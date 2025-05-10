عزز حصادك مع هذا الاختراق الفعال لتوفير الفضاء البستنة

يمكن أن يبدو Multiving صعبة بعض الشيء في البداية ، ولكن هذا هو أسهل اختراق البستنة الذي سيمنحك إبهام أخضر فوري. بعد كل شيء ، لا يتطلب هذا الاختراق توقيتًا أو تباعد مثاليًا. للبدء ، ستحتاج إلى البذور – فكر في النباتات التي تنمو بشكل أفضل في كتل ، مثل البنجر ، الفجل ، وحتى البصل. زرع العديد من البذور معًا في كل خلية من كاتب بذرة أو صينية قابس. يمكن أن يزرع النباتات مثل البصل السلطة التي لا تتطلب مساحة كبيرة في مجموعات أكبر من ثمانية خلية ، في حين يجب الاحتفاظ ببذور أخرى مثل البازلاء إلى اثنين أو ثلاثة بذور لكل خلية. ستحتاج أيضًا إلى استخدام محاصيل صغيرة سريعة النمو لن تتنافس على الفضاء (على سبيل المثال الجزر والفجل).

ومع ذلك ، تأكد من أنك لا تدفن البذور عميقة جدًا عند زراعتها. بدلاً من ذلك ، قم بتغطيتها بطبقة رقيقة من تربة بوتينج ، تقريبًا نفس عمق البذور نفسها ، حيث لا تريد أن تتنافس البذور بشدة للوصول إلى السطح. أيضا ، سقيها بلطف وبانتظام ، ضمان أن التربة رطبة ولكن ليس مندي. ضع في اعتبارك أن الشتلات المزدحمة معرضة لخطر الإصابة بأمراض فطرية أعلى ، لذلك يعد تدفق الهواء هو المفتاح. وعلى الرغم من أنه من المقبول السماح للمجموعة بأكملها بالنمو ، فقد تفكر في التخفيف من الشتلات الأضعف إذا بدأت الجذور في التشابك ويصبح التباعد ضيقًا جدًا أو يحصد أكبرها مع إنشاء مساحة للاستمرار في النمو.