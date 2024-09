عزف منفرد للجيتار للأمير ربما كان بمثابة انتقام من مجلة رولينج ستون

كان ذلك في الخامس عشر من مارس/آذار 2004، وكان حفل إدخال أعضاء قاعة مشاهير الروك آند رول في مدينة نيويورك على قدم وساق. وكان من بين المنضمين إلى القاعة في ذلك العام المغني برنس، فضلاً عن جورج هاريسون عضو فرقة البيتلز، الذي توفي قبل عامين. وكجزء من هذا الحدث، أشادت مجموعة من النجوم الموسيقيين بهاريسون بأداء إحدى أشهر أغانيه التي ألفها مع فرقة البيتلز، وهي أغنية “While My Guitar Gently Weeps”. وكان على خشبة المسرح توم بيتي وأعضاء فرقته Heartbreakers، وجيف لين من فرقة Electric Light Orchestra، وستيف وينوود على لوحة المفاتيح، وابن هاريسون، داني، على الغيتار الصوتي، من بين عازفين آخرين. وعلى يسار المسرح وقف برنس، مرتدياً بدلة مخططة باللونين الأسود والأحمر، وقميصاً أحمر قاني مفتوح الياقة، وقبعة هومبورغ بلون متناسق.

كان برينس أحد أهم الفنانين المنفردين في التاريخ، لكنه مع ذلك كان يعزف مع آخرين، بما في ذلك فرقته الاحتياطية Revolution to the New Power Generation. ومع ذلك، لم يكن على وشك أن يطغى عليه أحد، وعندما بدأ العزف المنفرد الأخير للأغنية في تلك الليلة، أظهر لبقية الفرقة – والعالم – أنه قادر على النحيب على الجيتار الكهربائي مع أفضل الأفضل. على الرغم من أن مجلة رولينج ستون، في إغفال صارخ، لم تدرجه في قائمتها لأعظم 100 عازف جيتار في العام السابق. ربما كان برينس يخبر المحررين بمدى سوء خطئهم بعدم إدراجه.