إلى خمسة أشخاص الجلوس على الأريكة ذات الوسائد السميكة وكراسي النادي، وتناول المشروبات وألعاب الطاولة على الطاولة، ويمكنك الاستمتاع بأمسية هادئة في المنزل مباشرةً. قم بتعبئة المقاعد مع الأصدقاء والعائلة أو قم بالتمدد على الأريكة بمفردك مع أداة تقليب الصفحات الصيفية والشاي المثلج. امنح الجناح لمسة شخصية من خلال إضافة وسائد رمي (الأزهار الزاهية رائجة الآن)، وفوانيس LED تعمل بالطاقة الشمسية، وزارع على سطح الطاولة مع زهور السيدوم الملونة، أو الأقحوان الأفريقي، أو كاليبراشوا. قد لا تعود إلى الداخل مرة أخرى!
احصل على زوج من الكراسي المريحة للأماكن الخارجية من Thomasville Elko
هل تبحث عن أفكار فناء رائعة لتحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى واحة؟ هناك طرق قليلة أفضل للقيام بذلك من خلال إنشاء أماكن للاسترخاء التام في الهواء الطلق. أنتم من أصحاب المنازل الذين يعملون بجد، وتستحقون مكانًا لأخذ أعباءكم في الظل المرقط والهواء النقي في الفناء الخلفي لمنزلكم. أخيرًا، يجلب صانعو الأثاث إحدى أفضل ميزات غرف المعيشة الداخلية إلى الأفنية. ضع قدميك بجوار شريكك أو صديقك مع مجموعة كرسي توماسفيل إلكو المكونة من 3 قطع للفناء الخارجي.
ستحول هذه الكراسي المصممة على طراز Lazy Boy فناء منزلك إلى غرفة معيشة خارجية ترغب في الجلوس فيها. تبلغ تكلفة الحزمة ذات الكرسيين 1079.99 دولارًا. تأتي مع طاولة جانبية مطابقة بحجم مناسب لاحتساء مشروبين باردين وشمعة السترونيلا لإبعاد البعوض. ضع المجموعة أسفل مظلة فناء خارجية بطول 15 قدمًا مع مصابيح LED تعمل بالطاقة الشمسية، أو عريشة مسقوفة، أو مظلة حديقة متينة.
الكراسي والطاولة مصنوعة من خوص الراتنج المنسوج المتين. تتميز الكراسي القابلة للاستلقاء بوسائد منجدة بقماش Sunbrella المقاوم للبهتان والعفن الفطري، كما أنها تدور بزاوية 360 درجة بسهولة. الطاولة الجانبية مرتفعة على أقدام متينة لحماية القاعدة من أرضيات الفناء الرطبة. يتضمن السعر أيضًا غطاءين مقاومين للعوامل الجوية؛ استخدمها لإطالة عمر أثاثك. قد لا تكون الكراسي القابلة للاستلقاء في الهواء الطلق جديدة – فقد أصبحت شائعة لأول مرة في الستينيات – ولكن هذه الكراسي المكتنزة تأخذ الراحة في الهواء الطلق إلى مستوى أعلى.