عزف منفرد للجيتار للأمير ربما كان بمثابة انتقام من مجلة رولينج ستون

كان ذلك في الخامس عشر من مارس/آذار 2004، وكان حفل إدخال أعضاء قاعة مشاهير الروك آند رول في مدينة نيويورك على قدم وساق. وكان من بين المنضمين إلى القاعة في ذلك العام المغني برنس، فضلاً عن جورج هاريسون عضو فرقة البيتلز، الذي توفي قبل عامين. وكجزء من هذا الحدث، أشادت مجموعة من النجوم الموسيقيين بهاريسون بأداء إحدى أشهر أغانيه التي ألفها مع فرقة البيتلز، وهي أغنية “While My Guitar Gently Weeps”. وكان على خشبة المسرح توم بيتي وأعضاء فرقته Heartbreakers، وجيف لين من فرقة Electric Light Orchestra، وستيف وينوود على لوحة المفاتيح، وابن هاريسون، داني، على الغيتار الصوتي، من بين عازفين آخرين. وعلى يسار المسرح وقف برنس، مرتدياً بدلة مخططة باللونين الأسود والأحمر، وقميصاً أحمر قاني مفتوح الياقة، وقبعة هومبورغ بلون متناسق.
كان برينس أحد أهم الفنانين المنفردين في التاريخ، لكنه مع ذلك كان يعزف مع آخرين، بما في ذلك فرقته الاحتياطية Revolution to the New Power Generation. ومع ذلك، لم يكن على وشك أن يطغى عليه أحد، وعندما بدأ العزف المنفرد الأخير للأغنية في تلك الليلة، أظهر لبقية الفرقة – والعالم – أنه قادر على النحيب على الجيتار الكهربائي مع أفضل الأفضل. على الرغم من أن مجلة رولينج ستون، في إغفال صارخ، لم تدرجه في قائمتها لأعظم 100 عازف جيتار في العام السابق. ربما كان برينس يخبر المحررين بمدى سوء خطئهم بعدم إدراجه.
إغفال صارخ من مجلة رولينج ستون
كان برينس، الذي ولد باسم برينس روجرز نيلسون في مينيابوليس بولاية مينيسوتا عام 1958، عبقريًا موسيقيًا علم نفسه العزف على الجيتار، من بين آلات أخرى. كانت ألبوماته المبكرة تركز بشكل مباشر على صوت مركب متعدد الطبقات، ولكن بحلول أوائل الثمانينيات، بدأ في دمج المزيد من جيتار الروك في عمله. ألبومه “Purple Rain” لعام 1984 مليء بصوت الجيتار المبحوح الذي قورن بجيمي هندريكس، وهو ما نفاه برينس. قال لمجلة رولينج ستون عام 1985: “هذا فقط لأنه أسود. هذا هو الشيء الوحيد المشترك بيننا حقًا. إنه يعزف على الجيتار بشكل مختلف عني”. قال برينس إن أسلوبه في العزف أقرب إلى أسلوب كارلوس سانتانا، الذي وصفه بأنه “أجمل”.
في عام 2003، أصدرت مجلة رولينج ستون قائمتها “أعظم مائة عازف جيتار على مر العصور”، والتي ضمت هندريكس وسانتانا وحتى جورج هاريسون – لكن برينس لم يكن موجودًا في أي مكان. على مر السنين، كان معروفًا عنه أنه يحمل ضغينة ضد قائمة طويلة إلى حد ما من المشاهير، من مايكل جاكسون إلى جاستن تيمبرليك. ليس من المستبعد أن نفترض أنه شعر ببعض الضغينة لما شعر أنه كان إهانة من مجلة رولينج ستون، مجلة الموسيقى الرائدة على الإطلاق. في العام التالي، حصل برينس على فرصة للانتقام من المجلة وجان وينر، الذي شارك في تأسيس كل من المجلة وقاعة مشاهير الروك آند رول.
لم يتم التدرب على عزف الأمير المنفرد
أراد جويل جالين، الذي أنتج وأخرج حفل قاعة مشاهير الروك آند رول، أن يشارك برينس في تكريم جورج هاريسون منذ البداية. وعلى الرغم من أن أرملة هاريسون، أوليفيا، كانت تريد في البداية فقط الموسيقيين الذين عرفوا زوجها، إلا أن جالين حصل على ما يريد. ولكن خلال بروفة واحدة مع برينس، عزف مارك مان، عازف الجيتار لدى جيف لين، المنفرد الشهير في منتصف أغنية “While My Guitar Gently Weeps” التي غناها إريك كلابتون في أغنية البيتلز الأصلية. وتفوق مان على برينس في جميع العروض المنفردة أثناء البروفة، مما دفع جالين إلى مناقشة الموقف مع برينس. قال برينس لجالين (عبر صحيفة نيويورك تايمز): “انظر، دع هذا الرجل يفعل ما يفعله، وسأتدخل في النهاية”. “بالنسبة للمنفرد النهائي، انسى المنفرد الأوسط. لا تقلق بشأنه”.
غادر برينس بعد المحادثة مع جالن، مما يعني أنه لم يتدرب على عزفه المنفرد أبدًا. أثناء الأداء في تلك الليلة، عندما بدأ برينس العزف على جيتاره الكهربائي Hohner Mad Cat لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، كان بقية أعضاء الفرقة منبهرين مثل أي شخص آخر. يتذكر توم بيتي لاحقًا لصحيفة التايمز: “يمكنك أن تشعر بالكهرباء من ‘شيء كبير حقًا يحدث هنا'”. تم الإشادة بأداء برينس في تلك الليلة باعتباره أحد أعظم عروض الجيتار المنفردة في التاريخ. منذ ذلك الحين، عدلت مجلة رولينج ستون قائمتها لأعظم عازفي الجيتار في كل العصور. في قائمة عام 2023، تم إدراج برينس، الذي توفي في عام 2016، في المرتبة 14.